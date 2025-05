Revive el último ascenso a Primera del Elche: ¿cómo fue y qué ha sido de sus protagonistas?

El Elche pelea en 2025 por conseguir el séptimo ascenso de su centenaria historia a Primera División, en dos apasionantes jornadas finales en las que necesita ganar a Málaga y Deportivo, además de algún pinchazo de Mirandés y Levante, los dos equipos que tiene por delante en la tabla y que, a día de hoy, le impiden ocupar una de las dos plazas que dan vía directa a la máxima categoría.

Todavía sigue reciente la última ocasión en la que el franjivedismo pudo celebrar un ascenso a Primera. Fue en 2020, hace cinco años, y en unas circunstancias muy especiales, ya que la pandemia del covid-19 obligó a aplazar la liga, que se concluyó en verano. En aquel entonces el Elche no subió de manera directa, sino a través del play-off, una suerte que se quiere esquivar ahora.

¿Cómo fue aquella temporada 2019-2020 en la que el Elche logró el éxito, algo inesperado, de acabar adjudicándose una de las tres plazas para dar el salto a la élite del balompié nacional? El desenlace de la liga regular fue tan emocionante como polémico. Los franjiverdes navegaron durante la primera mitad del curso por la zona templada de la clasificación hasta que en la jornada 26 dieron el salto a la quinta posición, presentando así su candidatura al ascenso, tras derrotar al Málaga (2-0).

En marzo, con el Elche sexto (jornada 31), la liga española, al igual que el resto del planeta, se detuvo por el covid. La competición se reanudó tres meses después, con los estadios vacíos y entre fuertes medidas de seguridad y protocolos sanitarios. Los ilicitanos llegaron a la última jornada con opciones de ser sextos y entrar en el play-off, pero necesitaban ganar su partido y que el Fuenlabrada perdiera en A Coruña contra el Deportivo.

Un desenlace de novela

Entonces el giro de guion fue tan inesperado como polémico. El club madrileño sufrió varios positivos en el seno de su plantilla durante un viaje en el que aparentemente no se cumplieron todos los protocolos establecidos desde LaLiga. Finalmente, el partido Deportivo-Fuenlabrada se suspendió, pero el resto de la jornada no. El Elche cumplió y ganó, quedando a la espera del desenlace de ese partido aplazado, que podría habérsele dado por perdido al Fuenla. Finalmente no fue así.

La patronal de clubes decidió posponer al 7 de agosto la disputa del Deportivo-Fuenlabrada, retrasando de este modo la celebración del play-off. Ello conllevaba, como extra, que los gallegos debían jugar ese partido ya descendidos (tenían opciones de salvarse si el encuentro se hubiera disputado en horario unificado) y con su plantilla repartida por todo el globo terráqueo, de vacaciones. Aun así, los blanquiazules tiraron de rabia y profesionalidad, ganando el partido por 2-1, con un doblete de Beauvue en los minutos 84 y 95, clasificando de este modo al Elche para la batalla por el ascenso.

El play-off trajo más emociones fuertes. El Elche se enfrentó en semifinales al Zaragoza, empatando sin goles en el Martínez Valero (jugando una hora con diez por la expulsión de Jonathas) y ganando por la mínima, gracias a una diana de Nino en el minuto 81 y a un penalti parado por Edgar Badia en La Romareda. En la final tocó el Girona, repitiendo en el primer partido otro resultado sin goles en casa.

El partido decisivo se disputó en el estadio de Montilivi el 23 de agosto, en pleno verano festivo ilicitano, con las pertinentes restricciones por el covid, pero ya con cierta permisividad a la hora de poder reunirse. El sufrimiento fue extremo, ya que los catalanes partían como favoritos. La expulsión del uruguayo Stuani, baluarte ofensivo de los gerundenses, dio aire al Elche. Hasta que llegó el minuto 96. Con todo listo para la prórroga, Pere Milla remató en el segundo palo, casi sin ángulo, un centro desde la banda izquierda que superó a Riesgo y dio el ascenso al Elche.

La alegría se desató entonces, tanto en Girona como en Elche, para cerrar un ascenso presidido ya por Christian Bragarnik, que había adquirido la mayoría accionarial de la entidad unos meses antes. La pandemia no puso restricciones a la felicidad por el salto de categoría, posiblemente el más insólito que ha conseguido el Elche en su centenaria historia.

