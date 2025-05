Eder Sarabia: "Aquí me he hecho mejor entrenador y mejor persona"

Se acerca la gran final, la última batalla para traer el ansiado ascenso a tierras ilicitanas y Eder Sarabia no ha podido contener la emoción al repasar la temporada. "Todo esto es más de lo que podía haber esperado. Siento que me he hecho mejor entrenador y mejor persona aquí. Esto es gracias a toda la gente que tenemos, a toda la pasión que le hemos puesto, a toda la ilusión y a todas las grandísimas personas que nos han rodeado. Esperaba poder desarrollar lo que tenía en la cabeza, pero gracias a toda esta gente todavía ha sido mejor y más bonito. Estoy muy feliz", opinaba el técnico visiblemente emocionado.

Eder Sarabia durante la rueda de prensa. / Matías Segarra

"Hemos tenido siempre una línea ascendente y desde hace bastantes semanas estamos en un gran nivel. Estaba convencido de que no íbamos a tener un bajón e íbamos a estar ahí. Tenemos rivales muy duros a los que hay que ganar en este esprint final, pero llegamos al final en un momento espectacular. Hemos ido dándole forma durante la temporada para poder conseguir esto", señalaba.

La ciudad de Elche está volcada con el club y Eder Sarabia ha reconocido que hay muchas emociones. "Todo el mundo ahora es un poquito más del Elche, incluso mucha gente que no tenía el fútbol presente, ahora lo tiene. Tenemos mucha responsabilidad, pero estamos centrados en nuestro trabajo. El Dépor es un club que supone mucho en el fútbol español, sobre todo para la gente de mi generación. Es el lugar perfecto para demostrar el equipazo que somos".

Durante la semana han sido varios los futbolistas que han realizado trabajos específicos o se han ausentado de algún entrenamiento. Uno de ellos es Josan y Sarabia ha reconocido que con su experiencia no necesita completar toda la semana para dar su mejor nivel. El club recupera a Rashani y a Germán Valera, por otro lado, Jairo acabó tocado el último duelo, pero según el míster: "Estamos todos menos Yago y Bambo. Están todos para ser titulares".

A estas instancias de la temporada, la cabeza juega un peso importantísimo en el devenir de los hechos, sobre esto, el míster cree que: "Puede pasar de todo, tenemos que estar preparados. Nos enfocamos en nosotros, lo bueno es que esta vez sí vamos con victoria ya no hay que mirar otros campos. El equipo transmite profesionalidad y somos capaces de aislarnos de todo lo de fuera, sabiendo que puede haber momentos de partido donde no esté todo de cara".

Sarabia durante la comparecencia. / Matías Segarra

"Aparentemente, no se ven los nervios. Lo estamos viviendo con normalidad. Seguro que cuando se vaya acercando el partido tendremos ese cosquilleo lógico. Es una muestra de que estamos en disposición de hacer algo muy grande, pero esos nervios que podamos tener nosotros, también estarán en otros estadios. Es lo maravilloso de esta competición tan exigente", manifestaba Eder Sarabia.

Antiviolencia ha declarado el Dépor-Elche partido de alto riesgo. "Me preocupa un poco, cuando no nos vemos implicados en esas cosas me enorgullezco. Espero que tanto por su parte como por la nuestra disfrutemos de un precioso domingo de fútbol. Queremos que predomine el fútbol y que gane el mejor. Nuestros aficionados lo van a dar todo, los esfuerzos que están haciendo y la ilusión que hay es tremenda. Entendemos que es uno de los días más importantes en la historia de este club. Toda la familia franjiverde vamos a echar el resto", pensaba.

"A Yeremay le voy a pedir la camiseta porque me gusta mucho como juega, ya lo dije hace tiempo que era uno de los jugadores que más me gustan de la categoría. Si me está escuchando, que sepa que le voy a pedir la camiseta. Es un equipo con muchos recursos y mucho talento. Se han caracterizado por jugadores talentosos y atrevidos, la fase defensiva será muy importante", respondía Sarabia tras ser preguntado por la figura de Yeremay Hernández.

Las matemáticas indican que se podría ascender incluso con un hipotético empate o derrota, pero el míster ha dejado claro que solo piensan en ganar, porque así es el Elche. Ha señalado que en el transcurso del partido puede ser que se vean obligados a luchar por el hipotético empate que dé el ascenso, pero la premisa de ganar es clara.

Tras ser preguntado por los dos goleadores del pasado fin de semana, Sory Kaba y Mourad, el técnico ha opinado lo siguiente: "Sory y Mou están en el mejor momento de la temporada, con frescura y precisión. Tanto ellos dos como el resto están muy enchufados. La sensación es de frescura física y mental. Los delanteros saben que en momentos determinados al igual son más importantes veinte minutos que setenta. Algunos saben que sin hacer su mejor temporada, con una simple acción pueden pasar a la historia del club", añadía.

"Tuve una semana de pretemporada más crítica, pero en general he estado tranquilo y convencido. A pesar de los resultados veía cosas muy positivas en el equipo, siempre cuesta al principio. A lo largo de mi carrera me ha pasado muchas veces, siempre he tenido claro dónde quería llegar y lo que quería conseguir. He conseguido con muchos futbolistas que estén cerca de su mejor versión. Hemos desarrollado un modelo más eficaz sin perder la esencia, la belleza que a mi me gusta. También hemos sido un equipo sólido en defensa, estoy muy contento", reconocía.

Eder Sarabia durante la rueda de prensa. / Matías Segarra

Durante toda la temporada, desde el club se ha defendido con uñas y dientes que el estilo no se negocia, pero en casos extremos como el del domingo, quizás pueda cambiar la opinión. "Hay ciertas cosas que no me gustan del fútbol y que me gustaría que fueran de otra manera, pero es verdad que hay momentos puntuales en los que tienes que ser más inteligente. No vamos a cambiar demasiado nuestra esencia, pero tendremos que ser capaces de saber gestionar esos minutos. Habrá un momento después de 42 jornadas en el que lo más importante sea conseguir ese objetivo antes que lo bonito", señalaba Sarabia. .

"A día de hoy no estoy nervioso, estoy tranquilo, enfocado y llevando una semana como a mi me gusta, disfrutando de cada entrenamiento. Es uno de los días más importantes en mi vida como entrenador. Esto viene de años anteriores, estoy muy agradecido a la gente que ya no está. Aquí hay parte de Beccacece y de otros entrenadores que han estado antes. Ha habido muchísima unión en todas las áreas y en todos los núcleos de la familia franjiverde. Estoy muy feliz por lo que he vivido. Es algo con lo que me voy a quedar siempre, pero nos falta el último objetivo", sentenciaba.