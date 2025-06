La sonrisa que sedujo a Bragarnik y enamoró a toda una afición

Fútbol y periodismo se asocian en demasiadas ocasiones como términos antagónicos. Como si ambas realidades no hubieran convivido con mucha más naturalidad que con la que lo hacen en los tiempos actuales, en los que los clubes se afanan en fortalecer sus burbujas de protección. Un ejemplo de ello, sin ir más lejos, es Eder Sarabia Armesto. El entrenador del Elche del séptimo ascenso a Primera División, hijo de futbolista internacional y periodista, creció en un hogar en el que recibió todos los inputs, tanto positivos como negativos, de ambas profesiones. Y encontró el equilibrio.

Vehemente en el banquillo, Sarabia baja las revoluciones cuando se ubica delante de un micrófono. Ello no conlleva necesariamente que pierda pasión, pero ese vínculo materno casi le obliga a respetar y, a la vez, ser consciente de las herramientas que tiene a su disposición para sacar partido a los mensajes ante la prensa. Tampoco esconde sus emociones, por cierto. A lo largo de la temporada se ha emocionado en sala de prensa en varias ocasiones.

Sin miedo a la prensa, Sarabia es un entrenador con una idea futbolística de la que está plenamente convencido. Y que evoluciona. El estigma de ser un técnico de la «escuela Barça», que creció bajo el ala de Quique Setién se lo está quitando a base de ascensos. El del Elche es su segundo, tras el conseguido en 2022 a Segunda División con el Andorra. Ahora le espera, salvo sorpresa, el debut en Primera como jefe de un banquillo, categoría que conoce perfectamente de su etapa como ayudante en Las Palmas, Betis y Barcelona.

Eder Sarabia, durante su presentación como entrenador del Elche / Áxel Álvarez

Una sonrisa perenne

El éxito como franjiverde de Sarabia ha ido acompañado siempre con una sonrisa. No es una cuestión baladí. Forma parte de la filosofía de una persona que sabe que cuando necesitas las sensaciones antes que los resultados siempre es fundamental transmitir positivismo. Especialmente en los malos momentos. Con más o menos razón, el preparador vasco lo hizo en aquel inicio que ya queda lejano, en el que las dudas sobre la apuesta de Christian Bragarnik por él retumbaron ante la escasez de triunfos. Era cuestión de esperar.

El Elche de Sarabia empezó a jugar antes que a ganar. Pero acabó ganando. Y mucho. Convirtió el Martínez Valero, un escenario ideal para poner en liza su propuesta futbolística, en un continuo ir y venir de victorias. Hasta once consecutivas como local. Ahí fraguó el camino hacia el ascenso, mientras rascaba buenos resultados, que no excelentes, a domicilio.

Sarabia, sentado en el banquillo del Martínez Valero junto a Jon López, su ayudante. / Áxel Álvarez

También era cuestión de tiempo que la felicidad llegara lejos de la ciudad de las palmeras. Lo hizo en el tramo decisivo del curso, el momento en el que los buenos equipos deben dar el paso hacia campeones. Su Elche regresó de Córdoba, Cádiz, Granada y Burgos con 10 puntos de 12 posibles. Fue la época de las bengalas de madrugada. La normalización de la celebración, sea cuando sea. No hace falta ascender a Primera para ser feliz. No es necesario esperar a junio para sonreír. El mensaje caló en la amplia mayoría de la afición. Sarabia no entiende de gafes, maldiciones ni chakras.

La última exhibición llegó en La Coruña. En un día para sufrir y luego disfrutar, el regalo de Sarabia y sus chicos al franjiverdismo fue marcar en el minuto 4 y dejar claro que una de las plazas de Primera División era suya. Entonces tocó sonreír más. Bailar. Gritar. Llorar. Celebrar. El hijo de Manu y Begoña añade su nombre a los de César Rodríguez, Roque Olsen, Felipe Mesones, Fran Escribá y Pacheta como los entrenadores que condujeron al Elche a la élite.

Eder Sarabia y Christian Bragarnik, unidos y felices durante la llegada al estadio en la madrugada del lunes. / Áxel Álvarez

Y lo ha hecho como fruto al trabajo desarrollado en torno a su idea. Un estilo ejecutado de manera sobresaliente. Una unidad en la plantilla, con rotaciones y confianza en un alto número de futbolistas, que habla también de su éxito como gestor de grupos. Un entrenador con carrera aún por delante. Un hijo que en unos meses podrá mirar a su padre y decirle que él también es de Primera.