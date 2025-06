La asignatura para el verano de Bragarnik

Llega el verano y, una vez saboreado el ascenso y las posteriores celebraciones, en la planta noble del estadio Martínez Valero toca ponerse en marcha para planificar la temporada 2025-2026 en Primera División. O, mejor dicho, para continuar con la labor de los últimos meses, en los que la propiedad y la secretaría técnica ya se trabajaba con vistas al posible salto de categoría.

Muchas de las carpetas que se pongan encima de la mesa para reforzar al Elche serán de delanteros, zona que va a quedar prácticamente huérfana, al menos en principio, con el cambio de temporada. De los tres arietes del ascenso solo Mourad tiene contrato para el curso próximo. El pichichi asume que le espera un nuevo reto y que no lo tendrá fácil para hacerse un hueco en la élite, pero la experiencia de los dos últimos años le invita a ser optimista.

Con la continuidad de «Canario» Álvarez y Sory Kaba muy en duda, por diversos motivos, Christian Bragarnik se enfrentará al dilema casi de cada verano (o ventana de fichajes): encontrar gol al mejor precio posible. El propietario del club ilicitano ha manejado siempre las negociaciones con los representantes de futbolistas de este rol con cautela, sin querer tirar la casa por la ventana pero, sobre todo, sin fichar a nadie que no tenga el pleno convencimiento de que va a funcionar.

Desde su llegada al despacho principal del Martínez Valero en diciembre de 2019, Bragarnik ha fichado a un total de 12 delanteros, por los que ha desembolsado más de 10 millones de euros: Jonathas, Boyé, Carrillo, Benedetto, Lucas Pérez, Ponce, Roger Martí, Nteka, Borja Garcés, Sergio León, «Canario» Álvarez y Sory Kaba.

68 goles, gran parte de Boyé

El retorno en goles ha sido de 68, con Boyé a la cabeza, autor de 23 goles (21 de ellos en Primera División). Sin duda, el argentino ha sido su inversión más rentable. Llegó cedido con opción de compra, esta misma se ejecutó por 3 millones de euros y fue vendido al Granada por 7, tras al descenso a Segunda. Por el camino, bastantes goles (7 en liga cada una de las tres temporadas en la élite), mejores sensaciones e incluso la llamada de su selección.

La fórmula se trató de repetir con Ponce, aunque no salió tan bien. Llegó a mitad de curso y, pese a solo hacer un gol, Bragarnik lo compró por 4 millones, para venderlo prácticamente por la misma cantidad un año después, en el que no hizo muchos más goles y el equipo se desplomó. Se contaba con él como estilete para Segunda, pero no hubo manera de retenerlo.

La otra gran inversión de Bragarnik en la delantera estando en Primera División ha sido Roger Martí, por el que se abonó una cantidad similar a la de Ponce. Solo duró medio año, antes de poner rumbo a Cádiz con alrededor de un millón de euros de pérdida por el camino. Lucas Pérez fue otra apuesta más breve de lo inicialmente esperado, aunque en este caso sin traspaso de por medio.

Boyé, Benedetto, Ponce, Roger y Canario; apuestas goleadoras de Bragarnik / Información

Carrillo y Benedetto fueron las otras dos referencias ofensivas en las que confió la actual propiedad franjiverde en el pasado reciente. Ambos contaban con experiencia y se esperaban muchos goles. El primero dejó buenas sensaciones, aunque únicamente cinco dianas, mientras que el segundo, que llegó a adquirir acciones de la entidad, provocó mucho «hype», pero escaso rendimiento.

Ahora, a Bragarnik le toca lo más difícil. Acertar con un fichaje en agosto, no en junio. Queda lejos el medio siglo que ha pasado desde que un delantero del Elche superara por última vez los 15 goles en Primera (Finarolli, 16 en la 1976-1977). Aunque Jonathas, curiosamente el primer «9» fichado por Bragarnik, hizo 14 en la 2014-2015 a gran nivel. La asignatura pendiente no es fácil de sacar con nota.