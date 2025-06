Dimite el presidente de la Federación de Peñas del Elche

Por la presente, me dirijo a todos ustedes para comunicar formalmente mi decisión irrevocable de presentar mi dimisión como presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, cargo que he tenido el honor y la responsabilidad de desempeñar hasta la fecha.

Esta decisión ha sido meditada con honestidad y responsabilidad, la cual responde únicamente a motivos personales, entendiendo que es el momento adecuado para dar paso a una nueva etapa en la que otros puedan aportar nuevas ideas y energías al frente de nuestra querida Federación.

Durante todos estos años como miembro de la Junta Directiva y como presidente he intentado con total entrega y compromiso defender los intereses de las peñas y fomentar el sentimiento franjiverde dentro y fuera de nuestro estadio. Me siento profundamente orgulloso de los conseguido tanto colectivamente (actos, desplazamientos, encuentros) como a nivel personal; me llevo grandes amigos y satisfacciones. Pero sobre todo me quedo con el orgullo de sentir que se ha conseguido dejar a la PFELX CF en lo más alto y la total unidad que se respira dentro de nuestra federación entre todas las peñas, cosa que no se había conseguido en muchos años.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva, a cada peña federada y a todos los aficionados que han confiado en mí y han trabajado codo con codo por un objetivo común: apoyar al Elche CF y engrandecer su afición.

Seguiré siendo un franjiverde más, apoyando desde la grada o desde donde me toque, con el mismo entusiasmo de siempre.

Sin más, les deseo a todos muchos éxitos y les animo a seguir trabajando con unión y pasión por nuestra afición y nuestro club.