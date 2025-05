Eder Sarabia: "Seguir siendo líderes no quita que lo de hoy nos haya dolido"

11 partidos después, el Elche volvió a caer en el Martínez Valero. Pese la derrota ante el Levante por 1 a 3, Eder Sarabia se ha mostrado feliz por la situación en la que se encuentra el club, otra jornada al frente de la clasificación. "Hemos hecho muchísimas cosas bien hasta hoy, para que, pese a perder, sigamos estando ahí. Eso nos tiene que reforzar, no se si hemos hecho un partido para ganar, pero tampoco para perderlo 1-3", asegurada el técnico vasco.

"El 0-2 al descanso ha condicionado mucho. En los dos únicos acercamientos que habían tenido nos han hecho gol. Un saque de banda mal defendido y un error en la salida que no suele ser habitual. Es nuestra manera de jugar, nos ha dado muchas cosas y no puedo reprochar nada al equipo, lo ha intentado hasta al final", señalaba Sarabia. Además, ha recalcado que el Levante ha estado "inspirado" en acciones de definición porque "son muy buenos".

"Hasta ahora ninguna derrota nos ha hecho daño, siempre nos hemos repuesto igual de bien, pero es cierto que ahora hay más presión. Es una de mis tareas recuperar el ánimo. No estoy triste, estoy con ganas de preparar lo mejor posible el partido de Huesca", opinaba.

Sarabia ha manifestado que la falta de precisión ha sido muy importante. "En la primera parte nos ha faltado acierto, la precisión que hemos tenido en otros momentos, hoy nos han faltado. El Levante ha tenido el acierto que nos ha faltado a nosotros".

"Seguir siendo líderes no quita que hoy nos haya dolido, hubiésemos firmado estar a falta de lo que queda líderes. Ellos han desarrollado su plan y en las acciones determinantes no hemos estado tan bien. Siento optimismo, ilusión y energía por el reto de cambiar los ánimos. Tener sueños tan grandes como subir a Primera no es fácil", manifestaba.

Eder Sarabia ha hecho una confesión en rueda de prensa, pues ha señalado que llegando al estadio en coche ha escuchado una canción llamada "El último día de nuestras vidas" y eso le ha transmitido a los futbolistas. Para el técnico ha sido "un partidazo de fútbol" y "ojalá sea una hoja del libro llamado ascenso".

"El Levante es un equipo que defiende bien y ha basado gran parte de su éxito en eso, además es uno de los equipos que más eficacia tiene arriba. Si te hacen tres goles seguro que puedes mejorar cosas en defensa, vamos a poner el foco en el mínimo detalle", opinaba Sarabia.

El Elche suma una victoria en los últimos cuatro partidos. "Contra el Albacete merecimos ganar, contra el Granada hicimos una gran primera parte y la segunda fue de lo peor de la segunda vuelta. En Burgos la primera media hora fue nuestra y teníamos que habernos puesto 0-2. Estoy tranquilo con el equipo, sabíamos que teníamos un calendario complicado, me refuerza cuál es el camino a seguir", pensaba Sarabia.

"Cuando generas expectativas muy grandes y no se cumplen el golpe es mayor. El golpe hoy es duro, seguro que hay gente más pesimista, pero yo lo que noto es ilusión. Tenemos un partido duro en Huesca, espero que haya una buena movilización. Dije a la gente en la jornada 3 que confiara, como para no hacerlo ahora", sentenció.