Sory Kaba: "El ascenso está en nuestras manos y tenemos que cogerlo"

El delantero del Elche Sory Kaba afirmó este jueves, en rueda de prensa, que el ascenso a Primera División está "en las manos" del equipo ilicitano, por lo que indicó que no pueden "pedir más" y deben "cogerlo".

El equipo ilicitano, segundo clasificado, ascenderá de forma directa a Primera si este domingo suma los tres puntos en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, aunque el empate o la derrota también le pueden valer en función de los resultados de los rivales directos.

El atacante guineano admitió que es una semana de muchas "emociones" para el equipo y la ciudad, aunque indicó que el vestuario está intentando afrontar la situación "con la máxima normalidad".

Calidad humana

Sory Kaba elogió la calidad humana del vestuario del Elche y afirmó que tanto él como el resto de sus compañeros están "ilusionados" y con ganas de que llegue el partido del próximo domingo.

En este sentido, el delantero espera un Deportivo "parecido al Málaga", ya que recordó que el equipo gallego jugará sin presión por los puntos. "Cuando uno no se juega nada, la tensión la tienes que poner tú. Intentaremos ser mejores y ya está", explicó Kaba, que desveló haber sentido "muchas emociones" cuando anotó el gol ante el Málaga.

"Ha sido un año difícil en lo personal y ese gol significaba muchas cosas. Marcar con el Elche, en el Martínez Valero y estas circunstancias (la pelea por el ascenso) era muy especial", argumentó.

El club de su vida

"Todo el mundo sabe la importancia de ese gol", añadió el jugador, cedido por Las Palmas, que agradeció al club ilicitano haberlo incorporado al proyecto. Sory Kaba apreció "similitudes" con el ascenso que ya vivió en el Elche en 2018, aunque entonces a Segunda, y desveló que su sueño siempre fue "subir a Primera" con el equipo ilicitano.

Sory celebra con Mourad el segundo gol al Málaga / Matías Segarra

"El Elche es el club que me dio todo y creyó en mí. Se lo debo todo al Elche", aseveró el jugador, que no quiso focalizar en los jugadores de talento del Deportivo, como Yeremay.

"Ellos también pensarán en Nico, por ejemplo. Vamos a jugar como siempre y a salir a ganar como siempre", incidió el africano, que a pesar de sus registros esta temporada dijo que el balance es positivo.

"Creo en el crecimiento personal y he crecido mucho en lo mental. A veces a uno le tocan unas cosas y no hay más remedio que no rendirse y estar preparado para cuando te toque jugar", finalizó.