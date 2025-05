Sarabia, en la previa al Elche-Levante: "Estamos preparados para todo"

"Una fiesta con ambientazo fuera y buen fútbol dentro". Así definió en la rueda de prensa previa al Elche - Levante el técnico franjiverde, Eder Sarabia, la que será la tarde más importante desde su llegada al club el pasado verano. "Estamos preparados para todo lo que nos puedan exigir, que será mucho porque tiene grandes jugadores. Por algo el Levante es segundo en la clasificación. De ganar, daríamos un paso gigante, pero lo enfocamos como siempre", añadió.

"De todos los que estamos ahí arriba, puede que seamos el único equipo que tiene un poco de colchón y margen para fallar. Lo tenemos algo en cuenta, pero vamos a ser lo que nos ha traído hasta aquí. Mantendremos nuestra esencia e iremos a por el partido porque es lo que durante toda la temporada hemos interiorizado y lo que le gusta a los jugadores. No sé plantear partidos de una manera que no sea para ganar", manifestó Sarabia consciente de la importancia del partido... pero también de que si algún equipo puede permitirse al menos dos tropiezos y pese a ello ascender, es el Elche.

Sobre el rival, el Levante de Julián Calero, aclaró no estar de acuerdo con el estereotipo que le cataloga como un equipo defensivo: "Es un equipo que tiene varias versiones y que puede, por futbolistas, tener diferentes alternativas. Parece que los equipos de Calero se basan solo en no encajar y la realidad es que son uno de los equipos más goleadores".

"El otro día vimos que los jugadores siguen dando unos datos de rendimiento increíbles. Alucinamos todos, el primero Christian (Bragarnik), que también es un enfermo de los datos y de analizar. Tenemos la suerte de tener un vestuario muy maduro, no hay nadie especialmente cargado de minutos y la verdad que todas las sesiones vienen siendo espectaculares", expuso el entrenador del Elche sobre el momento que atraviesa el vestuario.

Bambo Diaby realiza trabajo físico en el gimnasio, en las instalaciones del estadio Martínez Valero. / ECF

En referencia a las bajas de cara al partido, los franjiverdes tendrán las únicas bajas de Bambo Diaby, por su pubalgia, y de Elbasan Rashani, que sufrió "una pequeña molestia en un rondo". Sin embargo, el preparador del club ilicitano espera que ambos "vayan probando a lo largo de la semana y puedan estar disponibles para Huesca".

Este sábado se cumplirá el gran sueño que Eder Sarabia: ver el Martínez Valero lleno. "Va a ser un ambiente maravilloso. El ambiente de mañana va a ser especial, me he propuesto disfrutar de todo lo que se viva", dijo al respecto. Además, el entrenador del Elche también habló sin tapujos sobre la posibilidad de ascender con jornadas de margen. "Como no somos robots y es inevitable, lo que hemos hecho es hablarlo y darle naturalidad. La realidad es que venimos de un partido en el que hemos demostrado que no nos influyen esas cosas. Evidentemente los números están ahí, miramos lo que hace el rival y la clasificación, el que diga que no lo hace miente".

El Fondo Norte del Martínez Valero, repleto de aficionados durante el Elche-Albacete. / ECF

"Ya veremos cuando acabe el partido. Desde estos últimos años en Andorra, he aprendido a disfrutar de estos momentos y estas victorias, de disfrutar el momento. Primero tiene que venir el ambiente y el positivismo, todo el estado de ánimo que nos favorece apra afrontar mejor las distintas situaciones. Si mostramos una gran versión y ganamos, habrá celebración, pero veremos de que tipo... mientras no sea virtual", mencionó el preparador franjiverde sobre la posibilidad de lograr medio ascenso en caso de victoria".

Sobre Carlos Álvarez, una de las revelaciones de la categoría y jugador más diferencial del club granota, Sarabia garantizó tenerle "muy controlado", tanto su cuerpo técnico como el propio vestuario. "Es uno de esos jugadores que no solo el cuerpo técnico tiene controlado, también la plantilla. Ya aprendimos de la ida en cosas que nos hizo daño. El propio vestuario le tiene muy en cuenta y están muy enfocados en todo lo que habrá que frenar del rival. No solo tienen a Carlos, también hay muchos otros que pueden desnivelar el partido", justificó.