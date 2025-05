Burgos-Elche | Contra la torpeza... fútbol

«Torpeza» e «innecesaria». Dos palabras sobraron a Eder Sarabia para manifestar el malestar que ha generado dentro del club, al igual que en el entorno, la designación de José Antonio López Toca, árbitro cántabro que estará al mando del VAR este sábado por la noche, pese a que el Racing es rival directo del Elche por el ascenso.

«Si no creyera que el árbitro quiere acertar tanto o más que nosotros me dedicaría a otra cosa», enfatizó el entrenador franjiverde, dando carpetazo a un asunto que ha mosqueado al personal y que le tendrá especialmente pendiente de las decisiones que se tomen (o no) desde Las Rozas para dar apoyo a Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro principal del choque, debutante en la categoría y con el que curiosamente el líder de Segunda no ha ganado aún: derrota en casa contra el Almería y empate en Oviedo hace no demasiado, con un penalti riguroso en contra de los ilicitanos.

En lo puramente deportivo, Sarabia tiene las bajas de Álvaro Núñez y Diaby, además de la ya sabida de Yago por lesión de larga duración, para la visita a Burgos. El lateral jugó con molestias en Granada y esta semana ha parado para recuperarse por completo y el central sigue en el proceso de sanación de sus dolencias en el pubis. En el aspecto positivo vuelven a estar disponibles Bigas, «Canario» Álvarez y Mendoza.

Más que del colegiado y aparte del rival, el Elche estará también de las condiciones climatológicas en Burgos. Está previsto que llueva, aunque la duda es si lo hará con la suficiente intensidad como para que el césped de El Plantío se vea afectado por el agua. Sarabia no descarta la opción de alinear a dos delanteros, pese al buen momento de forma que atraviesa Óscar Plano. Mourad y Sory Kaba le darían una alternativa aérea y presencia en el área al equipo, con extremos a pie natural para sacar centros laterales.

Del resto del once se espera algún as en la manga más del preparador vasco, que tiene que solventar la ausencia de Álvaro Núñez en el lateral diestro, para la que tiene un ramillete de variables, desde John a Mario Gaspar pasando por la opción de tres centrales y Josan como carrilero. Lo que está claro es que este Elche quiere defender el liderato ante el Burgos, medirse cara a cara por el ascenso con Levante y Racing y dejar a un lado cuestiones conspiranoicas.

Nico Castro, durante un entrenamiento de esta semana / Jesús Hernández/ECF

Burgos, sin presión

En el Burgos, por su parte, Luis Miguel Ramis ha anunciado valentía a la hora de recibir al primer clasificado de Segunda. El preparador catalán, que cogió a un equipo herido y lo mantiene con opciones matemáticas, aunque poco realistas, de clasificarse para el «play-off» no quiere renunciar a tener la pelota. «Ningún equipo nos ha avasallado con balón y creo que tenemos que seguir en esa línea», manifestó este viernes.

Los castellano-leoneses solo han ganado un partido de sus últimos cinco, aunque la derrota de la semana pasada en el derbi contra el Mirandés es la única que han encajado en los dos últimos meses. Llegan sin presión y hasta que el partido vaya descubriendo su guion no se sabrá si esto es algo positivo para ellos o si la tensión competitiva que debe tener el Elche por el ascenso decanta la balanza a favor del líder.

Suscríbete para seguir leyendo