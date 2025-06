Los supervivientes en el Elche del desastre de 2023

El Elche regresa la próxima temporada a Primera División, categoría de la que descabalgó hace dos cursos, en una 2022-2023 para el olvido que pasó al capítulo de los récords negativos de la entidad, únicamente por detrás de la aún más nefasta 1988-1989.

En el desastre que se consumó en 2023, pero que se fraguó en gran parte durante la segunda mitad del año 2022, el Elche terminó en última posición, sumando únicamente 25 puntos, a 12 de distancia del Espanyol, que fue penúltimo y a 16 de la permanencia. Un descenso consumado con muchas semanas de antelación de manera matemática y que en sensaciones prácticamente quedó sellado durante el parón que hubo a finales de 2022 por el Mundial que se disputó en Catar.

Aquel Elche solo consiguió cinco victorias a lo largo del campeonato, la primera de ellas en la jornada 20, un sorprendente 3-1 al Villarreal el 4 de febrero. En ese momento, la puntuación franjiverde era un pírrico 6. En la 2022-2023, con seis entrenadores, contando los dos interinos, el conjunto ilicitano utilizó a 32 futbolistas. De todos ellos, en estos momentos, cinco siguen con contrato o tienen visos de regresar a la élite.

Son los supervivientes que quedan de aquel desastre de 2023: Josan Ferrández, Pedro Bigas, Nico Fernández Mercau, John Chetauya y Axel Werner. Los dos primeros todavía deben confirmar de manera oficial su continuidad; los argentinos, por diversos motivos, tienen difícil seguir.

Josan Ferrández y Pedro Bigas

Josan, con 258 partidos oficiales disputados con la franja verde, entidad de la que salió siendo juvenil y a la que regresó en enero de 2018 en Segunda B, tiene encarrilada su renovación. Ambas partes están dispuestas a seguir, al menos una temporada más. El rendimiento del crevillentino, pese al hándicap que pueda suponer su edad, ha sido altísimo en la 2024-2025, por lo que una salida abrupta hubiera sido incongruente.

Josan y Fernández Mercau chocan sus manos tras marcar su equipo un gol. / Áxel Álvarez

El que ya ha anunciado su renovación, hasta el momento de manera unilateral, es Pedro Bigas, con cláusula para continuar por partidos jugados, cumplida con holgura en el curso del ascenso, en el que el balear ha sido un baluarte defensivo, formando una gran pareja de centrales junto a Affengruber y yendo claramente de menos a más con el devenir del torneo.

Al igual que ocurre con Josan, la cifra de su edad es lo único que genera dudas en el Elche, ya que físicamente se le ha visto a muy buen tono con el transcurso de los meses, pese a ser uno de esos futbolistas con tendencia a acumular golpes a lo largo de los partidos. Bigas tiene cartel, especialmente en Segunda División, por lo que en caso de no continuar defendiendo la franja verde no le van a faltar ofertas. En su caso ha alcanzado la categoría de centenario (122 partidos oficiales) y si Christian Bragarnik da el OK continuará hasta junio de 2026.

Fernández Mercau

A tres partidos de esos históricos cien está Fernández Mercau, que vivió aquella traumática 2022-2023 como un recién llegado, fichado desde Argentina y sin encontrar su hueco en las rotaciones principales de los diferentes entrenadores. Un Nico muy distinto al de 2025, tanto en posición (ahora ocupa una zona mucho más adelantada, con libertad total de movimientos) como en rendimiento (ha sido fijo, salvo durante su lesión de dos meses, en las dos últimas campañas con Eder Sarabia y Sebastián Beccacece).

El problema para la continuidad del «10» franjiverde son las ofertas que recibirá para, teóricamente, mejorar en lo económico y en lo deportivo. En ningún otro lugar va a sentirse tan querido como en la ciudad de las palmeras, que se ha dejado la voz durante los últimos meses de la temporada cantándole el «Nico, quédate», tanto en los partidos disputados en el estadio Martínez Valero como a domicilio y en las celebraciones del 2 de junio.

River Plate y Sevilla andan al acecho del argentino, cuya salida quedó apalabrada entre Bragarnik y el propio Nico tras el pasado mercado invernal y que ahora solo podría frenar la ambición del futbolista de ejercer como hombre franquicia en el Elche y un gesto desde los despachos para mejorarle las condiciones económicas actuales.

John Chetauya, durante el partido contra el Almería / LOF

John y Werner

El cuarto superviviente del desastre de hace dos años es el que aparentemente más opciones tiene de seguir, al menos a día de hoy: John Chetauya. El canterano ha superado las lesiones que le han ido lastrando en diferentes temporadas y ha terminado siendo un hombre importante por su polivalencia. Lleva 68 partidos oficiales en el primer equipo, superando la veintena en las dos últimas temporadas.

El último miembro de este grupo apenas ha defendido en cinco ocasiones la portería del Elche. Y ha acumulado cesiones en las últimas campañas, en las que se ha quedado en su país de origen. Un Werner que llegó como apuesta de Bragarnik bajo palos, pero al que el paso del tiempo solo le ha servido para recibir las buenas noticias de la actual temporada desde la distancia, con pocas opciones de volver ahora en Primera.