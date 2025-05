Eder Sarabia: "Lo que estamos viviendo quedará ahí para siempre"

Con una sonrisa de oreja a oreja entraba Eder Sarabia en la sala de prensa después de la victoria del Elche frente al Málaga por 2-0. "Lo primero de todo es mandar un mensaje de felicitación al Levante por el ascenso. Queda otra plaza que la vamos a pelear a muerte. Era un día especial, el último en casa con un ambiente precioso. Sabíamos que haciendo un buen partido y preparándonos bien durante la semana podíamos darle la vuelta a la tortilla y volver a depender de nosotros", opinaba el técnico vasco.

Ha recordado que todavía queda el último partido ante el Deportivo de La Coruña y que por delante viene una semana dura de trabajo, pero cree que dando la versión de hoy se podrá ganar el encuentro. Pese a un rato de descontrol, en general el Elche ha estado muy bien, pensaba.

El equipo ilicitano disfrutó de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero el electrónico no se abría y Dituro tuvo que aparecer para salvar los muebles. "Al final de la primera parte nos ha costado entender que necesitábamos más balón y ahí, les hemos dado vida. Los nervios del inicio de la segunda mitad nos han hecho no tener claridad. Matías nos ha dado muchos puntos durante toda la temporada, cuando ha tenido que intervenir lo ha hecho muy bien. El trabajo defensivo ha sido una de nuestras fortalezas", señalaba.

Los cambios fueron decisivos y Josan fue una de las figuras destacadas con dos asistencias. Respecto a eso, el técnico ha opinado: "Josan no estaba para todo el partido, en Huesca ya tenía molestias. No queríamos perder la bala de Josan y no tener ese revulsivo con los dos delanteros que teníamos en el banquillo. Mou y Josan son dos jugadores muy queridos y eso reactiva. Sory viene de semanas muy buenas con su trabajo y su actitud y cuando ha entrado ha sido espectacular. Es una victoria para reforzar lo que venimos haciendo".

Eder Sarabia fue el líder en la vuelta de honor posterior al partido. "Me provocan y entro al trapo rápido. Hace tiempo que aprendí que cada victoria hay que disfrutarla, porque cuesta mucho ganar. Llevamos mucho tiempo de trabajo. Hemos dado un paso importante para depender de nosotros. Ojalá podamos conseguir ese objetivo final, pero lo que estamos viviendo quedará ahí para siempre. Ver en las gradas el blanco con la franja es muy especial, estas cosas solo se viven en el futbol", añadía.

"En la segunda parte iba diciendo que me dijesen como iban las cosas, porque quizás era importante saberlo para algunas decisiones. Nos hemos centrado muy bien todos en lo que estaba en nuestras manos. Hay ganas del domingo, pero vamos a disfrutar la semana, a hacer buenos entrenamientos. Tenemos la suerte de jugar en un estadio espectacular contra un club muy importante", decía Sarabia.

Tras ser preguntado cuál era el motivo de la titularidad de Óscar Plano y la posición de Agustín Álvarez, el míster ha objetado lo siguiente: "Óscar está muy bien, está con gol en la competición y en los entrenamientos. Tiene experiencia para gestionar estos partidos. Agustín es nuestro máximo goleador, ahora lo vemos mejor que hace algunos partidos. Tenemos la suerte de tener muchos tipos de futbolistas".

"He estado bastante centrado, pero al final de la primera parte he sacado un poco el nervio porque estábamos cometiendo imprecisiones. Necesitábamos volver a recuperar el balón con posesiones largas. Veía bien al equipo, con seguridad, confiaba mucho en ellos. Dentro de la tensión lo he vivido tranquilo, a partir del 2-0 me he empezado a despistar con otros resultados", señalaba.

Sobre el próximo desplazamiento para enfrentarse al Deportivo de La Coruña, Eder Sarabia ha comentado que el club está con voluntad de facilitar y ayudar para que esté toda la gente posible. Cree que querrá ir mucha gente, "que viajen todos los que puedan y que vivan con nosotros un día tan especial", opinaba.

"Somos valientes, nos lo pide el cuerpo. Vamos a ser nosotros, a presionar y a quitarles el balón. Hemos tenido una fase entre el 1-0 y el 2-0 espectacular. Nuestro objetivo siempre ha sido ser un equipo valiente", sentenciaba.