El Olympiacos se suma a la pugna por Nico Fernández Mercau

El verano apunta a ser largo en clave franjiverde, tanto por el apartado de llegadas como por el de salidas. Por lo que respecta a las despedidas ya se han oficializado las de Nico Castro y José Salinas, pero parece que no serán las únicas durante este mercado estival. El buen desempeño durante la temporada trae consigo la llegada de muchos equipos queriendo conseguir los servicios de futbolistas y esto le está ocurriendo al Elche y en especial a Nico Fernández Mercau. El argentino, tras su magnífica temporada, tiene a varios equipos interesados en él de cara a la próxima campaña, por lo que su futuro es incierto.

Tres años después, Nico se ha convertido en una de las grandes estrellas del club y también en uno de los futbolistas más codiciados de la plantilla. Estuvo cerca de abandonar el conjunto ilicitano en el mercado de enero, pero desde la dirección deportiva, con Cristian Bragarnik a la cabeza, se optó por mantenerlo en el equipo como mínimo hasta verano, conscientes de que al argentino le iban a sobrar las novias. Así está siendo, al interés ya conocido de River Plate y del Sevilla se le ha sumado el del Olympiakos. El conjunto griego ha irrumpido en la pugna por el futbolista, consciente de que se trata de un jugador diferencial.

El combinado griego fue campeón de su liga doméstica con 16 puntos de margen sobre el segundo clasificado, el Panathinaikos. Fue vencedor también de la Copa Griega tras ganar en la final al OFI por 0 a 2. El Olympiakos, dirigido por el español José Luis Mendilibar, disputó competiciones europeas la última campaña, quedando apeado de la Europa League en los octavos de final ante el Bodo Glimt. La próxima campaña disputará Champions League, un factor que podría ser de gran importancia en el futuro de Nico Fernández Mercau.

La temporada del argentino ha sido de sobresaliente, así lo demuestran sus números y sus actuaciones sobre el verde. Una lesión frenó el gran momento que estaba atravesando y le hizo estar en el dique seco cerca de dos meses, no obstante, llegó al final de temporada en un gran estado de forma. Seis goles y ocho asistencias en 33 partidos disputados son sus cifras, pero su importancia trasciende mucho más allá de estos números. Con el 10 a la espalda se ha erigido como uno de los jugadores más diferenciales de toda la Segunda División y ahora, en caso de quedarse, también lo será de Primera.

El ascenso ha revalorizado al argentino y ha ampliado su escaparate. En principio la intención del club es de, en caso de venderlo, no hacerlo por menos de 12 millones. El Sevilla tuvo prácticamente cerrada la incorporación del futbolista por unos 6 millones de euros, pero la situación ha cambiado, tanto en el Elche como en el conjunto sevillano. La franja está ahora en Primera División y el Sevilla ha cambiado de director deportivo, pasando de Víctor Orta a Antonio Cordón. Por otro lado, otro equipo interesado en el futbolista nacido en Buenos Aires era River Plate. Desde la entidad argentina se veía a Nico como un posible sustituto de Franco Mastantuono.

Dentro del Elche no hay miedo por lo que se pueda alargar la operación. Quedan más de dos meses de mercado y se están tanteando todas las posibles situaciones. No cabe duda que tener a Nico Fernández dentro del club en Primera División sería un plus para el equipo, pero será difícil, ya que hay muchos frentes abiertos en lo que se refiere a su futuro. En la vuelta a la élite del fútbol español, el argentino sería un activo valioso, pero con 25 años de edad está preparado para un gran salto en su carrera y poder crecer como futbolista.

Se está trabajando en la operación salida, pero también en la renovación de contratos de futbolistas capitales, como Josan. A día de hoy solo hay unas pequeñas pinceladas de lo que será la plantilla de la próxima temporada, ya que el apartado de fichajes parece una incógnita. Muchos rivales se están reforzando, pero el Elche parece tener aparcada esa faceta, porque si una cosa está clara es que a Bragarnik no le importa dejar las cosas para la última hora.