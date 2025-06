Del más goleador al que más faltas recibe: así ha sido la temporada del Elche

La temporada 2024-2025 ha terminado para el Elche con el ascenso a Primera División. Una liga larga, de 42 partidos, en los que a los futbolistas franjiverdes les ha dado tiempo a acumular estadísticas, la mayoría de ellas positivas, alguna no tanto, que a continuación vamos a desgranar, paso a paso.

Estos han sido los líderes del subcampeón de Segunda División en un curso histórico para la entidad, que se ha completado con el séptimo ascenso a la máxima categoría del Elche.

Partidos jugados

El austriaco Affengruber, pilar defensivo del equipo, adelantó en el tramo final de la competición a Salinas como futbolista con más partidos disputados. El central ha jugado 40 (35 como titular) y se ha perdido únicamente dos: las primeras jornadas porque todavía no había fichado. Solo ha recibido tres amarillas, por lo que no ha causado baja por sanción y no ha sufrido ningún percance físico de gravedad. Por detrás han quedado Salinas, con 39 partidos disputados (ausente en dos por ciclo de amonestaciones y en otro por rotaciones) y el guardameta Dituro, que ha jugado 38 partidos.

Titularidades

Aquí hay empate entre Salinas y Dituro, que han sido seleccionados en 38 ocasiones cada uno por Eder Sarabia para formar parte del once titular franjiverde. De hecho, Salinas solo ha sido suplente en la última jornada, en Riazor. El podio lo completaría Febas, titular en 36 ocasiones como eje fundamental en la sala de máquinas del juego ilicitano.

Partidos saliendo desde el banquillo

Cada vez que Sarabia miraba a su banquillo para buscar soluciones a lo que veía sobre el césped estos eran los más habituales que recibieran la orden de salir al campo. Mourad, en 18 ocasiones, ha sido el suplente más utilizado por el vasco, seguido de cerca por otro delantero centro, Sory Kaba, que lo ha hecho 16 veces. En el otro extremo del terreno de juego, el Elche ha requerido de la experiencia de Mario Gaspar en 14 encuentros, bien para amurallar el sistema defensivo o bien para encontrar una mejor salida desde la zona de atrás.

Mourad entra por Sory Kaba en un cambio del Elche / Matías Segarra

Minutos jugados

En esta estadística también ha habido sorpasso final. El cancerbero Dituro ha sido el jugador con más minutos en liga de la temporada en el Elche, un total de 3.420 (sin contar descuentos). Es decir, los 38 partidos jugados al completo. Salinas se ha quedado en segunda posición con 3.352, pese a liderar esta estadística durante gran parte del torneo. El tercero ha sido otro defensor, Affengruber, con 3.203 minutos disputados. Está claro que Sarabia tenía plena confianza en sus hombres de retaguardia.

Goles

El pichichi franjiverde ha sido Mourad, con 9 goles marcados, en otro adelantamiento en el tramo final, dejando atrás a Canario Álvarez, que se quedó con 8 tras no ver puerta en las últimas jornadas de la competición. El tercer anotador del Elche ha sido Fernández Mercau, con 6 dianas. Curiosamente, el argentino ha sido el único futbolista del conjunto ilicitano capaz de firmar un doblete el curso. Lo hizo en la jornada 16 contra el Oviedo.

Remates totales y a puerta

El futbolista que más veces ha insistido en busca del gol en esta liga ha sido Canario Álvarez, con un total de 72 tiros, 29 de ellos entre los tres palos. Le han seguido los dos Nicos: Castro ha disparado en 55 ocasiones, de las que 22 han ido a portería y Fernández Mercau un total de 51 veces, de las que 16 han tomado la dirección correcta hacia el gol.

% goles por tiro

El oportunismo en el Elche esta temporada se llama Rashani, que ha marcado 3 goles en sus 5 disparos, presentando un gran porcentaje de acierto (60%, pleno total entre sus remates entre palos) al que solo le ha faltado la continuidad que no le han permitido las lesiones. Germán Valera, fichado en el mercado invernal, ha presentado un acierto del 38% (3 dianas en 8 intentos), mientras que el pichichi Mourad ha destacado con un 27% (9 tantos en 30 remates), el mejor de toda la liga entre los futbolistas con una cantidad de minutos jugados relevante.