Los franjiverdes se juegan el ascenso a Primera División en 90 minutos ante el Girona. / EFE

¿Qué fue de los protagonistas del ascenso de 2020?

28 futbolistas participaron en algún partido de liga de aquella temporada 2019-2020, poniendo su granito de arena para construir el ascenso más largo que se recuerda, ya que la competición se inició en agosto de 2019 y finalizó un año más tarde, en agosto de 2020. De todos ellos, tres podrían repetir en 2025, pues forman parte de la plantilla actual: Josan, San Román y Mourad. ¿Dónde están los demás?

Pacheta

El entrenador, que dos años antes había conseguido el ascenso a Segunda, no continuó en el cargo, pues Bragarnik ya había tomado la decisión, hubiera ascenso o no, de prescindir de sus servicios y apostar por Jorge Almirón. Pacheta acaba de fichar por el Granada, con el que peleará también por el ascenso (podría haber reencuentro en un hipotético play-off). Previamente, entrenó a Huesca, con el que descendió a Segunda, Valladolid (ascenso a Primera) y en una etapa breve al Villarreal.

Pacheta, junto a su cuerpo técnico, durante la celebración del ascenso a Primera / Información

Edgar Badia

El guardameta catalán siguió en el Elche hasta el inicio de esta temporada, llegando a jugar la primera jornada de liga, aunque el curso pasado ya fue cedido al Zaragoza. Sin equipo hasta el invierno fichó por el Tenerife, con el que ha descendido a Primera RFEF.

Óscar Gil

No llegó a un acuerdo para renovar y fichó por el Espanyol, que esa campaña había descendido a Segunda. Logró regresar a la máxima categoría con los catalanes, ganó una plata olímpica y llegó a ser internacional absoluto, en un partido amistoso que jugó la sub-21 porque los mayores causaron baja por un positivo en covid-19. Esta temporada fichó por el Leuven belga, donde ha jugado 25 partidos y donde tiene contrato hasta 2026.

Juan Cruz

Una de las revelaciones de aquel Elche en el lateral izquierdo. No continuó tras el ascenso, tras pagar Osasuna tres millones de euros por su fichaje. Su progresión le ha permitido asentarse en Primera División, cumpliendo su quinta campaña en el conjunto navarro, donde tiene contrato también hasta 2026.

Dani Calvo

En la máxima categoría perdió galones de titular y se marchó al Oviedo, donde cumple su cuarto año como un pilar de su defensa. Candidato al ascenso y rival franjiverde tanto en estas dos últimas jornadas por una de las dos primeras posiciones como, en caso de llegar al play-off, en alguna posible eliminatoria.

Gonzalo Verdú

Capitán en aquel ascenso, fue uno de los futbolistas que vivió el salto desde Segunda B hasta Primera. Debutó en la máxima categoría con la zamarra franjiverde. Milita en el Cartagena, su localidad natal, aunque esta temporada no ha llegado a jugar. Su equipo, que ha descendido a Primera RFEF, se enfrenta al Mirandés en la última jornada.

Gonzalo Verdú celebrando un gol con el Cartagena / LA OPINIÓN DE MURCIA

Ramon Folch

Debutó en la primera jornada de Primera, pero no continuó en la plantilla, marchándose al Tenerife. Tras pasar por Sabadell y Cornellà regresó al refundado Reus, donde ha conseguido este año el ascenso a Segunda RFEF.

Iván Sánchez

Su buen rendimiento con el Elche le valió una buena oferta inglesa por parte del Birmingham, aunque no tardaría en regresar a España para jugar en el Valladolid, donde este curso ha vivido una etapa aciaga, con descenso a Segunda y múltiples polémicas en torno al club.

Nino

Se retiró como leyenda del Elche, pudiendo cumplir su sueño de hacerlo en Primera División. Actualmente es segundo entrenador en el filial franjiverde y ha dado el salto a la política de la mano del gobierno municipal ilicitano, como embajador del deporte de la ciudad.

Fidel

Ya había vivido el ascenso de 2013 y en su madurez ofreció un notable rendimiento en el Elche. Abandonó la disciplina franjiverde en enero de 2024 para fichar por el Albacete, con el que este año le ha hecho un gol a su exequipo.

Pere Milla

El héroe del ascenso, con su gol al Girona, rindió a muy buen nivel en la máxima categoría con la franja verde, aunque tuvo una discutible salida cuando fichó por el Espanyol, donde sigue jugando a día de hoy, luchando por la permanencia en la élite.

