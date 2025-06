Sarabia y Bragarnik dejan clara la intención de continuar unidos

Se acerca el primer aniversario de Eder Sarabia como entrenador del Elche y, a su vez, el de la extinción del contrato actual que une a ambas partes. El 24 y el 30 de junio se cumplen las dos efemérides mencionadas. Un año en el que han ocurrido muchas cosas, casi todas buenas para el vasco y para el club que le fichó.

El éxito franjiverde permite a Sarabia quitarse la espina del desenlace en su última experiencia profesional, un Andorra al que ascendió a Segunda, firmó una primera temporada en la categoría de plata sensacional y en la siguiente acabó siendo despedido cuando su equipo no era capaz de alzar el vuelo. Pese a ello, convenció a Christian Bragarnik en el casting de entrenadores del Elche para dar continuidad al proyecto iniciado con Sebastián Beccacece.

Sarabia no lo iba a tener fácil en Elche, plaza exigente con futbolistas y entrenadores. En su diccionario siempre aparece antes jugar que ganar. Un riesgo para aquellos que exigen resultados antes que sensaciones. Además, la oratoria de Beccacece le había permitido, pese al hundimiento en el tramo final de la campaña de su equipo, dejar un poso de adeptos que también iban a mirar con recelo al nuevo propietario del banquillo franjiverde, pese a que el vasco, desde el primer día hasta el último de la temporada, ha tendido la mano al trabajo realizado por su antecesor en el cargo.

Ahora, con un ascenso a Primera División en su mano y una ciudad rendida a sus pies, Sarabia debe tomar una decisión. El cruce de caminos se bifurca en dos. Por un lado, la posibilidad de continuar en el Elche, previa negociación con Bragarnik, donde ya ha quedado para la historia. Por el otro, un nuevo proyecto, que él considere más ambicioso, atractivo o ajustado a sus ideas.

Entendimiento seguro

Va a ser difícil que Sarabia encuentre la confianza que se le ha depositado en el Elche en otro lugar. O, al menos, más. La sintonía con Bragarnik ha sido total desde el inicio, aquellos días en los que el tira y afloja con el director deportivo, Chema Aragón, acabó con la salida de este, semanas después de haber sido contratado. Se le otorgaron más galones a Pepe Contreras, secretario técnico, uno más en el staff del vasco, con sintonía en entrenamientos y fluidez a la hora de hablar de jugadores y canteranos.

Ya ha habido clubes, españoles y extranjeros, que han tocado a la puerta de Sarabia, ante la gran temporada que venía desarrollando su equipo, en resultados y en el desarrollo de un estilo mejorado con respecto a su etapa andorrana. En la negociación con Bragarnik, por lo tanto, tendrá poder para exigir más. En lo económico y duración, ya que lógicamente su caché ha aumentado, y en responsabilidad, aunque en este apartado se le ha visto muy involucrado en las dos ventanas de mercado, tanto la estival como la invernal.

Las celebraciones del ascenso, en La Coruña y Elche, podían ser el primer momento en comprobar si las mismas tomaban un tono de despedida o de continuidad. Las declaraciones de las dos principales partes implicadas, Sarabia y Bragarnik, no dejan demasiado espacio a las dudas. «Me ha abrazado, me ha dicho que vamos a seguir juntos y es lo que quiero», declaró el técnico en su última rueda de prensa de la temporada, haciendo referencia al propietario.

Sarabia durante la fiesta de despedida. / Áxel Álvarez

Este quizás no ha sido tan directo, pero ha deslizado también la gran conexión existente con Sarabia. Todo apunta a que no se repetirá lo ocurrido en el último ascenso, hace cinco años, cuando Pacheta no continuó pese a la hazaña. El proyecto de Bragarnik en el Elche ha encontrado un entrenador ideal. Y Sarabia tiene un ecosistema perfecto. La intención de continuar unidos es más que evidente. Ahora es cuestión de sentarse, negociar y cerrar el primer paso del proyecto 2025-2026 del Elche: la renovación del entrenador.