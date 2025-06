La cantera del Elche: prolífica... y demasiado fugaz

El Elche ha podido sacar pecho en la temporada del séptimo ascenso a Primera División de su historia por la participación clave en el mismo de canteranos franjiverdes. Son los casos, sobre todo, de Mourad, máximo goleador del equipo; Josan, el mejor asistente, o Salinas, titular indiscutible en el lateral izquierdo... hasta la última jornada. También han sido importantes John Chetauya, con su rol de multiusos, o incluso Sory Kaba, con un tanto vital en la penúltima fecha.

Un asunto, el de la cantera, que debería ganar peso en el proyecto que intenta desarrollar Christian Bragarnik en el Elche con la construcción de la futura Ciudad Deportiva, cuya primera piedra todavía no se ha puesto, aunque desde la entidad esperan que, una vez pasados los trámites burocráticos más pesados, la misma pueda ser pronto una realidad.

Más allá de la felicidad que debe envolver a todo ascenso y a la participación en el mismo de jugadores formados, en mayor o menor medida, en el propio Elche, la realidad de la cantera del club ilicitano, haciendo un análisis con mayor profundidad, invita a la reflexión. ¿Se asienta el futbolista formado en la ciudad de las palmeras en el primer equipo? Los datos indican que no.

Salinas, el último en volar

Por unos motivos u otros, el canterano del Elche acaba volando, casi siempre antes de disputar varios cursos con el primer equipo. Salinas, que se marchará libre el 1 de julio al Espanyol, será el último caso. Uno que recuerda al de Óscar Gil, que puso rumbo al mismo destino en 2020. Con ambos laterales ya estaba Bragarnik en la mesa de las negociaciones y en los dos casos la sensación en los entornos de los jugadores es la de que desde el club no se hizo lo suficiente para retenerlos. Desde el Elche, por su parte, coinciden en ambas explicaciones: se les propusieron ofertas acordes al valor que se consideraba y recibieron sendas negativas.

Para encontrar al último canterano del Elche con una presencia destacada y más o menos continua en el primer equipo habría que remontarse a Raúl Fuster, que perteneció a la disciplina profesional franjiverde entre 2007 y 2010, disputando 87 partidos oficiales. Luego jugó en Gimnàstic, Lugo, Salamanca, Lleida, Ponferradina y Ontinyent, sin superar el nivel ofrecido con la franja en el pecho.

Nino cae ante Raúl Fuster durante su primera visita al Elche / Información

Los otros casos de canteranos con presencia firme en el primer equipo ilicitano en el siglo XXI son escasos. Víctor Gomis, 50 partidos oficiales entre 2005 y 2008, sería el segundo y los restantes formaron un trío que ilusionó con la posibilidad de rememorar los mejores tiempos de la cantera del Elche: Nino (1999-2006 y 2016-2021), Benja (2000-2007) y Raúl Ivars (1999-2006). Aunque este último, como ocurriera también con Samuel (2007-2011) tuvo un paso efímero por el filial, procedentes ambos del Hércules.

Rodrigo Mendoza, ¿el próximo caso?

Del resto, ilusiones fugaces que por motivos bien distintos no cuajaron en el Martínez Valero. Hay casos de algunos que se marcharon traspasados para continuar con su evolución (Gonzalo Villar, Sory Kaba y Cifu), otros fichados por canteras más potentes (Diego Bri, a la del Atlético, y Liberto, a la del Betis), ejemplos de malos asesoramientos (Benktib) o simplemente jóvenes que no ofrecieron el nivel que se esperaba de ellos (Calderón) o a los que no se lo supieron ver (Albentosa).

El Elche, en Primera División y con una Ciudad Deportiva propia, puede ser un caladero de canteranos. Siempre que se confíe en ellos y el proyecto crezca con la sensación de que pueden tener un hueco en la élite, aunque la amenaza de mejores ofertas siempre pueda estar presente.

Casos de canteranos del Elche sin continuidad / Información

De hecho, este verano la última perla de la cantera franjiverde, Rodrigo Mendoza, tendrá que tomar una decisión que podría resultar decisiva para su futuro. El centrocampista murciano, en el radar de filiales de renombre desde hace tiempo, lleva dos temporadas sin terminar de dar el paso adelante que se esperaba de él. De los 26 partidos y 1.243 minutos de la 2023-2024 ha pasado a 24 partidos y 1.065 en la 2024-2025. Sin embargo, el dato drástico es que su última aparición en la temporada del ascenso fue en la jornada 32, cuando fue titular contra el Eldense. Desde entonces, cero minutos. El tiempo dirá si es otro caso más de canterano demasiado fugaz.