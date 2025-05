Sarabia, sobre la polémica arbitral del Burgos-Elche: "Es una torpeza innecesaria"

"Torpeza" e "innecesaria". Apenas dos palabras empleó Eder Sarabia para valorar la designación del árbitro santanderino José Antonio López Toca como principal responsable del VAR para el Burgos-Elche de este sábado (21 horas). El técnico franjiverde, sin dudar de la honradez del colectivo arbitral, transmitió el malestar generado por una decisión que se entiende podría haberse evitado.

"Me parece una torpeza innecesaria, pero no quiero meterme en eso mucho más y sí en lo que está en nuestras manos. Si no creyera que el árbitro quiere acertar tanto o más que nosotros me dedicaría a otra cosa", aseveró Sarabia.

De cara a estos cinco encuentros que quedan para finalizar la temporada, con el objetivo del ascenso directo en el horizonte, Sarabia insistió en la necesidad de mantener la fortaleza colectiva que ha caracterizado al Elche durante todos estos meses: "Tenemos que centrarnos en poner todos el máximo de energía, desde el portero hasta Yoli, la conductora del autobús".

"El equipo físicamente está muy bien", respondió el entrenador vasco al ser cuestionado sobre el momento actual de los suyos. "La semana pasada nos costó un poquito más recuperar tras el partido con el Albacete, que fue muy exigente. Esta semana hemos aprendido y hemos cambiado un poco la manera de estructurarla y las sensaciones son muy buenas. El entrenamiento del miércoles, que es el más exigente, fue espectacular", agregó.

Al hilo de esta cuestión, Sarabia confirmó que, además de Yago de Santiago, para Burgos no podrá contar ni con Álvaro Núñez, que ya jugó en Granada con molestias, ni Diaby, que se sigue recuperando de sus dolencias en el pubis. Bigas, Canario Álvarez y Rodrigo Mendoza volverán a la convocatoria.

Por último, Sarabia calificó al Burgos como un rival "duro", pese a no atravesar su mejor momento en cuanto a resultados y a, teóricamente, no jugarse nada clasificatoriamente. "Ha tenido una racha previa muy buena. Ir allí siempre me ha gustado, aunque nunca he ganado. Hay un ambiente bonito de fútbol, con una afición que durante el partido siempre está con el equipo", concluyó.