Bambo supera su pubalgia y se apunta a la pretemporada con el Elche

Fin a los problemas físicos de Bambo Diaby. El defensor nacido en Mataró ha dejado totalmente atrás la pubalgia que le ha mantenido al margen de la dinámica del grupo durante los últimos dos meses de la liga, jornadas que han terminado con la consecución del ascenso a Primera del Elche.

El ex del Sheffield Wednesday trató de forzar en algún momento y así sumarse al tramo final de la competición, pero las molestias no se extinguían y tanto el futbolista como el club decidieron dar por finalizado el año deportivo para él.

Bambo Diaby, sobre un caballo en su presentación como nuevo jugador del Elche. / ECF

"Estaré en la pretemporada al 1.000%", afirmó Diaby el pasado lunes a INFORMACIÓN, todavía sobre el césped del Martínez Valero tras celebrar la fiesta del ascenso. "Desde luego, tened por seguro que estaré. No he estado las últimas semanas porque necesitamos estar al 100% todo el mundo y yo estaba al 99%. Lo que me tocaba era echarme a un lado para que el resto del grupo completara lo que todos soñamos", añadió Bambo, que hizo su particular entrada al centro del campo imitando a un caballo, haciendo así referencia a su presentación con el club.

"Ha sido un día espectacular. Estoy tremendamente feliz, contento y agradecido. Ojalá esto no se acabara jamás. Y si se tiene que terminar, que sea para empezar ya la temporada en Primera", desarollaba el central del Elche, que cumplirá su sueño de debutar en Primera División. "Yo sabía que mi momento iba a llegar. Siempre he confiado en mí y en Dios. El Elche me ha revivido y siempre lo voy a llevar en mi corazón porque lo que estoy viviendo aquí es algo único y para siempre", finalizó Diaby, que tras la entrevista se fundía en un emotivo abrazo con el canterano Adam Boayar.