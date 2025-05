El guardián de los recuerdos de los ascensos del Elche pide otro por sus 90 años

No todos los días se cumplen 90 años. Ni todos los días te juegas un ascenso a Primera División. El destino ha querido cruzar, con un mes de diferencia, dos acontecimientos históricos. El Elche se juega el billete para retornar a la élite del fútbol español este domingo. El próximo 30 de junio, una de sus leyendas, Miguel Quirant, alcanza las nueve décadas de vida. Con una salud física y mental envidiable, el otrora lateral zurdo, que defendió la zamarra franjiverde entre 1953 y 1966, acude jovial a su cita con INFORMACIÓN y desea el ascenso por su aniversario como regalo anticipado.

No sería el primero que vive Quirant, que ha asistido a todos (seis) los de la centenaria entidad ilicitana a la máxima categoría. Además, en el histórico de 1959, el que inició el listado, fue actor principal, ya que formaba parte de la plantilla que, de la mano y sabiduría de César Rodríguez colocó a la ciudad de las palmeras en el mapa futbolístico nacional.

«Este final de temporada me recuerda mucho a aquel de 1959», comenta Quirant, con una memoria portentosa para alguien que ha vivido tantos momentos, dentro y fuera del terreno de juego. «Además, nos estábamos jugando el ascenso también con el Levante, como ahora. Si empatábamos nosotros, ellos igual. Si ganábamos, respondían. A dos jornadas del final perdimos el liderato, pero lo recuperamos. Nos la jugábamos con el Tenerife en la última jornada y ellos con el Ceuta. Teníamos claro que había que ganar... y ahora debe ocurrir lo mismo. No hay que pensar en otros resultados», asevera.

Su Elche ganó en Tenerife, con contundencia, por 0-3, y ascendió a la máxima categoría. A aquel desenlace no le faltaron momentos especiales, tanto anecdóticos como dramáticos. Quirant recuerda, por ejemplo, la curiosidad de haber tenido que disputar aquel encuentro con la segunda equipación del rival. «En aquella época, nuestro utillero solo había visto jugar al Tenerife en Elche, por lo que no pensó en llevar nuestra segunda equipación en el equipaje. Y el árbitro, al ver su camiseta blanca y la nuestra del mismo color y con la franja verde dijo que no podía ser. Y nos tocó jugar con sus camisetas y sus pantalones. ¡Y, claro, ganamos porque esa ropa estaba acostumbrada a jugar en aquel campo!», bromea el santapolero.

La importancia de César

La figura clave de aquel Elche que ascendió a Primera desde Tercera División en dos años fue César Rodríguez, entrenador-jugador que ya era una leyenda del fútbol español por su etapa en el Barcelona (fue el máximo goleador histórico de la entidad catalana hasta que le sobrepasó Messi) y que la temporada anterior se había marchado a jugar a Francia. Los contactos de los empresarios de la ciudad sirvieron para el acercamiento.

«Esquitino, el presidente del Elche, fue a fichar a César y este le dijo que no quería jugar en Tercera. Pero él le buscaba como entrenador... y al principio incluso se enfadó más», recuerda Quirant. «Al final le dijo que él, si quería, se pusiese en el campo. Y le convenció. César vino aquí y cambió por completo la mentalidad de los futbolistas del Elche. Hasta entonces jugábamos siempre al patadón, a tener la pelota lejos de la portería para que nos hicieran gol. Y pasamos a un juego al primer toque, preciosista. En Tercera arrollamos, con récord de goles en el fútbol nacional. En Segunda nos costó un poco más, pero ascendimos a la primera», explica.

Aquel ascenso no lo pudo disfrutar Paco Rico, titular indiscutible durante la primera mitad del curso. El 29 de enero, con apenas 25 años, falleció como consecuencia de un fuerte golpe en el vientre durante un entrenamiento, al chocar de manera fortuita con un compañero. 66 años después, Quirant todavía se emociona al hablar sobre su amigo. «Era muy bueno. Un gran defensa. Hubiese llegado muy lejos», rememora. «Cuando terminó el partido en Tenerife no lo celebramos demasiado porque nos vino su recuerdo», prosigue, con voz entrecortada.

El regreso de tierras canarias hasta Elche fue poco menos que una odisea: vuelo hasta Madrid y autocar. «No nos esperábamos el recibimiento que tuvimos. A la altura de Almansa ya nos encontramos a aficionados que habían ido hasta allí para acompañar al autobús», explica Quirant. «En Elda, como la carretera nacional cruzaba la población, estuvimos una hora para seguir avanzando. Cuando llegamos a la Glorieta aquello era un mar de gente, era imposible avanzar, tardamos otra hora y media en llegar a Santa María. Estaba todo el pueblo en la calle. Espero que este lunes ocurra algo parecido», apunta.

Confianza en el equipo

Aquel recuerdo de 1959 sirve para pensar en repetir la hazaña casi siete décadas después. «No será fácil. El Deportivo es un buen equipo y todos quieren salir a ganar los partidos. El equipo debe tener confianza, el entrenador se la tiene que transmitir al futbolista. Eso es fundamental», apunta el segundo futbolista con más partidos en la historia del club franjiverde, únicamente por detrás de Nino.

Quirant ve cierto paralelismo entre la idea futbolística de César y la que Eder Sarabia ha otorgado al Elche en la 2024-2025, aunque reconoce que hoy en día hay más equipos que se acercan a esa propuesta estilística, mientras que el suyo era una excepción. «Es otra época. Otro fútbol. Yo no era especialmente bueno, no destacaba en muchas cosas, pero algo debía tener para que todos los entrenadores me pusiesen como titular durante tantos años. Y, sobre todo, sentía el cariño de los ilicitanos. Las oficinas del club estaban aquí (señala su ubicación exacta, en la plaza de la Glorieta). Y alrededor había muchos bares. Si los aficionados me veían, me llamaban para acompañarles», señala.

Quirant se abraza con Paco Borja, empresario ilicitano con el que se encontró durante el reportaje con INFORMACIÓN / Áxel Álvarez

Una conversación con Miguel Quirant da para horas, pero la misma toca a su fin tras realizar la pertinente sesión de fotos y vídeos, para la que se muestra implicado y participativo. Atiende a todo lo que se le pide y exige al fotógrafo que le proponga todo lo que se le ocurra. También aprovecha, por cierto, para denunciar el estado de la Dama de Elche ubicada en la céntrica plaza ilicitana y solicitar un mayor cuidado a elementos tan distintivos de la localidad. Como el Elche. Su Elche. «Veo todos los partidos en casa, con mi mujer, porque ya no estoy para ir al estadio. Fui allí (donde tiene una puerta en su honor) mientras mis nietos eran pequeños. Ahora los vemos ella y yo, tranquilamente», finaliza, antes de despedirse para coger el autobús y regresar a su hogar, ubicado cerca de donde en su día estaba el estadio de Altabix. Allí verá este domingo al equipo de su vida. Y allí celebrará sus 90 años de existencia. ¿El séptimo ascenso a Primera como regalo anticipado? Eso espera. Sin duda, lo merece.