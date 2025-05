Elche-Levante: El Martínez Valero acaricia el lleno total

En las horas previas al partido más importante de las últimas temporadas para el Elche, la afición franjiverde ya se ha encargado de meter el primer gol: el Martínez Valero presentará un lleno a la altura de lo que habrá en juego. El hecho con el que tanto ha soñado Eder Sarabia desde su anuncio como técnico del club, se producirá este sábado (18:30 horas), en el mejor partido que se puede disfrutar a día de hoy en la Segunda División.

El aforo total del estadio ilicitano es de 31.388 espectadores. Una cifra que, pese a acercarse a las 40.000 localidades hace una década, ha ido menguando con el paso de los años y las distintas reformas acometidas por la propiedad, con la intención de hacer de la segunda casa de los franjiverdes un lugar más seguro. El Elche cuenta con alrededor de 22.000 abonados y ya ha vendido más de 8.000 entradas para el derbi provincial ante el Levante, incluyendo la venta online y la taquilla.

Con varias horas todavía por delante y la venta en taquilla en el día del partido pendiente, en la que suelen venderse bastantes localidades destinadas a aquellos que se animan a última hora, solamente restan unas 800 entradas en todo el estadio. De ellas, queda alguna localidad puntual en la zona de Tribuna Descubierta, a un precio de 120 euros, unas 350 en el Anillo Tribuna, a un precio de 75 euros, no más de 50 en el Anillo Fondo Sur, a 50 euros, y alrededor de 400 en el Anillo Fondo Norte. En este último sector, situado al al costado de la zona delimitada para la afición visitante del Levante, las entradas se podrán adquirir únicamente de manera presencial en las taquillas del Martínez Valero, entre las 13 horas y las 19 horas de este viernes e incluso del día de partido.

Aficionados del Elche animan durante el minuto de "bufandeo" en el estadio Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Pese a que todavía queda papel por vender, el ritmo que ha llevado la compra de las localidades a lo largo de la semana hacen que el club sea optimista con la posibilidad de colgar el cartel de 'No quedan entradas'. Pese a ello, también influirá en el número total de asistentes el porcentaje de aquellos abonados que no puedan asistir al partido dejando así su asiento libre, que se espera que no sean demasiados debido a la importancia de la cita, marcada en rojo en el calendario desde principio de curso.

También se producirá una importante desembarco de aficionados granotas. Pese a que el sector visitante del estadio del Elche en esta ocasión será solo de 626 entradas, lo que ha desatado la polémica en redes sociales a lo largo de la semana entre aficiones, se espera la presencia en el feudo ilicitano de más de un millar de levantinistas.

La entrada del año en Segunda

Primer y segundo clasificado medirán fuerzas en la que será la mejor entrada de la temporada en la categoría de plata. El récord vigente lo tiene el Carlos Tartiere, hogar del Real Oviedo, que registró una entrada de 28.123 aficionados en el derbi disputado frente al Sporting de Gijón. Al descanso, momento en el que generalmente el club franjiverde suele facilitar a través de los videomarcadores la asistencia oficial al encuentro, la afluencia del Elche - Levante superará con más de 30.000 espectadores la cifra marcada en el duelo asturiano.

Panorámica del Martínez Valero en los instantes previos al Elche-Barcelona de 2014 / Antonio Amorós

El ambiente será tenso y nervioso por lo que habrá en juego desde el pitido inicial de Orellana Cid (Sevilla), colegiado del choque. Sin embargo, en la misma línea que lleva cosechando el Elche en las últimas semanas con los multitudinarios recibimientos al equipo cada vez que regresaba a la ciudad con los tres puntos, también será una jornada festiva. El Martínez Valero volverá a vestirse de gala para, como poco, igualar las entradas de las visitas de Real Madrid y Barcelona en temporadas pasadas, cuando el club todavía permanecía donde ahora está a un paso de regresar: en la Primera División.