Tiempo por gol

El canterano Adam Boayar, con su gol en 86 minutos, es el futbolista franjiverde con mejor estadística en este curioso dato, seguido nuevamente por el oportunista Rashani, que ha marcado cada 109 minutos. En este apartado también ha destacado el pichichi Mourad, que ha marcado cada 144 minutos; mejorando a Sory Kaba, que a su vez ha acabado por delante del delantero titular del equipo, Canario Álvarez.

Asistencias

Josan ha sido el máximo asistente del Elche en la 2024-2025, con un total de 9 pases de goles a sus compañeros (algunas bases de datos le otorgan una décima asistencia). Por detrás, un clásico ya de estos apartados estadísticos como Fernández Mercau ha dado 8 asistencias, mientras que el lateral Álvaro Núñez, además de con sus dos golazos, ha brillado con hasta 6 pases de gol, dejando clara su notable proyección ofensiva e impacto en el esquema de Eder Sarabia.

Faltas cometidas

El Elche, pese a su vocación ofensiva, también ha metido pierna durante la temporada. Salinas y Fernández Mercau han sido los futbolistas más sancionados con faltas por parte de los colegiados durante esta campaña. A cada uno le ha ocurrido en 56 ocasiones. La pelea de Mourad con los centrales rivales ha sido cortada por los árbitros en 38 ocasiones, para perjuicio del atacante hispanomarroquí.

Tarjetas amarillas y rojas

En líneas generales, el Elche no ha tenido problemas con las tarjetas a lo largo de la temporada, debido a un estilo en el que la mayoría del tiempo han tenido la pelota en su posesión. Tres futbolistas han visto 10 tarjetas amarillas, por lo que han debido cumplir dos ciclos sancionadores: Fernández Mercau, Salinas y Febas. En el aspecto más grave, cinco jugadores del Elche han sido expulsados este curso: Fernández Mercau, Diaby, Germán Valera, Rashani y Óscar Plano.

Faltas recibidas

A Febas ha sido casi imposible quitarle el balón sin hacerle falta. El leridano ha sido objeto de sanción en un total de 119 ocasiones, el que más de toda la Segunda División. Lejos se ha quedado Fernández Mercau, con 72 faltas recibidas, que hasta su lesión a mitad de curso andaba en los guarismos de su compañero. El podio de esta estadística se cierra con un triple empate entre Salinas, Canario Álvarez y Óscar Plano, derribados en 47 ocasiones.

Intercepciones

La seguridad mostrada por Affengruber queda evidente con las 56 intercepciones que ha realizado a lo largo de la liga para evitarle complicaciones defensivas a su equipo. Por detrás, en clave franjiverde, quedarían Álvaro Núñez, con un total de 31 acciones positivas en este apartado, y el mediocentro Febas, que ha recuperado 28 balones en zonas de retaguardia para el bien del Elche.

Despejes

Aquí vuelve a mandar el austriaco Affengruber, con un total de 157 despejes a lo largo del año, seguido por su compañero en el eje de la zaga más habitual, Pedro Bigas. El balear también supera el centenar en este apartado (103). El podio particular lo cerraría, ubicado más a la derecha, el lateral Álvaro Núñez, con 72 balones despejados lejos de su área.

Tackles

Si a Febas era casi imposible quitarle un balón no ha ocurrido lo contrario a la hora de los enfrentamientos del catalán con sus rivales, ya que el centrocampista franjiverde ha salido vencedor 63 veces de sus tackles en la 2024-2025. En este apartado defensivo vuelve a brillar Affengruber, con 51 recuperaciones y aparece, quizás por sorpresa, Fernández Mercau, con 33 acciones positivas.

Paradas

Los porteros del Elche han brillado esta temporada. Y no solo por el trofeo Zamora que se ha llevado Dituro. El meta argentino ha realizado un total de 82 paradas, presentando un porcentaje de eficacia del 71,9% entre los remates recibidos a portería. San Román, imbatido en liga, ha detenido los 6 balones en los que ha sido exigido esta temporada, mientras que Edgar Badia, que jugó la primera jornada, hizo 1 parada (50% de efectividad).

Febas conduce el balón durante el partido contra el Eibar en el Martínez Valero / Matías Segarra

Otras estadísticas

Varios jugadores del Elche han destacado esta temporada en Segunda División en otros apartados estadísticos, en un listado que pasamos a detallar a continuación: