La afición del Elche ya vive la final por el ascenso: "Creemos en este equipo"

El Elche está a 90 minutos de volver a Primera División y, en la ciudad, se nota. No queda calle sin bandera franjiverde, conversación sin mencionar al equipo de Sarabia ni ningún abonado sin el anhelo de volver este domingo a La Glorieta. Con la mayoría de las entradas visitantes para Riazor ya repartidas, la afición comienza a preparar dónde, con quién y de qué forma vivirá una de las noches más importantes en la historia reciente del club.

Pese a que se trata de uno de los desplazamientos más complicados de la categoría, tanto por distancia como por combinaciones de avión, autobús o tren, la afición del Elche estará presente en Riazor. Son muchos los aficionados que estarán también fuera del sector visitante del estadio del Dépor, eso sí, sin indumentaria del club, ya que el partido ha sido declarado de alto riesgo y, en caso de llevar prendas representativas del equipo visitante, el acceso al estadio podría complicarse.

Sin embargo, aquellos que no tendrán la posibilidad de viajar a Riazor, también preparan la ubicación en la que verán el partido. Es el caso, por ejemplo, de la Peña Franja Verde, que ha organizado junto al Restaurante Franja Estadio una pantalla de más de 800 pulgadas, en los accesos al Martínez Valero, para disfrutar del final de liga en una zona que estará acondicionada para acoger a más de 1.000 personas.

"Estoy acojonado… pero con mucha ilusión y ganas de que llegue" Mario Payá — Presidente de la Federación de Peñas del Elche

Uno de los que vivirá el posible ascenso desde lejos por motivos personales será Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche. “Estoy acojonado… pero con mucha ilusión y ganas de que llegue. Todos tenemos el miedo de lo que pueda pasar, pero la verdad que dependemos de nosotros y estoy convencido de que vamos a ganar. Dentro de cada partido hay muchos factores, pero no me preocupes lo que hagan ni Mirandés ni Oviedo, porque lo que toca es creer en este equipo”, apunta el presidente de las Peñas ilicitanas.

Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas de Elche, posa en la sede franjiverde. / FPE

Mario lo vivirá en Novelda junto a su familia, en la Peña Rabuts de Novelda, una de las más numerosas de la entidad con cerca de 160 peñistas, donde se juntarán desde bien pronto para la previa hasta una posible celebración del ascenso. Por otro lado, asegura que habrá entre 100 y 120 peñistas del club en La Coruña. La mayoría de ellos viajarán juntos en el tren organizado por el propio Elche, al cumplir con el requisito de haber completado al menos cuatro desplazamientos a lo largo del año.

Tampoco lo vivirá 'in situ' el expresidente de la Federación de Peñas, David Aranda, quien todavía sigue con el miedo en el cuerpo del partido del Málaga: "Yo lo pasé muy mal. Pero mal de verdad. Conforme los otros campos iban dando buenos resultados y yo veía que nosotros no terminábamos de materializar nuestras ocasiones, lo pasé fatal. Luego, incluso con los dos goles, no fui capaz de disfrutar hasta que terminó el partido en Miranda, que no entiendo como no ganaron ese partido".

"Ojalá el domingo podamos vivir una noche muy feliz" David Aranda — Expresidente de la Federación de Peñas del Elche y miembro de la peña Sentimiento Franjiverde

Además, David vivirá el partido en uno de los bares de La Glorieta, junto a un buen puñado de franjiverdes, y se encomienda a la Virgen de La Asunción para que, finalizado el partido, a escasos metros suyos la ciudad pueda vivir "una noche muy feliz".

Ximo Morales, a la izquierda de la imagen, posa junto a Christian Bragarnik. / ECF

"Estamos a un partido y quiero confiar en que vamos a subir, porque este año hemos ganado más que perdido. Pero el Dépor ya tiene antecedentes de ser un equipo profesional... que muchos contra el Fuenlabrada estaban de vacaciones, cogieron un avión y ganaron un partido que nos permitió subir. No van a estar de vacaciones", advierte Ximo Morales, principal encargado de animar los partidos como local desde la Grada Fondo Sur 1923... y en esta ocasión (y en muchas otras a lo largo de la temporada) también lejos del Martínez Valero.

"Estoy en modo prudente, pero la ilusión no me la quita nadie" Ximo Morales — Coordinador de la Grada Fondo Sur 1993

Al menos 80 abonados en la grada de animación estarán en el estadio del Dépor, que se encargarán de llevar la voz cantante el próximo domingo en favor del Elche. "Estoy en modo prudente, pero la ilusión no me la quita nadie. Hay que tomarse el partido como uno más, porque lo puedes perder... eso sí, hay que ser cauto pero nunca agorero", añade Ximo, que con 13 viajes ha sido uno de los aficionados que más desplazamientos ha hecho este año junto a su amigo Miguel, a quien conoce únicamente de verse por todos los campos de España viendo al equipo.

Miguel, segundo empezando por la izquierda, durante el partido del Elche en Granada. / INFORMACIÓN

"Yo a Ximo le conozco del Elche. Los dos compartimos algo, y es que muchas veces decimos que no nos gusta tanto el fútbol, nos gusta el Elche, su gente y todo lo que le rodea. Ximo tiene mucho mérito del ambiente que se vive en los partidos de casa, hace un trabajazo para la animación del estadio", destaca Miguel Ángel Jaén sobre su amigo, quien dice haber hecho 12 viajes este año y que cumplirá el décimotercero en La Coruña. "Toca rematar lo que se ha hecho bien todo el año, nos merecemos una alegría y salir de Riazor celebrando como se merece", agrega.

"La temporada ya ha sido muy emocionante, pero si culmina con el ascenso va a ser para recordarla por siempre. Es increíble ver la implicación que ha tenido el equipo durante todo el año", explica la aficionada franjiverde Tamara Ramírez, de la Peña Gafarrons. Tamara también estará en Riazor el próximo domingo, "apoyando al equipo en primera plana con la ilusión de poder vivir un ascenso que será increíble", añade la aficionada. Además, tendrá la suerte de vivirlo con su hijo y su entorno, lo que le hace afrontar la jornada con "más ilusión que nunca". En todos los aficionados franjiverdes el nexo de unión es la confianza en su equipo, la ilusión por celebrar otro ascenso y, a la vez, la prudencia hasta el domingo.