El ascenso directo ya es cosa de tres

El paso de la jornada 36 deja dos principales noticias en el Elche CF, una francamente buena y la otra, en forma de advertencia, no tanto. No siempre iba a ganar el Elche de aquí a final de temporada. El empate frente al Albacete (2-2) del pasado domingo supuso un frenazo a la racha imperial de los franjiverdes, que se habían impuesto en los últimos cuatro partidos y no caían ante su gente desde hace otros diez (frente al Almería por 1-2, el pasado 8 de noviembre).

Los de Sarabia mantienen el liderato al seguir sumando, lo que les permite mantener un ritmo que marca el camino hacia la Primera División: solo dos derrotas (ante Racing de Santander y Mirandés) en los últimos 22 partidos. Sin embargo, precisametne el Racing de Santander, nuevamente frente a un equipo que terminó el partido con diez, se impuso en Huesca (1-3), con lo que el Elche ha visto reducido su margen respecto al tercero de los seis a los cuatro puntos tras el paso del fin de semana.

Pero no todo iban a ser malas noticias. Una nueva derrota del Mirandés, en esta ocasión en Gijón (3-1), descuelga de manera prácticamente definitiva al equipo del Nuevo Mirandilla de la lucha del ascenso directo. El club jabato ha sumado solamente un punto de los últimos 12 y ha perdido la solidez que caracteriza su magnífica temporada: han encajado nueve goles en los últimos cuatro compromisos.

Son cuartos clasificados a ocho puntos, con 18 por disputarse, del Elche. Una distancia que, salvo hecatombe mayúscula, debería suponer un margen suficiente para no ser superados por el equipo de Alessio Lisci al final de liga. En una liga tan impredecible como la Segunda, el frenazo del Mirandés y la mejora insuficiente del Oviedo parecen dejar algo claro a solo seis partidos para que dos clubes alcancen la gloria y otros cuatro sueñen con ella durante dos semanas más. La lucha por el ascenso directo ya es cosa de solamente tres equipos: Elche, Levante y Racing de Santander.

Los jugadores del Elche celebran el gol anotado por Nico Fernández Mercau frente al Albacete, en el Martínez Valero. / Matías Segarra

Pese a ser el único que no sacó tres puntos este fin de semana, las sensaciones, el momento de forma y la clasificación avalan tanto a los franjiverdes como a los azulgranas como los dos principales candidatos a promocionar al finalizar la liga, sin esperar a ningún agónico "play-off". Pero el calendario, siempre sobre el papel, augura un camino más complicado para el club ilicitano respecto a sus dos únicos contrincantes a estas alturas de la temporada.

Los de Sarabia jugarán cuatro partidos fuera del estadio Martínez Valero y solo dos bajo el calor de su hogar, mientras que tanto Levante como Racing presentan igualdad en este registro, tres en casa y tres a domicilio. Además, todos los rivales que tiene el elenco ilicitano se encuentran en la parte superior de la tabla, a partir del decimoprimero, excepto el Málaga (17º), inmerso en la lucha por eludir el descenso.

Tampoco cuentan los de Sarabia con ningún rival ya descendido a Primera RFEF o camino de ello. Levante y Racing, sí. El conjunto valenciano recibe en el Ciutat al Tenerife, mientas que el santanderino también tiene que jugar en Cartagena. Ambos partidos se jugarán en la jornada 38, cuando el Elche viaje a El Plantío para enfrentarse a un Burgos enrachado que es el tercer equipo más en forma de toda la categoría.

Por otro lado, en el horizonte franjiverde (y en el azulgrana) destaca un partido por encima del resto: el derbi regional frente al Levante, donde se enfrentarán los dos mejores equipos de toda la Segunda. Será una tarde en la que, al margen del resultado, ambos equipos tendrán en mente la posibilidad de ganar el golaveraje, igualado por el momento tras el empate a uno de la primera vuelta. Una diferencia de goles particular que el Elche sí tiene ganado al Racing de Santander, lo que podría ser clave en un tramo final que promete ser más que ajustado.