¿Quién ascendería a Primera en caso de triple empate entre Elche, Oviedo y Mirandés?

Solo queda una jornada para que la Segunda División eche el telón y la lucha por decidir los equipos que jugarán el próximo año en Primera vive sus horas más tensas. Con el Levante ya ascendido de manera matemática, la última semana de competición decidirá quien acompaña a los granotas en su regreso a la élite.

Solo quedan tres candidatos: Elche, Real Oviedo y Mirandés. De ellos, el único que depende de sí mismo es el conjunto ilicitano, ya que cuentan con 74 puntos en su casillero, por los 72 que tienen asturianos y burgaleses, con lo que ganando al Deportivo de La Coruña lo tendrían hecho.

Sin embargo, si el Elche no pasa del empate en Riazor y Oviedo y Mirandés ganan frente a Cádiz y Cartagena respectivamente, se produciría una situación inédita cuando la liga llegue a su fin: tres equipos empatarían a 75 puntos en la segunda plaza.

¿Qué sucedería en ese caso?

En caso de un triple empate a puntos entre el Elche, el Real Oviedo y el Mirandés al finalizar la temporada en LaLiga Hypermotion, el Elche ascendería a Primera División debido a su superioridad en los criterios de desempate, establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El primer criterio de desempate es la mayor puntuación obtenida en los partidos jugados entre los equipos implicados. En este caso, el Elche sumó 7 puntos en sus enfrentamientos directos contra el Oviedo y el Mirandés, mientras que el Oviedo y el Mirandés obtuvieron 6 puntos cada uno. Este resultado coloca al Elche en una posición ventajosa en el primer criterio de desempate.

Al no ser necesario aplicar los siguientes criterios de desempate, como la diferencia de goles en los partidos directos o en la clasificación general, el Elche se aseguraría en ese triple empate el ascenso directo a Primera División. Sin embargo, no sería así en un empate único con el Mirandés, ya que el club jabato le tiene el golaveraje particular ganado al equipo de Sarabia (1-0 en el Martínez Valero para el Elche y 3-0 en Anduva para el Mirandés).

En cambio, sí que ascendería el Elche el próximo domingo si el empate se produce únicamente con el Oviedo, ya que los franjiverdes vencieron 4-0 en el Martínez Valero y empataron a uno en el Carlos Tartiere.