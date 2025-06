Elche CF | Un cuento... ¿con final feliz?

Érase una vez una idea futbolística que llegó para implantarse en el Elche. Lo hizo de la mano de un propietario, sus entrenadores y sus jugadores. No era la filosofía más habitual en la categoría en la que militaba su club, la siempre impredecible Segunda División, en la que habitualmente se conjugaba más el verbo destruir que proponer.

Llegó el verano de 2024 y, tras el segundo desencanto consecutivo, al dueño le tocó elegir nuevo entrenador. Apostó por un capitán de barco llegado desde el norte, con su bicicleta, su apellido de corte nobiliario en el fútbol español, una convincente trayectoria como escudero en los banquillos y una primera experiencia como jefe en tierra de youtubers con su cara y su cruz. Pero, sobre todo, el principal aval del nuevo entrenador era su conexión con la idea futbolística del club y su capacidad de convencimiento.

El verano no fue sencillo y se llevó por delante al otro fichaje del proyecto, un director deportivo que había embelesado al dueño, pero que ni conectó con su nueva familia al aterrizar en su nuevo destino ni se molestó lo más mínimo en exteriorizar que no estaba a gusto trabajando ni junto al dueño ni con el entrenador. La pelota no había echado a rodar y estallaba el primer culebrón. Mala señal.

Cuando la pelota echó a andar, tardó en entrar. Los resultados, jueces implacables en el fútbol, se empeñaban en variar la dirección del proyecto del club. Quien debía escribir esta historia se negó a mirar a corto plazo. La vista estaba puesta en junio, no en septiembre. Y, de repente, la pelota empezó a entrar.

Jugar antes que ganar

El equipo empezó a ganar, aunque antes había empezado ya a jugar. A jugar como querían, como mandaba la idea futbolística del proyecto. El despegue definitivo llegó con goleadas a rivales que en septiembre parecían inalcanzables y que en los meses siguientes salieron de la ciudad de las palmeras con más goles que dátiles en sus maletas. El «ganar, ganar y ganar» fue tan importante como desarrollar una estructura de juego indescifrable para once rivales de manera consecutiva en el Martínez Valero.

En el camino también aparecieron espinas. Lesiones. Dudas. El mercado invernal. Derrotas lejos del hogar. Hasta que, de repente, una bengala iluminó el camino hacia el objetivo final en mitad de la madrugada ilicitana, al regreso de la expedición de un trabajado triunfo como visitante. Ese objetivo final era la Primera División.

Eder Sarabia celebra la victoria del Elche frente al Málaga. / Matías Segarra

Se acercaba junio y era hora de recoger los frutos de todo el año. Hubo un momento en que el camino pareció despejarse. El Elche casi tocaba las puertas del cielo cuando empezó a ver gigantes en su camino, unos reales (Levante), otros molinos (los árbitros). Hubo quejas y lamentaciones, pero nadie desvió la mirada de la meta, pese a que para ello hiciera falta ganar... y esperar.

En el penúltimo capítulo el Elche ganó. Esperó. Y dicha espera tuvo su premio: depender de sí mismo para ascender a Primera División en la última jornada. Ha sido un camino largo, como siempre en esta liga de plata. Y al final, a mil kilómetros de casa, se ha llegado con la idea futbolística intacta. Colorín, colorado... este cuento aún no ha terminado.