Bragarnik: "Hay que recordarle a los árbitros que del otro lado también se sufre"

De manera excepcional, el máximo accionista del Elche CF, Christian Bragarnik, ha realizado este jueves una rueda de prensa en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, en la previa a las dos últimas jornadas que determinarán si el club regresa a Primera por la vía rápida del ascenso directo... o si le toca luchar por volver en el 'play-off'.

Sobre el arbitraje

"No quiero dejar de mencionar un tema que nos ha preocupado. Es el tema del arbitraje. Nunca estuvo en discusión la transparencia del arbitraje español, no es nuestro caso. Pero sí que creo que el último fin de semana nos tocó vivir una experiencia que nos hace pedirle al CTA que a la hora de evaluar partidos de tanta tensión, con tantas cosas en juego, busquen árbitros con mayor experiencia para este tipo de partidos"

"El árbitro cometío errores que, en acciones similares de juego dentro del mismo partido, no fueron evaluadas de la misma manera. Hay un montón de jugadas similares donde se tomaron distintos criterios. Creemos que el reclamo es al CTA, que en esta etapa del torneo, se elijan a los árbitros de mayor experiencia"

"El otro pedido es que todos los equipos trabajemos junto al arbitraje. Por ejemplo, nosotros somos un equipo que juega casi siempre en mitad de campo. Que el árbitro espere a que le hablen desde el VAR, nuestros jugadores deberán hacer transiciones de 40 metros. Hay veces que son situaciones de dos metros. Hay que recordarle a los árbitros que del otro lado, los jugadores, los aficionados y los dirigentes A mí me tocó calmar a Germán Valera por un ataque de nervios tras la expulsión. Hay entrenadores que pierden el trabajo por un error"

La situación del club

"El comienzo de la temporada fue difícil, hubo muchas dudas, es entendible por parte de la afición. Pero el camino que venimos recorriendo todos juntos va hacia un claro objetivo. Pero conseguirlo siendo protagonista, teniendo el balón, la iniciativa, siendo los que más rematamos... eso es lo que buscamos como club"

"Quiero agradecer a la afición. Muestra que también, más allá de lo que nos estamos jugando, la gente se siente representada. No puedo garantizar el objetivo, pero sí que puedo garantizar que el Elche va a seguir buscando esto. Jugadores en esta línea y entrenadores en esta línea"

"La propiedad ha hecho mucho esfuerzo para poder lograr este objetivo. Hemos hecho una plantilla muy completa y un cuerpo técnico igual. Podemos estar tranquilos de que todas las áreas están sanas y todo esto suma para poder llegar a ese objetivo"

Bragarnik responde a una de las preguntas durante la comparecencia. / Áxel Álvarez

"Este año hemos logrado un hito histórico. Cuando me tocó ser parte de la compra del club, se arrastraba un concurso el cual hemos podido levantar. Esto nos permite seguir por el buen camino"

La remodelación del estadio

"Han comenzado las obras exteriores del estadio. Nos hemos encontrado con algunas complicaciones que no esperábamos. Ya vamos bastante avanzados. Lo que pretendemos es llegar al inicio de la próxima temporada con el estadio entero pintado de verde. También estamos cerrando un contrato de comercio al rededor del estadio"

La futura ciudad deportiva

"En cuanto a la ciudad deportiva, la burocracia también nos ha pasado por nosotros. El último informe ha sido favorable y esto, por lo que me cuenta Joaquín, pasa ya a Alicante y está aprobado. Habrán tres campos. Seguramente, en unos meses podremos poner la primera piedra y empezar a trabajar en ella"

Mejoras en los alrededores

"Nos hemos dado cuenta en los últimos partidos a vista de drones que uno de los grandes problemas que tenemos es el estacionamiento. Hay tierras aquí delante que son del Ayuntamiento, si se pudieran habilitar sería bueno para la ciudad"

Viaje de la afición para la última jornada

"Un tren a A Coruña completo, con más de 500 lugares, para cerrarlo en los primeros días de la semana. El club ayudará subvencionando ese viaje para que puedan estar allí. A partir de eso, queremos estar todos juntos. Estamos muy ilusionados. Muy contentos. Los jugadores están muy ilusionados, pero muy tranquilos porque tienen el apoyo del entrenador. Estamos preparados para cumplir ese sueño que todos queremos de volver a Primera División"

¿Qué posibilidades ves de ascenso directo en estas dos jornadas?

