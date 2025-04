Granada - Elche: Un punto valioso hace al Elche más líder (1-1)

Nadie dijo que esto fuese fácil. Nada se puede dar por hecho en esta Liga. Tras la derrota del Levante en Oviedo, los ilicitanos se presentaban a un encuentro que podría abrir una brecha importante en la parte alta de la clasificación. Un empate, quizás injusto, lo hace seguir otra vez arriba en la clasificación. El Elche ha demostrado síntomas de equipo grande, capaz de sufrir cuando peor se ponen las cosas. Sigue quedando mucho, cinco finales con todo en juego, pero este equipo es un equipo de primera. Sufre como un campeón, pero cuando es inferior y toca defender, se pone el mono de trabajo. El tópico de que el Elche solo sabe tocar parece desaparecer jornada tras jornada.

Con buenas sensaciones fuera de casa llegaba el Elche al choque en el Nuevo Los Cármenes. Tras las victorias ante rivales andaluces, como son Córdoba y Cádiz parecía que las dificultades de ganar fuera del Martínez Valero habían desaparecido. Por su parte, el Granada había convertido su feudo en un fortín inexpugnable para los rivales, once partidos seguidos en casa sin perder era su balance. Los de Fran Escribá iban con la "flechita" para arriba haciéndose un hueco de privilegio en los puestos de promoción de ascenso. Tres victorias consecutivas ante Cartagena, Albacete y Granada arrojaban optimismo a los de Fran Escribá.

Con Lucas Boyé y sin Bigas arrancaba el choque en el Nuevo Los Cármenes. El Elche empezó dominando, como viene siendo habitual en los de Sarabia. Un disparo blando de Nico Fernández fue la única ocasión de peligro sobre el verde, pero en el minuto 13 se truncarían los planes de los ilicitanos. Álex Martín llegaba tarde a un mal pase de Álvaro Núñez, Tsitaishvilli robaba el balón y tras una buena carrera cruzaba el balón para adelantar a los locales en el marcador. Quinta diana del georgiano en la liga, en un tanto que recordó al Elche de principios de temporada, un gol recibido tras un mal pase entre defensas. Pero este equipo no tiene nada que ver con aquel. Ni mucho menos.

Tres minutos duró la alegría granadina y el Elche se repuso de lo lindo. Un pase majestuoso de Nico Castro para que Germán Valera se la regalase a Óscar Plano ponía la igualada en el marcador. El madrileño, dentro del área pequeña, batía a Diego Mariño. Silenciaban los ilicitanos el estadio y volvían a demostrar carácter y pundonor otra vez más.

Posterior al gol, el partido tuvo tintes locos por momentos. No tardarían los visitantes en calmar el choque a través de Nico Castro, quien estaba cuajando un partido excelente hasta el momento. Tres ocasiones claras del Granada, una de Boyé tras una mala salida de Dituro, otra de Rebbach tras un nuevo error de Álvaro Núñez y por último, una de Gonzalo Villar en la que tuvo que salvar los muebles David Affengruber ponían el telón a una primera parte que acabó con el Elche pidiendo la hora.

La segunda mitad arrancaría con más de lo mismo. Affengruber, en una mala acción, cometía penalti sobre Gonzalo Villa. Quién sino, Lucas Boye se disponía a lanzarlo y lo mandaba a las nubes. Boyé fallaba. Era el último servicio del argentino a su exequipo, era la suerte del campeón.

Rashani levanta el pulgar durante el encuentro. / LOF

No reaccionaba el Elche, que parecía estar KO. El Granada ahogaba a los franjiverdes en su campo y los ilicitanos no eran capaces de controlar el choque. Se sucedían las ocasiones de los locales una tras otra. El único aspecto positivo era el marcador, que seguía con empate. Por momentos intentaban los visitantes estirarse en el verde y apretar a los granadinos, pero no se conseguía ninguna ocasión clara de peligro. Se dieron buenos momentos de fútbol con dos equipos al ataque, pero fue un simple espejismo, el Granada volvería a dominar con puño de hierro como ya había hecho anteriormente. Sarabia hacía cambios y metía al terreno de juego a Rashani, Aguado y Mourad, pero las sustituciones parecían no dar efecto. El Elche lo intentaba calmar, pero el Granada estaba crecido y El Nuevo Los Cármenes se veía con opciones de hincarle el diente al líder de la Liga Hypermotion.

Entraba Mario Gaspar y posteriormente Pejiño a un partido volcado claramente hacía una portería. Sin noticias de los mediocentros del Elche, pasaban los minutos y el empate empezaba a verse como bueno, tal y como había ido sucediéndose el partido.

El Elche defendió, sufrió y consigue un punto valioso en la carrera para la primera división. Los de Sarabia fueron peores que un Granada que perdonó en varias ocasiones y podrían ver como su plaza de "play-off" pasa a ser del Huesca. Los granadinos siguen con su racha de imbatibilidad en su feudo y el Elche sigue sin perder otra jornada más, y ya van ocho.

Los futbolistas del Elche se lamentan durante la segunda parte. / LOF

Ficha técnica

Granada (1): Mariño; Rubén, Rubio, Loic Williams, Carlos Neva (Brau 46'), Sergio Ruiz (Stoichkov 79'), Hongla, Gonzalo Villar, Tsitaishvili (Ricard 79'), Rebbach (Rodelas, m.72), Lucas Boyé (Borja Bastón 87').

Elche (1): Dituro, Núñez, Affengruber, Martín (Mario Gaspar 79'), Salinas, Castro (Aguado 67'), Febas, Nico Fernández, Josan (Pejiño, 84'), Valera (Rashani 67') y Óscar Plano (Mourad 67').

Goles: 1-0, (13') Tsitaishvili. 1-1, (17') Óscar Plano.

Árbitro: Mallo Fernández (C. Vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Gonzalo Villar (70') y Loic Williams (77') y los visitantes Varela (20'), Castro (54'), Martín (59'), Nico Fernández (66') y Rashani (71').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.500 espectadores.

