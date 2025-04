Elche-Racing de Ferrol | La décima cae por su propio peso

Los equipos campeones tienen dos maneras de ganar. Hay días, la mayoría, en los que los partidos se deciden con brillantez, tras ejecutar punto por punto el plan trazado durante la semana. Jornadas laborales que el futbolista disfruta, aquellas para las que se hizo profesional. Otros, sin embargo, toca picar piedra para que el choque se decida a tu favor. Desarrollar tu juego, aunque sea sin el brío de tus grandes noches. Imponer tu jerarquía, empequeñecer a tu oponente. Aunque este llegue prácticamente hundido. No permitir resquicios a la sorpresa y dejar que los tres puntos caigan por su propio peso, el de la lógica deportiva.

Esta lógica no siempre se impone. A veces hay sobresaltos. Esos puntos que se escapan el día menos pensado. Los equipos campeones no dan opción a eso. O, si lo hacen, al menos no les ocurre en el momento de la verdad. El Elche, este lunes, volvió a mostrar trazas de líder. Ganó a un débil Racing de Ferrol sin brillo, pero con autoridad.

El día estaba marcado para que Josan fuera el protagonista. Homenajeado antes del partido por alcanzar los 250 encuentros como franjiverde, con el brazalete de capitán y un guiño a su pueblo, Crevillent, en el mismo. Hasta para eso fue fiel al guion este Elche. Josan, cerca del descanso, anotó el único tanto del duelo, al finalizar una buena acción colectiva en la que Aguado robó, Fernández Mercau regateó a Naldo y el señor de los ascensos empujó la asistencia del argentino.

Las mejores imágenes del Elche CF - Racing de Ferrol (1-0) / Áxel Álvarez

Se ha insistido en estas líneas, y no es un dato baladí, en el momento de forma que atraviesa Josan, que ante el Racing de Ferrol marcó o asistió por sexto partido consecutivo. Acaba contrato en junio y si completa la temporada con su sexto ascenso, el tercero como franjiverde, resultaría llamativo no ofrecerle la continuidad.

Con Josan como actor principal, Eder Sarabia entendió que en el guion de este episodio del curso también tenían cabida otros actores de reparto. El técnico vasco, lejos de infundados miedos al «y si...» (y si el Ferrol, un punto de los 27 anteriores, rompe la racha de triunfos consecutivos en el Martínez Valero) se mantuvo fiel a su idea de rotaciones. Transformó la columna vertebral de su once titular, dejando en el banquillo a dos pilares como Dituro y Pedro Bigas y dando descanso a Febas. Era el día para que se sintieran importantes San Román, que apenas tuvo trabajo más allá de algún susto en forma de pase delicado procedente de sus compañeros; Diaby, dando continuidad a su buena actuación en Córdoba; y Aguado, todavía con protección en su cuerpo tras la lesión en el hombro, clave en la acción ya descrita del gol.

Así se construyen equipos. La celebración final, tras el susto que siempre te invade el cuerpo cuando vas ganando por un tanto y llegan los minutos «ochentas» y «noventas», volvió a dejar patente que este equipo está hecho para sonreír... y hacer sonreír. Y que se valora un triunfo ante el segundo igual que ante el penúltimo. Disfrutar es el verbo a conjugar hasta el mes de junio.

Superioridad total

El Elche fue superior al Racing con 0-0 y con 1-0. Los gallegos apenas generaron peligro, más allá de alguna escaramuza del ilicitano Álvaro. Control y paciencia, dos palabras claves en el manual de estilo de Sarabia. Ambos conceptos volvieron a resultar fundamentales para derrotar al conjunto gallego, que desde el primer minuto dejó claro que había llegado al Martínez Valero a defenderse.

Tras varios intentos infructuosos de Pejiño, que no brilló pese a la confianza que le otorgó su entrenador, disputando el partido completo, el tanto de Josan trajo calma a la grada y determinación, más aún, a los protagonistas que visten de corto en el césped. El Elche intentó doblar su ventaja, con Fernández Mercau, de regreso a casa tras 72 días sin pisar el césped ilicitano en duelo oficial, como capitán de cada una de las ofensivas. Álvaro Núñez, tras un magnífico pase del «10», tuvo la sentencia, ya en el segundo tiempo. Nico Castro, después de una buena dejada de Mourad, se lució, posiblemente de más, en un remate con el tacón. Su sonrisa era la de su equipo. Unos jugadores que disfrutan, incluso ganando cuando es obligación.

Mourad trata de mantener el control de la pelota ante un rival / Áxel Álvarez

Y vencer al Ferrol era imperativo. El Elche cumplió en su rol de líder. Y lo hizo siendo fiel a su idea, aunque esta vez tocara ejecutarla sin excesiva brillantez. Cayó la décima victoria consecutiva en el Martínez Valero, lo que acerca a este equipo tanto a un récord de club como a Primera División. La brecha con el tercer clasificado de Segunda División, el primero que no asciende directo, es de cuatro puntos más el golaveraje. Parece poca renta, pero es mucha. El Elche de Sarabia ha lanzado su intento de escapada. Ahora toca llegar a la línea de meta, sin mirar atrás, en una de las dos primeras posiciones.

