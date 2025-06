El calvario de Bakary: “Pasé de estar en mi mejor momento en el Elche a sentir que era una carga”

En un año repleto de alegrías en clave franjiverde, el cupo de malas noticias en forma de lesión de larga duración ha sido cubierto por Yago de Santiago... y por Bakary Traoré. El segundo, integrado en la base del Elche desde 2016, con un menor foco que el extremo gallego pero el mismo sufrimiento, ha convivido durante toda la temporada entre el dolor de su lesión y la impotencia de no poder seguir dando pasos hacia adelante en su prometedora carrera deportiva.

Su futuro profesional dio un giro de 180 grados hace ya cerca de once meses. Tras lograr en la campaña 2023/24 el ascenso con el Ilicitano a Segunda RFEF, siendo una pieza importante con tan solo 19 años, Bakary convenció a Sarabia durante los primeros días de la pretemporada, con el técnico bilbaíno recién aterrizado en el club. En una plantilla por terminar, fueron varios los canteranos que contaron con minutos en las pruebas veraniegas.

Bakary Traore defiende a Benzema en el primer partido de la pasada pretemporada. / ECF / Jesús Hernández

Sin embargo, entre todos ellos, destacó el papel del defensor central hispanomaliense. No es especialmente alto, ni el más fuerte, pero demostró trazas de ser un jugador importante, que no se arruga ya esté delante un canterano rival en su misma situación o el mismísimo Karim Benzema. Junto a Mati Barzic, fue la sensación en la zaga franjiverde en una pretemporada marcada por la falta de efectivos, una época que el propio futbolista recuerda como el "mejor momento" deportivo de su hasta ahora breve carrera.

Pero a una semana del estreno liguero, en el penúltimo amistoso antes del inicio del fuego real, el destino le obligó a hacer un alto en el camino. Traoré chocó con un atacante rival, realizó un mal apoyo... y sintió perfectamente lo que había sucedido. "En el momento, ya sabía que algo raro pasaba. Sentí como cuando rompes una ramita, pero en el cerebro. No me acuerdo del momento, pero con todo el que he hablado después me ha dicho que chillaba mucho", explica el ilicitano.

«Siento que esta lesión me ha hecho más fuerte y mejor futbolista» Bakary Traoré — Jugador del Elche CF

Él quiso seguir en un impulso de no dejar pasar el tren del primer equipo, pero fue frenado por el cuerpo técnico. Cinco días después, se confirmaba la peor noticia: se había roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. "Cuando escuché la palabra 'cruzado', me puse a buscar como un loco en internet. Y enseguida me di cuenta de que la temporada todavía no había empezado, pero para mí ya había terminado".

Bakary Traoré, a la izquierda de la imagen, días después de ser operado. / Alex Domínguez

Entonces, empezó el camino de Bakary Traoré hacia su recuperación completa. "Lo peor de todo ha sido el primer mes, sin duda. Ver a los compañeros irse al campo a entrenar y tú que no puedes casi ni moverte. Todos somos libres, pero empezar a depender de las personas... te conviertes en una carga. En este caso, quien me ayudó fue mi 'Tata' Raquel, es quien me ha cuidado durante los primeros tres meses".

Una llamada tranquilizadora

Completados los primeros días de recuperación, con la liga recién empezada, el central franjiverde recibió una llamada que le aportó cierta estabilidad en su momento más complicado. Mediante una videollamada, Pedro Schinocca, director general del club, y Sarabia le dieron la noticia de que su contrato sería renovado hasta el 30 de junio de 2026, es decir, por una temporada más.

"Me trasladaron toda la tranquilidad y el apoyo por parte del club. La verdad que no me han soltado la mano en ningún momento, estoy muy agradecido. Dentro de lo malo, fue una ilusión muy grande el saber que no me dejarían tirado. Tenía incertidumbre y, en ese sentido, he sentido apoyo en todo momento", relata el canterano, que al cumplir su contrato alcanzará una década con la franja en el pecho.

«No sé si haré la pretemporada con el primer equipo o con el filial, estoy listo para las dos situaciones» Bakary Traoré — Jugador del Elche CF

Después de meses de trabajo con la ayuda de Marcelo Peñaranda, readaptador físico, y de Aitor Soler y Xavi Moñino, preparadores físicos, entre otros trabajadores del club, Bakary volvió al verde el pasado febrero, cuando empezó "a hacer un poco de rondos y pases", entrando a parte de los entrenamientos con el grupo. Desde hace cuatro meses, ha ido dando pasos junto al staff franjiverde, sin pausa pero sin prisa, con la mente puesta en llegar en la mejor condición posible a donde todo acabó, el inicio de la temporada.

Sin presión ninguna

"Ahora mismo ya entro en plazo, ya han pasado 10 meses. No habría ningún riesgo en volver, me noto muy bien y la rodilla responde genial. No he tenido ningún momento en el que tuviera mayor dolor del que tocaba. Tener un equipo de trabajo así ha ayudado mucho, siempre he podido hacer todo lo estipulado porque lo han medido todo genial", explica Bakary sobre el momento que atraviesa su recuperación a unas dos semanas del inicio de la pretemporada (del primer equipo).

Bakary Traoré mira al horizonte en uno de sus primeros entrenamientos tras la lesión. / ECF / Jesús Hernández

El central de 20 años todavía desconoce si dará sus primeros pasos en la primera plantilla, bajo las órdenes de Sarabia, o si su nueva toma de contacto con el fútbol será en el Ilicitano. Sin embargo, después de lo que ha tenido que pasar, lo único que quiere es "volver a disfrutar del fútbol. Volver a competir. Siento que esta lesión me ha hecho más fuerte y mejor futbolista. No pienso en nada más que en volver a ponerme la camiseta del club que me lo ha dado todo. Quiero dar lo máximo para devolver la confianza que me han dado. No sé si la pretemporada será con el primer equipo o con el filial, pero soy un hombre de club que está preparado para las dos situaciones".

Un ascenso diferente

El logrado este año es el segundo ascenso consecutivo que vive Bakary. Eso sí, en situaciones bien distintas. El primero fue hace dos temporadas, siendo capital en el Ilicitano entrenado por Donato. En esta ocasión, el club se ha preocupado de que se sienta partícipe del séptimo ascenso a Primera. "Este equipo lo ha merecido sin duda. Es un premio al trabajo hecho. Es un grupo increíble que me ha hecho sentir que formaba parte, merecíamos volver a Primera", cuenta el canterano del Elche sobre lo vivido. Ahora, después de un año para el olvido pero de "mucho aprendizaje", afronta la temporada entrante sin exigencias y con un sólido objetivo: el de volver a sentirse futbolista.