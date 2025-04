Elogio al menos habitual del Elche

El fútbol es un deporte colectivo, cosa de todos y Eder Sarabia es consciente de ello. El vasco, criticado por sus rotaciones, ha conseguido tener un grupo enchufado en el que todos suman y nadie resta. El Elche es un equipo coral y bien se puede observar partido tras partido. Pocos se atreven a pronosticar las alineaciones visto el historial de Sarabia. Siempre deja alguna sorpresa con la que nadie contaba y ahí está, líder a falta de cinco jornadas. Parece que la fórmula funciona.

La entrada en el once titular de Álex Martín ante el Granada, por las bajas de Pedro Bigas y Bambo Diaby, quizás podría ser un contratiempo para cualquier equipo, pero no para este Elche. El canario no desentonó, de hecho, para Sarabia fue, ni más ni menos, que el mejor. "Creo sinceramente que ha sido el mejor del partido. No era una situación fácil para él, pero ha respondido de maravilla. Podíamos haber forzado a Pedro, pero tenemos futbolistas que dan el nivel en cualquier momento y lo hemos querido aprovechar, no hacer experimentos", valoraba el técnico.

Casi tres meses llevaba sin jugar. No lo hacía desde el uno de febrero en la estrepitosa derrota de los ilicitanos ante el Mirandés en Anduva por 3-0. Ha participado en un total de siete partidos esta temporada, cinco como titular y dos como suplente. De todos los jugadores de campo del primer equipo que llevan en el club desde verano, Álex Martín es de los que menos minutos ha disfrutado. En otros equipos podría tratarse de un jugador que no se cuenta con él, apartado, pero no en este Elche.

Álex Martín durante una sesión de entrenamiento. / Elche CF

Sorprendió su entrada también en el empate a uno ante el Sporting de Gijón el pasado 18 de enero, pero como no, cuajó un partido notable. Frente a Eldense, Oviedo, Eibar y Cartagena ha sido de la partida Álex Martín, con un balance de dos victorias, cuatro empates y una derrota.

El Elche de todos

El conjunto de Sarabia es, junto al Tenerife, el equipo que más futbolistas han usado sobre el verde. 36 cada uno. Una cifra muy elevada, pero que no significa nada, ya que el Tenerife es virtualmente equipo de Primera RFEF (pese a su último arreón) y el Elche es el líder de la Liga Hypermotion. Un número que se puede interpretar de dos formas muy distintas, primero por una plantilla completa dónde van todos a una y segundo por un vestuario roto, dónde se han tenido que buscar soluciones de emergencia.

Este Elche no acusa las bajas. Estamos cansados de ver a equipos que se caen en la clasificación porque sus jugadores no son de la partida, o que la falta de la "estrella" cambia totalmente el planteamiento del partido. Esto no pasa en este equipo. Casi dos meses estuvo en el dique seco Nico Fernández y el Elche siguió arriba. Agustín Álvarez se fue con su selección y el Elche siguió arriba. Si ahora es baja cualquier pieza importante de este equipo, sin duda, el Elche seguirá arriba. La maquinaria de Sarabia tiene engrasados todas sus piezas y funciona a la perfección.

Se están igualando guarismos históricos del club. En la temporada 1999-2000, 19 futbolistas fueron autores de por lo menos un gol durante la temporada. La misma cifra lleva el Elche actual y da la sensación de que en los cinco partidos restantes se podría batir. Vista la locura de la Segunda División, ¿quién nos dice que no puede “mojar” Bambo Diaby, Marc Aguado, Álex Martín, o incluso, Matías Dituro?