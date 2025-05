La cultura detrás del estilo: el alma indomable del Elche CF

Hay clubes que se construyen en laboratorios financieros. Que lucen escudos con más marketing que memoria. Que cambian de estadio, de afición y hasta de nombre, como si la historia fuera un decorado. Y luego está el Elche Club de Fútbol. El nuestro. Una institución que, pese a las derrotas, los descensos y los presidentes con más ambición que acierto, sigue teniendo algo que muchos jamás podrán comprar: una manera de ser. Una cultura que, cuando se comprende, abrasa el pecho como una bandera.

Durante demasiado tiempo, sin embargo, hemos vivido presos de nuestras propias sombras. La de Manuel Martínez Valero, el constructor de un templo. La de Jose Esquitino, que supo mirar a primera desde tercera cuando aquí aún jugábamos con balones de cuero y fe. Ambos gigantes, sí. Pero gigantes del pasado. Y si uno se empeña en caminar con la cabeza girada hacia la historia, acaba tropezando en el presente. Es hora de sacudirse la nostalgia como se sacude el barro en la bota tras un mal partido. De entender que la cultura de un club no es sólo lo que fuimos, sino lo que decidimos ser hoy.

Y si algo debería definir al Elche CF es la decencia. La convicción de que se puede competir sin vender el alma.Que hay principios que no se negocian ni aunque el descenso te susurre al oído. Porque vestir esta camiseta no es un privilegio, es un pacto. Un juramento invisible con miles de hombres, mujeres y niños que te miran desde la grada con una fe que ya quisieran los templos. Un jugador del Elche no sólo juega al fútbol. Representa una ciudad, un carácter, un modo de mirar la vida de frente. Sin alardes, sin miedo y sin excusas.

Esa cultura debe estar escrita, transmitida y vivida como una doctrina. No hablo de palabrería de manual de coaching. Hablo de un libro de vida, como aquel Libro Azul que antaño redactó el Real Madrid con precisión castrense. Pero uno que huela a palmera, a sudor de cantera, a tardes en Altabix, a barro, a historia de verdad. Un código que explique al recién llegado lo que aquí se espera de él. No sólo qué sistema jugamos o dónde se ubican los vestuarios, sino quiénes somos.

Porque aquí los valores no se gritan, se demuestran.

La solidaridad, por ejemplo, no es una palabra de pancarta: es dar el pase atrás en lugar de lucirse, correr por el compañero cuando ya no quedan piernas, entender que ningún jugador ha hecho nada solo. La responsabilidad es no esconderse detrás de los árbitros ni de las lesiones ni del césped seco, sino mirar al espejo y preguntarse qué más se puede dar. Y la perseverancia, esa palabra olvidada, es seguir entrenando como un perro viejo aunque el míster no te mire. Porque el respeto no se pide, se gana. Y se gana con barro en las espinilleras y el alma en cada entrada.

Esa cultura tiene que ver también con el modo en que nos comunicamos con el mundo. Con la sobriedad en la victoria y la dignidad en la derrota. Con no convertir cada crisis en un circo ni cada victoria en una orgía de ego. Un club que se respeta no airea su ropa sucia en la plaza pública ni convierte sus ruedas de prensa en campos de batalla. Porque el club siempre está por encima del individuo, y eso, en tiempos de redes sociales, es casi revolucionario.

Nuestro vestuario debe ser sagrado. Lo que allí ocurre se queda entre paredes, como en los camarotes de los viejos buques de guerra. Porque la lealtad no es una opción: es la base de todo. Aquí los puestos no se ganan en Instagram, se ganan en los entrenamientos. A pulso. A sudor. Y si un jugador no lo entiende, mejor que no cruce esa línea blanca. Porque nosotros, a los nuestros, les exigimos poco: que se dejen la piel.

La afición del Elche, ya lo saben, perdona casi todo. Menos la indiferencia. Menos ver a un once pasearse por el campo como si esto fuera un trámite. Porque no lo es. Es una causa. Una forma de vida. Elche es una ciudad que ha sobrevivido a todo. Que ha aprendido a trabajar sin aspavientos, a resistir sin quejarse. Y lo mínimo que exige es que su equipo la represente con ese mismo espíritu. El de los que no se rinden. El de los que creen que la camiseta se lleva dentro, no encima.

Así que sí. Habrá que escribir ese manual. Ese pequeño catecismo verdiblanco que explique que aquí no se viene a figurar, sino a honrar. A respetar al rival, al árbitro, al escudo y al compañero. A saber que llevar esta camiseta no es un fin, sino el principio de una responsabilidad que te acompaña dentro y fuera del campo. A saber que cuando uno se pone la camiseta del Elche CF, se asocia con una historia centenaria, con miles de vidas, con una identidad que ya es tuya.

Y si después de todo eso ganamos, mejor. Pero si perdemos, que nunca sea por haber olvidado quiénes somos.