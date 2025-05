Eder Sarabia: "Ganar 20 partidos en esta liga tiene mucho mérito"

Muy feliz con el resultado se ha mostrado Eder Sarabia tras la victoria de su Elche en El Plantío ante el Burgos por un gol a cero. "Creíamos en ello, el punto podía ser bueno, pero queríamos ganar y hemos ido a por ello", señalaba el técnico vasco.

Sobre la dificultad del partido, ha señalado: "Ha sido un partido complicado, hemos estado muy bien en la primera media hora y podíamos habernos adelantado. El Burgos ha hecho un buen partido, han sido muy intensos. Hemos sabido sufrir en los momentos que tocaba, es una de las virtudes de este equipo. Lo hemos buscado con menos futbol del que nos gustaría, pero son tres puntos muy importantes".

El Elche suma 71 puntos en 38 jornadas, una cifra excelente. "Ganar 20 partidos en esta liga tiene mucho mérito. Virtualmente, estamos en “play-off” y es una barbaridad. Hay que dar mucho valor a los rivales, porque todos tienen un nivel espectacular. El Burgos ha hecho una temporada muy digna y los de arriba han vuelto a ganar muchos de ellos. Es una liga espectacular que nos exige lo mejor de nosotros. Es muy bonito, pero queda mucho trabajo y muchas emociones de aquí al final", opinaba Sarabia.

El técnico del Elche ha reconocido que haya presión. Piensa que la exigencia de estar arriba es "máxima" tras el gol de Panichelli en el noventa o la racha del Oviedo. "Es una de las mejores ligas del mundo", objetaba, Además añadía también que las últimas cuatro jornadas serán "espectaculares". Sobre el desplazamiento a Burgos, Sarabia opina: "Venir a Burgos siempre cuesta, se respira futbol, hay intensidad, la afición siempre está con el equipo, te comprometen mucho".

Tras ser preguntado por la figura de Nico Fernández, el míster piensa que "es uno de los cinco mejores jugadores de la liga". "Somos un gran equipo en el aspecto de poder estar todos a muy bien nivel en cualquier momento. John entre algunas molestias y la paternidad llevaba tiempo sin participar y hoy ha jugado 90 minutos a gran nivel. No contar con Nico durante mucho tiempo ha sido un lastre para nosotros. Hemos gestionado bien su vuelta, está en un momento de forma excelente", señalaba Sarabia.

"Hoy queríamos salir más diferente que el otro día. El otro día lo hacíamos con pivote y hoy con tres centrales. Rashani tenía un papel de poder jugar dentro y fuera y coordinarse con Salinas para la amplitud. Es un futbolista que tiene gol y ese perfil era la idea. Estoy contento con el partido que ha hecho", felicitaba el míster.

"Tiene mucho mérito venir hasta aquí. Había un cartel de una niña que decía hemos hecho 650 km, son una familia que ha recuperado la ilusión, la gente está muy agradecida. No nos queda otra que dejarnos la piel hasta el final. Ese viaje largo seguro que ahora sabe mucho mejor. Esperamos tener un ambientazo el sábado porque es una final", añadía.

Sobre la hora de llegada del equipo a Elche, Sarabia ha destacado que "hoy no voy a coger bengalas, que la gente me critica". También ha querido señalar que "esto es como si metes un gol y no lo celebras por si acaso no ganas el partido. Estamos disfrutando el proceso, con máximo respeto y con humildad. Me gusta ver que otros equipos celebren, me da envidia sana y cuando nos toca a nosotros le damos rienda suelta".

"El partido ante el Levante será muy importante y puede ser determinante. Aun así van a seguir quedando tres partidos. Tenemos que ir semana a semana y preparar el próximo partido muy bien", sentenciaba.