"Yo creo que si ganamos los dos partidos que quedan, vamos a tener muchas 'chances'. Está bueno que sea toda la jornada unificada. Al menos estos dos últimos fines de semana, acompañaremos todos a nuestro equipo. Si ganamos nuestros dos partidos, seguramente estaremos muy cerca de conseguirlo. No coincido que no estemos para el 'play-off'. Hemos demostrado siempre estar a la altura. Nosotros vamos a jugar como lo sabemos hacer, yendo al frente y tratando de ganar"

Joaquín Buitrago y Pedro Schinocca, atienden a las palabras del propietario durante la rueda de prensa. / Áxel Álvarez

Sobre la sanción de Germán Valera

"Teníamos la certeza de que seguramente fuera a ser así. Creemos que hacemos todo lo que podemos. No comparto la sanción, ya fue fuerte en el partido. El árbitro se equivoca como todos, pero si se equivocó no creo que haya que cumplir una segunda sanción (la de no jugar ante el Málaga). Creemos que estuvimos en desigualdad de condiciones. Simplemente queríamos preparados con más experiencias para este tipo de situaciones"

¿Qué le dijo al árbitro al terminar el partido?

"Más que nada, le dije que había jugado con la ilusión de todo el pueblo ilicitano. Siempre fui respetuoso. Los árbitros se equivocan a lo largo del año. El mejor árbitro es el que pasa desapercibido. Hemos presentado una queja al CTA"

Sobre la renovación de Sarabia

"Estamos muy convencidos con Eder. Siempre lo hemos estado. Hoy ya hemos charlado con él por la posibilidad de continuar. Nosotros ya tenemos previsiones para jugadores en ambas situaciones. Pero el club no depende de ningún nombre. Estamos muy contentos con Eder, hemos construido una relación muy sana y sincera. Ojalá podamos continuar. Que siga o no dependerá de Eder. Nosotros estamos contentos con él en cualquiera de las dos posibilidades (en Segunda o en Primera)"

¿Busca el Elche director deportivo?

"En el inicio buscamos un director deportivo, porque Chema (Aragón) decidió no continuar. No compartimos su decisión, pero hemos encontrado en Pepe Contreras un recurso. No hay muchos directores deportivos que hagan su trabajo. Estamos muy convencidos de él. Tendremos que buscarle algo de ayuda, que se sume gente, pero estamos muy convencidos de él"

Mejoras en el interior del estadio

"En los últimos dos partidos hay un nuevo sonido que está a prueba. Ya estará para la próxima temporada cerrado. También podríamos participar en que haya cobertura dentro del estadio. Es algo sobre lo que tomamos nota y nos gustaría brindar a todos nuestros aficionados"

¿Hay falta de gol?

"El formato que tenemos de juego hace que los delanteros no sean tan vistosos. Agustín se sacrifica por el equipo en otras funciones. No es solo por el tipo de delanteros, también por el tipo de equipo. Nos gustaría tener un delantero que hiciera 20 goles. Sory Kaba no ha logrado tener la titularidad que esperaba, pero capaz que está aportando desde otra área. Para la próxima temporada, Agustín (Álvare) no tiene opción de compra, por lo que habrá que buscar alternativas"

Sobre su continuidad la siguiente temporada en la propiedad

"Cuando vienen inversores de fuera, puede parecer que no tengamos arraigo. Pero creo que hemos demostrado que no es así. Yo tengo mucha fuerza, y mientras tenga fuerza y siga Pedro (Schinocca) que ya es mi mano derecha y mi mano izquierda, me veo siguiendo. Con eso que se quede tranquilo la gente de Elche. También deben saber que seré sincero en decirlo cuando no tenga más ganas, pero hoy estamos muy fuertes"

¿Seguirá Fernández Mercau la próxima temporada?

"Estamos sanos y ordenados, no dependemos de una venta de Nico (Fernández Mercau). Veremos si él quiere quedarse, si no... seguiremos buscando nuevos Nicos y jugadores que sigan dando ilusión a la gente"

¿Va a luchar el Elche por fichar a Germán Valera?

"No tenemos opción de compra con Germán, pero estamos en negociaciones con el jugador y son muy optimistas"