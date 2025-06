San Román, a la espera del Elche

Con la renovación prioritaria de Eder Sarabia cerrada hasta el 30 de junio de 2027, es decir, para las dos próximas temporadas, desde las oficinas del Martínez Valero se sigue trabajando en la confección de su plantilla para la Primera División. Como suele ser costumbre, el club afronta la ventana de fichajes veraniega desde la tranquilidad, a la espera de la aparición de oportunidades en el mercado y sin ninguna prisa por cerrar futbolistas.

Sin embargo, hasta 13 jugadores que han formado parte del ascenso a la élite nacional finalizan su contrato en algo más de dos semanas. Una lista en la que se encuentran tanto Matías Dituro como Miguel San Román, y en la que solo se queda fuera bajo palos el argentino Axel Werner, que finaliza su cesión en Rosario Central pero todavía tiene un año de contrato con la entidad (sin demasiadas opciones de formar parte de la plantilla).

Hasta el momento, San Román no ha recibido ninguna propuesta por parte del Elche con la intención de prolongar su vinculación contractual de cara al próximo curso. De hecho, por ahora, tampoco se ha producido ningún acercamiento entre ambas partes. Después de las celebraciones correspondientes tras el ascenso, el portero de 27 años se encuentra en Japón, donde disfruta de sus vacaciones a la espera de que se resuelva su futuro.

San Román no vería con malos ojos seguir entre palmeras la próxima campaña, pero dadas las circunstancias se encuentra valorando distintas variantes a vestir como franjiverde, por si la oferta de renovación termina no llegando. Desde el Elche no tienen ninguna urgencia con la situación del meta benidormense. Por el momento, en las oficinas del Martínez Valero trabajan en silencio y tampoco se pronuncian sobre las intenciones que tiene el club con el destino del portero.

Imbatido liguero

Como segunda alternativa bajo palos, Miguel San Román ha cerrado la liga sin recibir ni un gol, formando así junto a Dituro la portería menos goleada de toda la Segunda División. A sus 27 años, este año ha disputado tres partidos en LaLiga Hypermotion (Cartagena 0-0 Elche, Castellón 0-2 Elche y Elche 1-0 Racing de Ferrol) y fue titular durante toda la Copa del Rey, donde sumó otros cuatro partidos y se enfrentó a su Atlético de Madrid en octavos de final, club del que es canterano.

Miguel San Román saluda a la afición del Elche tras un partido. / LOF

Al margen de lo deportivo, ha sido uno de los líderes del vestuario durante la temporada, ejerciendo como uno de los pesos pesados de la plantilla. Su integración durante esta segunda etapa, puesto que ya estuvo en el Elche cedido en la campaña 2019/20, ha sido total. De hecho, durante la celebración de ascenso, se le vio liderar cánticos junto a la Grada de Animación 1923, siendo una de las principales figuras en la fiesta franjiverde. También es el único superviviente del último ascenso del club junto a Josan Ferrández y Mourad.

Eclipsado por Dituro

San Román inició su segunda andadura en Elche hace dos veranos, con el descenso a Segunda, cuando firmó hasta el próximo junio. Desde entonces, solo ha logrado ser titular con cierta continuidad entre septiembre y diciembre del 2023, cuando Sebastián Beccacece decidió realizar un relevo en la portería tras la dolorosa derrota en Burgos (4-0). Entonces, el portero alicantino disputó 14 partidos consecutivos hasta que llegó Dituro.

De izquierda a derecha, Miguel San Román, Owen Bosch y Matías Dituro, durante un entrenamiento en el Díez Iborra. / ECF / Jesús Hernández

Desde el desembarco en el Martínez Valero del argentino, el papel deportivo de San Román ha quedado relegado a un segundo plano. Dituro ha ido creciendo en la portería del Elche con el paso de los meses, hasta el punto de haber sido una de las piedras angulares que han posibilitado el salto a la élite franjiverde, terminando el año como Zamora de la Segunda División.