Sarabia, tras el empate en Granada: "Nos ha faltado valentía, hemos sido blanditos"

Enfadado con el resultado, comprensivo con sus jugadores. Eder Sarabia se mostró muy molesto con el empate del Elche en Los Cármenes, «sobre todo porque venimos de hacer un partidazo con el Albacete y hoy podríamos haber estado mucho mejor», explicó nada más sentarse en la sala de prensa.

«Hemos desaprovechado nuestro mejor momento. Luego, la segunda parte, no me ha gustado nada. Nos ha faltado de todo, en defensa y en ataque. Hemos perdido balones sin sentido. Así que con todo eso, el punto logrado no es malo», asegura el preparador franjiverde.

«Nos ha faltado valentía y mucha precisión. Mati, por ejemplo, ha perdido siete balones sin estar presionado. Me enfado porque soy exigente y porque sé que tengo un equipo muy bueno y se nos ha ido una buena ocasión de sumar, aunque el césped tampoco nos ha ayudado», denunció el técnico, sustanciando la excesiva altura de la hierba.

«A estas alturas todos nos jugamos mucho y es normal que los futbolistas lo acusen en el campo»

Sarabia desveló que la elección de Álex Martín en lugar de Pedro Bigas estaba justificada por el estado de salud del central mallorquín. «Creo sinceramente que ha sido el mejor del partido. No era una situación fácil para él, pero ha respondido de maravilla. Podíamos haber forzado a Pedro, pero tenemos futbolistas que dan el nivel en cualquier momento y lo hemos querido aprovechar, no hacer experimentos», valora.

La clave para el vasco ha estado en la conducción: «Nos ha faltado profundidad, ser más valientes, más atrevidos, saber encontrar las superioridades, ser capaces de trenzarlas. Les podíamos haber hecho más daño, pero no ha sido posible por eso», subraya.

El Racing de Santander puede recortar hoy distancia, pero eso al preparador franjiverde no le preocupa: «A todos nos va a costar ganar porque todos nos jugamos mucho ya y es normal que los nervios vayan aflorando. Es imposible que no suceda. Creo que no habrá partidos en los que volvamos a estar tan blanditos como hoy. Estamos muy cerca del objetivo y se nota. Ahora hay que pensar en Burgos, que será muy difícil y tratar de que el virus no se expanda por el autobús de vuelta a casa», bromeó.