Pere Milla celebra un gol con el Espanyol / SPORT

Manuel Sánchez

Se retiró en 2022 tras pasar por el Ávila y sacar su plaza como policía nacional, con juicio incluido con el Elche por su salida del club tras el ascenso. En las dos últimas temporadas ha regresado al fútbol en Gibraltar, actualmente en el St. Joseph's.

Andoni López

El lateral zurdo solo militó esa campaña en el Elche, pasando luego por varios clubes de Segunda y Primera RFEF, hasta aterrizar en la Ponferradina, donde cumple su segundo año, con menos galones que en el primero.

Mfulu

El congoleño se ganó un hueco gracias a su despliegue físico y ayudó en la permanencia de 2021, para luego fichar por Las Palmas y, posteriormente, recalar en el Deportivo, rival franjiverde en la última jornada.

Escriche

Llegó en el mercado invernal y dejó buen recuerdo por su entrega en la delantera. Regresó al Huesca tras su cesión y esta temporada ha militado en el Cartagena, donde ha jugado mucho, no ha marcado nada y ha descendido a Primera RFEF.

Tekio

A sus 34 años sigue subiendo y bajando por las bandas. Salió del Elche rumbo a una aventura en Grecia. A su regreso se ha batido en el fútbol más humilde, con paso por el Athletic Torrellano y presencia actual en el Alcantarilla murciano.

Josema

Fue otro de los fichajes invernales de aquel ascenso y permaneció en el club las dos temporadas siguientes en Primera, aunque en la segunda se marchó al Valladolid en enero. Hace un año se fue a Polonia, donde juega para el Gornik Zabrze.

Jonathas

Fichaje invernal de campanillas, con su regreso tras su excelente paso en la 2014-2015 por el club ilicitano. Marcó 7 goles, pero en el play-off fue expulsado en el primer partido. Anunció su retiro hace poco y ha aparecido recientemente en un vídeo de apoyo a la plantilla.

Víctor Rodríguez

Se reencontró con Jonathas, con el que compartió sociedad en la 2014-2015, aunque en esta ocasión lejos del rendimiento de aquel entonces. Tras un tiempo sin equipo y un par de experiencia en India anunció su retirada en agosto del año pasado.

Jony Álamo

Pacheta le dio minutos en tres partidos de liga de esa temporada y llegó a debutar en Primera el curso siguiente, como titular en Valladolid. El pasado verano firmó por el Marbella de Primera RFEF, donde no se ha asentado como titular.

Diego Bri

Una de las joyas de la cantera franjiverde. Llegó a disputar dos partidos de liga en la 2019-2020, todavía en edad juvenil, y posteriormente ficharía por el Atlético de Madrid, donde aprende a las órdenes de una leyenda como Fernando Torres.

Nacho Ramón

El atacante ilicitano jugó 9 minutos esa campaña, fruto de su buen trabajo en el filial. Las lesiones han frenado su carrera, que desde su salida del club franjiverde ha tenido como destinos el Eldense, el Atlético Saguntino, el Atlético Sanluqueño y el Arenteiro.

Claudio Medina

El delantero asturiano no logró sacar punta a su rol como revulsivo ese curso y tras el ascenso se fue al Burgos, con el que vivió otro momento de felicidad similar, regresando al fútbol profesional. Desde esta temporada juega en el Caudal.

Yacine

El delantero francomarroquí no completó aquella 2019-2020, ya que se marchó en invierno al Rayo Vallecano. Esta temporada ha regresado a la provincia de la mano del Alcoyano, con el que todavía no ha visto puerta y pelea por no descender a Segunda RFEF.

Gonzalo Villar

No vivió el ascenso completo, ya que en enero lo fichó la Roma a golpe de talonario. No ha terminado de asentarse en la élite y actualmente juega en el Granada, donde se acaba de reencontrar con Pacheta, en busca del ascenso.

Lucas Boyé celebra un gol con el Granada esta temporada y Gonzalo Villar, al fondo de la imagen, corre hacia él. / GCF

Danilo Ortiz

El central paraguayo fue la primera aportación, bastante exótica, de Bragarnik al Elche. No dejó huella y ni siquiera vivió el ascenso, ya que volvió a Sudamérica a mitad de temporada. Tras pasar por Argentina, Paraguay y Chile ahora milita en el Cienciano de la liga peruana.