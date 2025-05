Elche CF | Eder, es vuestra hora

Dos jornadas para el final. Llegan los partidos que un futbolista sueña con jugar, un entrenador con dirigir, un aficionado con vivir y un periodista con contar. Aunque ello conlleve una dosis extra de sufrimiento. O una revisión cardiológica, por si acaso. Si algo da sentido a un verano de espera, a dos ventanas de mercado, a un lunes por la noche en Almería o a 42 duelos que en ocasiones parecen infinitos es precisamente la dopamina que se genera en estos momentos de la temporada.

¡Ya no es hora de pensar en lo que no tiene solución. Ni en los dos goles del Albacete en el Martínez Valero ni en los tres del Levante en el mismo escenario, cuando el franjiverdismo llegó a rozar las puertas del cielo y se vio obligado a dar un paso atrás. A esperar. A sufrir. Tampoco es tiempo de pensar en los golaverajes perdidos, especialmente el de ese 3-0 con el Mirandés que esta semana seguramente ha despertado en mitad de la noche al aficionado más pasional. Y ni mucho menos es hora de absurdas guerras con el estamento arbitral, por mucho que indignen las dos amarillas a Germán Valera en Huesca.

Uno espera que la rueda de prensa de Christian Bragarnik de este jueves (12 horas) sea para liderar desde la fortaleza y no desde el llanto, la queja o la apertura de sospechas. No es cuestión de resignación, ni de señorío ni de valores. El propietario del Elche debería ser el primero en demostrar que este es un proyecto en el que se trabaja en los despachos y en el césped. Y que el objetivo en un deporte se consigue siendo el mejor entre tus rivales. Nada más. Y nada menos.

La hora del Elche

Los más de 20.000 abonados del Elche y el casi cuarto medio de millón de habitantes de la ciudad merecen la seriedad con la que se ha trabajado desde agosto hasta mayo. Caer en el victimismo y la conspiración es lo fácil. Levantarse con esfuerzo, tesón y el fruto del trabajo propio es la virtud que hizo grande a un pueblo al que nadie regaló nada en la fase de crecimiento que lo ha llevado a ser referencia nacional e internacional, atrayendo a multitud de gente de fuera, entre ellos el mismo Bragarnik, y convirtiéndolos en unos o unas ilicitanos o ilicitanas más.

Y sí, sobre todo es la hora de los protagonistas del fútbol: los jugadores. Que sientan el apoyo de todos los estamentos del club y su entorno. Que tengan claro que ganar o perder forma parte del deporte, pero defender una institución centenaria es algo más. Tan simple como complejo: darlo todo sobre el terreno de juego. Como lo hiciera Paco González en los primeros pasos del club, Miguel Quirant en la época de la Cooperativa, Ángel Romero y Vavá en los años dorados, Adolfo Soto en los duros 90 o Edu Albacar y Nino en tiempos más recientes.

Los jugadores del Elche celebran un gol en el Martínez Valero / Áxel Álvarez

Porque este equipo no siempre ha ganado. Y su objetivo principal no debe ser ganar, sino transmitir una pasión, un sentimiento, un estilo. Algo que con Sarabia se ha conseguido hacer durante casi todo el año, pese a ese borrón de la media hora final en El Alcoraz, donde aparte del error arbitral, su Elche no fue su Elche. Es la hora de volver a ver a ese equipo que con su estilo llegó a tocar las puertas del cielo. Eder, es vuestra hora.