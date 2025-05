La intrahistoria de los franjiverdes que fueron a ver el Cartagena-Racing: "Estábamos aburridos en la sobremesa y dijimos: ¿qué podemos hacer?"

Entre las muchas historias que cada fin de semana deja al amante del fútbol LaLiga Hypermotion, la anécdota de la jornada 38 tuvo un especial tono franjiverde. Tras la victoria del Elche en Burgos (0-1) y abrir brecha respecto a sus perseguidores, el pasado domingo toda la atención de la afición ilicitana se centró en dos partidos, los de sus principales rivales en la pugna por el ascenso directo y el campeonato: Levante y Racing de Santander.

Y lo cierto es que el día no pudo comenzar mejor. El equipo entrenado por Calero, que visitará el Martínez Valero el próximo sábado, empató frente al Tenerife, pero la verdadera anécdota de la jornada se produjo en la situación menos esperadas. En un estadio prácticamente desierto como fue Cartagonova el pasado domingo, con más espectadores del Racing de Santander que del propio Efesé, tres aficionados del Elche protagonizaron una de las imágenes más surrealistas de la temporada en la categoría de plata del fútbol español.

Juan Sempere, Javier Sala y Daniel López, tres jóvenes franjiverdes amigos desde pequeños y nacidos en Novelda, se presentaron en el estadio del Cartagena para animar al colista frente al equipo santanderino, rival del club ilicitano por ascender. "La idea surgió horas antes. Era el Día de la Madre y cada uno estaba comiendo con su familia. Nos aburríamos en la sobremesa y dijimos por el grupo de amigos, ¿qué podríamos hacer? Uno contestó, estaría guapo ir a Cartagena vestidos del Elche, con bufandas y banderas, a ver el partido. Los otros dos rápido dijimos que nos apuntábamos", desgrana a este medio el principio de la aventura Juan Sempere, estudiante de Periodismo en la UMH.

"A la hora, teníamos las tres entradas compradas y estábamos subidos al coche camino de Cartagena. Nosotros queríamos ver fútbol porque nos gusta mucho, pero encima dio la casualidad de que cerca de casa jugaba el Racing. Fue una gran alegría la verdad, no esperábamos que ganara el Cartagena. Junto a los que vimos el partido, fuimos quienes más gritaron el gol de todo el campo. Allí nadie se lo creía. Encima luego se cantó el 'Sweet Caroline', que nos lo sabemos bien del Martínez Valero", añade sobre la jornada del pasado domingo, que ha llevado a decenas de miles de interacciones en redes sociales.

Además, Juan aclara que el ambiente de confrontación vivido entre aficiones tras la publicación de la foto en la cuenta de Twitter del Elche, dista mucho del vivido durante el partido. "Hablamos con gente tanto del Cartagena como del Racing, que se sorprendieron de vernos allí, y el ambiente fue distinto al que se vive en redes, fue todo lo contrario. La gente de Santander nos decía: "A ver si ascendemos los dos, mucho ánimo el próximo sábado (ante el Levante)". Todos fueron súper majos, y los del Cartagena lo mismo. La situación del Cartagena es la que es y el campo estaba medio vacío, pero nos sentamos con las peñas y el ambiente fue muy bueno".

"La foto empezó a llegar a la gente y nuestros móviles no paraban de sonar. Nos subieron un montón de cuentas y no han parado de escribirnos familiares, amigos de la infancia, de la universidad... Yo estudio Periodismo y mi sueño siempre ha sido darme a conocer detrás de la cámara con el micrófono, pero no esperaba que fuera a hacerme famoso y que tanta gente incluso que ni conozco me escribiera por algo así", explica el estudiante de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández.

Además, Juan ve al Elche favorito de cara a la final por el ascenso de este sábado ante el Levante: "Si ganas, te pones a siete puntos. Es increíble lo que ha hecho Sarabia con este equipo. Recuerdo a principio de temporada que se hablaba de quedar en mitad de tabla y, si teníamos suerte, poder soñar con el "play-off" y la verdad que es increíble como ha cambiado todo. El equipo está muy bien", desarrolla el aficionado que, al igual que cualquier franjiverde, desea poder seguir llevando los colores del club la próxima temporada alrededor de toda la península... pero ya en Primera División.