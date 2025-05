Eder Sarabia: "No veo diferencias entre jugar en casa o fuera"

En la previa al partido de mañana frente al Huesca a las 18:30 en El Alcoraz, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y se ha mostrado orgulloso de la actitud de sus futbolistas. "El equipo transmite cada partido convicción, claridad y se sobrepone a las dificultades. Fue una pena la última derrota porque hicimos el 95% de las cosas bien, solo nos faltó definición y controlar más la espalda. Tenemos claro lo que hay que mejorar", señalaba.

El conjunto franjiverde no estará solo en Huesca, 500 aficionados acompañarán al equipo en El Alcoraz. Sobre esto, Sarabia opina: "A la afición no tenemos que pedirle nada, le estamos dando mucho y por eso está tan ilusionada y convencida. A veces, cuando juegas fuera eres más pesimista, pero ahora he sentido todo lo contrario, he visto más convicción, más seguridad, más ganas de estar con el equipo… Queríamos ayudar a que estuviese el mayor número de aficionados con el equipo porque es bonito e importante. El Huesca es un gran equipo, es cierto que tienen un poco lejos el objetivo, pero desde esa tranquilidad van a ser muy peligrosos".

Durante la semana ningún futbolista ha comparecido en rueda de prensa, algo que es novedad. "A veces el vestuario prefiere estar más cauto y guardar las energías para dentro. El ambiente es buenísimo y el otro día hicimos un asado que teníamos pendiente. Tenemos que seguir haciendo lo que nos ha traído hasta aquí".

"Las bajas que tenemos, junto a Yago, son Rashani, Bambo y Salinas por las amarillas. Pensábamos que Elba podía llegar, pero no termina de limpiar unas molestias. Bambo ha puesto todo de su parte, pero en el entrenamiento de hoy no ha acabado de sentirse bien, para nosotros es muy importante y el tiene muchas ganas de poder estar. Jairo y Pedro están perfectos, entrenaron ayer y hoy".

Tras ser preguntado sobre si afecta la baja de Salinas, Sarabia ha comentado lo siguiente: "Nunca nos hemos quejado de las bajas. Sabíamos qué podía pasar, siempre buscamos alternativas. Tenemos a Jairo que está perfecto. La gente está muy preparada y vamos a sacar el mejor equipo para el inicio. También guardaremos cosas para el transcurso del partido, la gente que entra desde el banquillo es una de nuestras fortalezas".

"Si el partido va a lo que ellos quieren, habrá más situaciones de duelos y de juego directo. Tenemos jugadores que nos pueden ayudar más que otros principalmente en defensa. Los delanteros que tenemos son bastante ganadores en el juego aéreo", añadía Sarabia. Además, también se pronunciaba sobre Mourad. "Metió el gol y lo hizo muy bien. Ha sido un jugador muy importante durante el año. Cuando entra nos da muchas cosas y está totalmente preparado para ser titular".

“Ser líder es una consecuencia de muchas buenas noticias. No sé cuánto tiempo llevamos en ascenso directo y es una maravilla. Cada semana lo he celebrado y lo he disfrutado. Desde esa felicidad y esa autoexigencia estamos donde estamos. Vamos a ir a pelear a Huesca para que siga siendo así, cada vez queda menos, pero estamos muy enfocados. Solo quedan finales y el equipo está demostrando estar preparado".

Sobre si el Huesca podrá aprovechar los contraataques, Sarabia cree que el rival puede tener un plan, pero también influye su capacidad para poder evitarlo. Ha asegurado que en situaciones de repliegue y de correr "también estarán a gusto". Según el míster, lo normal durante el encuentro será que el Elche tenga más la pelota y que se juegue más en tiempo contrario, pero el Huesca es un equipo preparado para "hacer muchas cosas".

"Nuestra obligación es pensar en este partido e ir con todo a ganar desde el principio. Luego veremos si en los últimos minutos lo tenemos de cara o no. El equipo está preparado para todo, el otro día en Burgos llegábamos con el marcador justo al final, por eso necesitamos a la gente del banquillo. En esta categoría cualquiera te puede ganar. Tenemos que tener calma y desde ese estado intentar ganar el partido", asegura.

Tras ser preguntado sobre los partidos de los rivales y sus horarios, Sarabia piensa que: "Nunca se sabe si es mejor jugar antes o después, si juegas viernes y ganas te pasas un finde tranquilo, pero también te puede dar un poco ansiedad. Si juegas después y tus rivales han ganado también te pueden entrar nervios. Veremos los partidos y estamos centrados en lo nuestro, dependemos de nosotros".

"La segunda vuelta está siendo muy buena y fuera de casa excelente, ya no solo por los resultados. Ha sido una segunda vuelta de diez, donde el equipo ha rendido espectacular. Hemos sabido remontar, mantener resultados y pasarlo mal. Tenemos mal recuerdo del partido de Almería, podíamos haber gestionado mejor el resultado con uno más. No veo diferencias entre jugar en casa o fuera. Contra el Albacete merecimos ganar y el otro día hicimos muchas cosas bien", manifiesta Sarabia.

Elche está volcado con el equipo y la ilusión se respira en la ciudad. “Esta ilusión no es fruto solo de este año, estamos recogiendo lo que se ha ido alimentando años atrás. No es solo de los que estamos hoy, hay gente como Carlos Clerc que nos ha ayudado mucho en el tiempo en el que ha estado. Es una cosa de la ciudad y de todos. La comunión con la afición es una de las claves. Queremos seguir disfrutando del proceso y que siga viéndose la franja en los balcones, en los colegios… Es una de las cosas que nos llevaremos para siempre", sentenciaba.