Elche-Málaga | La franja verde de la esperanza

Tarde de transistores, apps, calculadoras y cábalas en el Martínez Valero. Y de fútbol, cómo no. Penúltima jornada de Segunda División (domingo, 18:30 horas) y posible despedida de la temporada en casa para el Elche. Eso es al menos lo que desea el franjiverdismo, ya que ello supondría el ascenso directo. No será fácil la tarea, sobre todo porque el conjunto dirigido por Eder Sarabia no depende de sí mismo para ello.

El Elche recibe al Málaga, que clasificatoriamente no se juega nada, con la obligación de ganar para no quedarse sin opciones de ascenso directo en la última jornada, algo que ocurriría matemáticamente en caso de perder y de que el Mirandés venciera y el Levante puntuara. Es hora de recuperar la fortaleza como local exhibida hasta hace bien poco. De que pesen más los 11 triunfos consecutivos entre noviembre y abril en el coliseo ilicitano que los dos tropiezos recientes contra Albacete (2-2) y Levante (1-3).

Para la penúltima cita del curso Sarabia tiene la baja de Germán Valera, tras su expulsión de la semana pasada en Huesca que dio un giro al partido e indignó a la entidad ilicitana, con mensajes directos del entrenador y del propietario, Christian Bragarnik, a lo largo de la semana para insistir en lo redundante, el respeto arbitral. Por motivos físicos no estarán ni el lesionado Yago de Santiago ni Diaby y Rashani, que siguen fuera por las molestias que arrastran durante las últimas fechas.

El que vuelve a estar a disposición de Sarabia es Salinas, una vez cumplido el partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas ante el Huesca. Un regreso capital, dada la importancia del canterano en el puesto de lateral o carrilero izquierdo del Elche. Un futbolista que, en el más que probable caso de despedirse, quiere hacerlo con su equipo en Primera.

Del resto del once inicial se esperan novedades respecto a El Alcoraz, con «Canario» Álvarez y Nico Castro como posibles refuerzos en la zona ofensiva y la duda en torno al posible sustituto de Valera, plaza para la que opositan Josan y Pejiño... o los dos. Affengruber y Febas, aunque han estado con cuidados especiales durante la semana, se espera que estén disponibles para la cita más importante del curso, que no la última.

Enfrente, el Málaga no tiene apreturas clasificatorias y saltará al césped del Martínez Valero como ese invitado que se espera cómodo, pero del que nadie se fía. Los andaluces tienen ausencias importantes (Víctor García y Dani Sánchez) y Sergio Pellicer, que ha insistido en la importancia que para los suyos tiene acabar la temporada ofreciendo buena imagen, podría dar la alternativa en la portería a Carlos López en lugar de Alfonso Herrero, que hasta ahora ha jugado todos los partidos de liga.

Los otros partidos

El Elche no solo estará pendiente de lo que ocurra en su partido contra el Málaga, ya que necesita que alguno de los dos equipos que actualmente tiene por delante en la tabla (Levante y Mirandés) pinchen en algún momento de lo poquísimo que resta de competición. De los dos, el foco estará puesto de manera especial en el choque que los burgaleses tienen en Anduva contra el Almería.

Mirandés y Elche están igualados en puntuación, con ventaja para los primeros debido al golaveraje particular. Los hombres de Alessio Lisci no tienen un compromiso sencillo, ya que reciben al Almería, que se está jugando el «play-off» y que necesita al menos puntuar para no ceder su posición al Granada. Hay que recordar, eso sí, que los castellanoleoneses son el mejor local de la categoría, con solo una derrota en su feudo.

Los jugadores del Elche celebran el gol anotado por Nico Fernández Mercau frente al Albacete, en el Martínez Valero. / Matías Segarra

Además del Mirandés-Almería, el franjiverdismo también mirará de reojo lo que ocurra en el Burgos-Levante y en el Tenerife-Oviedo. Tanto valencianos como asturianos se miden a rivales que no se juegan nada. La esperanza del Elche pasa por una franja clara: ganar y esperar un tropiezo, siendo el más lógico el del Mirandés.