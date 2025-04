Sarabia: "Cuatro puntos es una distancia importante, pero no podemos despistarnos"

Tras vivir con el Elche - Racing de Ferrol (1-0) su segundo partido fuera del banquillo esta temporada, el primer entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó la victoria de su equipo como "merecida" en sala de prensa. "Hoy hemos trabajado muy bien el partido. Hemos generado suficiente para hacer algún gol más, pero igualmente creo que el resultado es justo. Sabemos que nos van a costar todos los partidos, es lo que tiene esta liga tan maravillosa", explicó el técnico.

El bilbaíno fue preguntado sobre la importancia de la victoria frente al Racing de Ferrol en términos clasificatorios. "Con respecto al límite del play-off comenzamos a tener una ventaja importante, pero todavía quedan muchos partidos y rivales muy duros. Es importante por lo que transmitimos en cuanto a solidez y seguridad respecto al ascenso directo. Cuatro puntos son importantes, pero no podemos despirtarnos. Cuando eres líder te conviertes en el rival a batir y eso nos va a exigir cada jornada más", argumentó.

Por otro lado, Sarabia confirmó que la ausencia de Aleix Febas en la convocatoria fue motivada únicamente por darle descanso dada "su carga de minutos". El centrocampista leridano sumaba ocho titularidades ligueras consecutivas jugando los 90 minutos.

"San Román no ha tenido mucho trabajo pero ha transmitido la seguridad que suele aportarnos. Es importante transmitir en su posición, y en esa posición tenemos dos grandes alternativas. Se merecía jugar y debemos tenerle rodado porque si le pasa algo al más habitual, no podríamos exigirle. En los partidos en los que ha jugado 'Sanro' no le han generado ningún peligro", desarrolló el preparador del Elche sobre la rotación en la meta del equipo.

Sarabia habló sobre la décima victoria consecutiva en el Martínez Valero, donde no pierden desde el pasado 8 de noviembre de 2024. "Es una pasada. Lograr diez victorias y ser tan fiables en casa es espectacular. Tiene mucho mérito. Nos sentimos fortísimos y muy bien, agradecemos hoy nuevamente más de 21.000 personas. Toca seguir siendo igual de fuertes en casa porque juntos vamos a ser muy duros para los rivales", dijo el técnico franjiverde.