El Elche ya sufre como un campeón

La diferencia entre un gran equipo y un buen equipo reside en la capacidad de sufrir y de agarrarse a los partidos. Un buen equipo para ganar tiene que jugar como nunca, pero para que un gran equipo gane, solo se necesita una acción puntual. Se podría decir que, en muchas ocasiones, los grandes ganan sin merecerlo, "ganan por decreto". Esto le está pasando a este Elche. Los de Sarabia están sacando puntos en partidos donde, a priori, lo normal sería irse de vacío. A esto se le puede llamar la suerte del campeón, saber sufrir o como sea, pero lo que está claro es que esta "suerte" o se tiene o no se tiene y parece claro que el Elche posee esta virtud.

El Elche es un equipo que lleva la voz cantante durante los partidos, le gusta dominar con balón y tenerlo todo controlado, pero no siempre se puede conseguir. En encuentros como los de Granada, Cádiz o Córdoba, los rivales tuvieron ocasiones de todos los colores para ganar, pese a eso, ninguno consiguió vencer al Elche. Primero apareció Dituro para dar un recital en el Nuevo Arcángel y erigirse como héroe absoluto, luego llegó Bigas con una chilena imposible para salvar el balón en la línea de gol y para finalizar llegaron errores de los rivales (o no tan rivales) con el penalti fallado por Boyé. Por unas cosas o por otras, al Elche parece salirle todo de cara. Ahora falta saber si el cuento tendrá un final feliz.

Con nueve victorias por un gol de diferencia el Elche sigue estando ahí arriba. Gracias a ese sufrimiento los ilicitanos pueden estar ahí. Victorias "in extremis" que enganchan a afición y jugadores. Siempre quedará en el recuerdo aquella frente al Cádiz en la primera vuelta con gol de Yago Santiago en el 94, el gol de Mourad al Mirandés, el triunfo ante el Zaragoza con el mítico gol de Rashani en el 93 o la remontada a un desahuciado Cartagena.

Un vestuario unido

Sarabia, un entrenador joven y criticado por gran parte de la afición, parece tener engrasadas todas las piezas de la máquina. El vestuario está unido, van todos a una y son conscientes de sus roles. Tiene una de las plantillas con más efectivos de toda la categoría y el ambiente es inmejorable. Gran culpa de ello la tiene la afición. Con desplazamientos masivos y recibimientos espectaculares está llevando en volandas a los futbolistas. El comportamiento de la gente con su club está siendo de primera y el nivel de los futbolistas, también.

No será fácil la misión, pues los próximos rivales no son poca cosa. La primera parada será El Plantío ante un Burgos que, si bien es cierto que no se juega nada, los recuerdos no son buenos, 4-0 ganaron los burgaleses la temporada pasada. Luego tendrá lugar una final anticipada ante el Levante, ni más ni menos que primero contra segundo. Una visita al Alcoraz para enfrentarse a un Huesca metido en la pelea por el "play-off" será la tercera etapa, posteriormente el Martínez Valero cerrará sus puertas en la penúltima jornada ante el Málaga y la última fecha de la campaña será un desplazamiento a Riazor.

El ascenso se podrá dar o no, pero este Elche quedará para siempre en el recuerdo de los ilicitanos y Sarabia tendrá un lugar en el corazón de todos. Nadie podrá borrar las imágenes de los recibimientos y, sobre todo las de Sarabia con las bengalas. Ni el más optimista se atrevía a dibujar un futuro tan esperanzador tras las derrotas en Albacete y Zaragoza.

