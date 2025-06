Yago de Santiago se adelanta a los plazos previstos para su recuperación

En una temporada plagada de alegrías y momentos para el recuerdo, el gran problema con el que le ha tocado lidiar al Elche ha sido la lesión de larga duración de Yago de Santiago. Tras la victoria frente al Eibar (2-0) en la jornada 24, la entidad afrontaba la última semana del mercado invernal sin apenas necesidad de fichar, como segundo clasificado con 43 puntos, a solo dos del por entonces líder Racing de Santander.

Pero precisamente ese miércoles 29 de enero, el club emitía un comunicado a través de sus canales oficiales que significó la peor noticia del curso: "Los Servicios Médicos del Elche C.F. informan que el futbolista Yago de Santiago sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, tras una acción fortuita producida en la sesión de entrenamiento de este pasado martes".

El Elche se quedaba sin Yago lo que quedaba de temporada. El vigués de 21 años fue operado la semana siguiente, el jueves 6 de febrero, por el jefe de los Servicios Médicos del club, el doctor Paco Martínez, en el Hospital Mesa del Castillo de Murcia. Y a partir de entonces, comenzó el camino de Santiago hacia su regreso al verde.

Yago de Santiago realiza trabajo sobre una bicicleta estática durante un entrenamiento en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

El extremo franjiverde ha ido quemando etapas de su recuperación, la mayoría de ellas en el gimnasio con el preparador físico del club, Aitor Soler, junto a mucha fisioterapia, horas de bicicleta estática y trabajo en piscina. Además, desde mediados de mayo ya realiza algún ejercicio sobre césped con balón, un gran paso hacia su recuperación completa y así volver a saltar al Martínez Valero como futbolista del Elche.

Fiesta emotiva para él

El pasado lunes, tras la rúa y el recibimiento en la Plaza de Baix, Yago de Santiago formó parte de la fiesta que se celebró en el Martínez Valero junto a más de 15.000 franjiverdes, con motivo del regreso a Primera División. Los futbolistas del Elche fueron saliendo uno a uno desde el túnel de vestuarios hasta el centro del campo, presentados por el speaker. Y el joven vigués , el 24º el salir, fue uno de los más aclamados por la afición.

Gritos de "¡Yago!, ¡Yago!, ¡Yago!" inundaron el Martínez Valero, acompañado de una ensordecedora ovación y un abrazo grupal de todo el vestuario, consciente del calvario por el que ha pasado el extremo de 21 años durante el segundo tramo de competición.

Superada la media noche, todavía emocionado, Yago atendió a INFORMACIÓN aún sobre el césped del estadio, en una jornada "inolvidable" para él. "No me di cuenta realmente de lo que es el Elche hasta que he visto la fiesta tras ascender. Estar en el autobús viendo a toda la gente que nos apoya es increíble y me hace sentir orgulloso del club al que represento", detalló el futbolista franjiverde sobre cómo vivió la jornada de celebraciones en la ciudad.

"Es increíble ver el cariño que me tiene la gente, pero también ver todo lo que les quiero yo a ellos", añadió. "Yo nunca había tenido una lesión de este tipo, pero con el paso de las semanas me estoy dando cuenta de que me estoy haciendo más fuerte, mejor persona y volveré siendo mejor futbolista. Estoy al 100% seguro de que voy a volver mejor que antes", explicó Santiago sobre su rotura de ligamentos.

Yago de Santiago posa con la camiseta del ascenso tras la fiesta en el Martínez Valero. / INFORMACIÓN

Además, también explicó que la recuperación está yendo "por delante" de los plazos estipulados tras la lesión, hace ya 18 semanas. "Todo va genial, muy bien, pero hay que tener calma porque volver antes de lo previsto puede ser peor. Seguimos trabajando con calma, pero la verdad que estamos muy contentos con la evolución que está teniendo la rodilla", argumentó Yago con una inevitable sonrisa, consciente de que lo peor ya ha pasado.