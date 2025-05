Eder Sarabia: "El arbitraje no está a la altura de lo que nos estamos jugando"

Eder Sarabia compareció ante los medios en la previa del partido ante el Málaga del próximo domingo y se mostró convencido con su equipo. Tras las palabras el pasado fin de semana donde señaló que se iban a ganar los dos próximos duelos y se iba a ascender, el vasco reconoció pensar un poco diferente, porque ahora solo se tiene en la cabeza "al Málaga". "Es inevitable hacer números, pero estamos centrados en el Málaga y todo lo que no sea eso no nos interesa. Al margen de los resultados, que es verdad que no están siendo los esperados últimamente, seguimos con fuerzas. Vamos a ir con todo a por ello", señalaba.

"Es un muy bonito final de liga y somos unos privilegiados de estar ahí. Hace 25 jornadas parecía imposible y hace 3 lo veíamos casi hecho. Tenemos que estar muy contentos, satisfechos y muy ilusionados porque lo tenemos ahí", opinaba el técnico sobre el final de temporada.

Con la victoria del Mirandés ante el Córdoba el lunes pasado, el Elche no depende de sí mismo para ascender de forma directa. Sobre ello, Sarabia ha manifestado lo siguiente. "El lunes nos fuimos fastidiados a dormir, pasamos un momento duro, pero esto es la salsa del fútbol. Hemos merecido más puntos en estas últimas jornadas. El otro día la segunda parte estaba controlada y el arbitraje no estuvo a la altura de lo que nos estamos jugando. El Mirandés-Almería será un partidazo y el domingo tendremos una tarde de fútbol de transistores, del de antes".

Designación arbitral

La designación arbitral del Elche-Málaga ha traído consigo polémica, pues el colegiado encargado en el VAR es nacido en Oviedo. "Hay cosas que se podrían controlar más, los árbitros tienen que estar lo más libres posibles. Como dijo Cristian ayer, creemos en la honradez del arbitraje. Nos la estamos jugando todos, pero hay que acertar, no solo hay que saberse el reglamento. Lo del otro día fue bastante grave, ya no solo en la acción de la expulsión. El mejor árbitro es el que pasa desapercibido y al ser de Oviedo va a tener más la lupa puesta. Parece que con estas cosas queremos meter presión, pero son cosas naturales que creo que podrían facilitar su labor", pensaba el técnico.

Sobre el próximo rival, ha señalado que se trata de un "gran equipo" y que jugarán "sin presión y valientes", además, Sarabia cree que jugar sin presión les favorecerá en algunas cosas, pero les perjudicará en otras y que esperan una gran versión de ellos. "Tienen un gran portero que les ha dado mucho. El compromiso defensivo que tienen puede ser una de las cosas que quizás se pueda perder cuando consigues el objetivo. Si yo fuese el Málaga querría ganar", opinaba.

Martínez Valero

"No se si habrá menos gente que el día del Levante, pero los que estén, estarán a muerte. Es muy bonito lo que se está viviendo en la ciudad, seguramente habrá gente que vino el día del Levante que no vendrá, algunos porque no pueden y otros porque no quieren, pero yo se que los que vengan van a animar y van a apoyar hasta el final", manifestaba Sarabia respecto a la afición.

El técnico vasco ha confirmado las bajas de Bambo Diaby y de Rashani, junto a la de larga duración de Yago Santiago y al sancionado Germán Valera. El resto de la plantilla ha comentado que está "muy bien".

Tras ser preguntado por su renovación, Sarabia ha sido contundente. "No tengo tiempo y menos ahora de pensar en eso. Estoy muy feliz aquí, quiero quedarme mucho tiempo. Hemos tenido conversaciones, pero si no pensamos ni en el Deportivo, imagínate en cuestiones personales. Siento todo esto como si fuese mi casa", cerró.

Con motivo de la penúltima jornada de la temporada, el horario de todos los partidos estará unificado y todos los rivales jugarán a la vez. "Vamos a intentar estar lo más aislados posible, pero en el banquillo seguramente haya gente con esa información. Ciertas cosas de fuera pueden ser positivas, pero tenemos un equipo madura que sabe manejar estas situaciones. Si no conseguimos el resultado que queremos, lo demás nos dará igual", creía el técnico.

Rodrigo Mendoza, pieza clave del Elche durante gran parte de la temporada, lleva ocho partidos sin ser de la partida. "Con algunos futbolistas no he sido todo lo justo que ellos se merecen, pero en una plantilla ya no solo depende su nivel, sino la competitividad. En esa zona quizás tenemos dos de nuestros futbolistas más diferenciales. Que él y Gerard vayan con la selección me deja un poco tranquilo, porque no solo trabajan para hoy, sino también trabajan para el largo plazo. Estoy muy contento del crecimiento de los dos, son mejores futbolistas que a principio de temporada".

Germán Valera

"La baja de Germán es una baja muy importante, pero tenemos recursos para suplirla. No lo tenemos a él, pero recuperamos a Salinas. Es un jugador que nos aporta mucho en ataque. Estamos muy contentos con el rendimiento que nos está dando, pero jugará otro que es muy bueno también. No pierdo el tiempo en lamentarme, pero sí en buscar soluciones" opinaba.

"La afición es muy importante para nosotros, les pedí que confiaran con nosotros en la tercera jornada, como para no hacerlo ahora. Percibo y siento agradecimiento, ilusión y orgullo. Al margen de los resultados no hay nada que reprocharle al equipo. Van a haber momentos difíciles, pero les necesitamos más que nunca. Sentir que tu gente te apoya hace que encuentres fuerzas de donde sea. El domingo es ese día en el que todos tenemos que poner nuestra mejor versión y confiar", sentenciaba.