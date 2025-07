El Elche, ante el reto de mantenerse con los mejores

El ascenso a Primera División supone un reto mayúsculo para los conjuntos que lo logran. La importancia no reside en llegar, sino en mantenerse. Podría parecer un tópico, pero no lo es. La dificultad de la empresa es tremenda, puesto que el paso que significa codearse con los grandes del país no es asunto menor. Un proyecto para que pueda funcionar necesita estabilidad y para ello, es necesario mantener la categoría para poder asegurar el mayor número de ingresos. La historia franjiverde muestra diferentes escenarios en las temporadas posteriores a los ascensos a Primera División, con algunos mejores que otros.

Para observar el primer ascenso del Elche a Primera División hay que retroceder hasta la temporada 1958-1959. Hace mucho tiempo de aquello, pero el recuerdo que se tiene es positivo. El conjunto ilicitano terminó décimo en una liga de 16 equipos. Con César Rodríguez a los mandos, el equipo consiguió mantener la categoría y posteriormente se consolidó en la élite durante 12 temporadas más, hasta el descenso de 1971. La primera temporada de la franja en la categoría de oro del fútbol español dejó en el recuerdo victorias ante Valencia, Sevilla o Zaragoza.

El segundo ascenso fue en 1973. Dos años más tarde, el Elche volvía a la Primera División. La permanencia durante esta temporada fue sufrida, pero se consiguió. El Elche fue decimocuarto con 29 puntos y se salvó por diferencia de goles con el Castellón, equipo que marcó el descenso. El argentino Roque Olsen fue el encargado de dirigir el equipo por aquel entonces y otro argentino, Juan Carlos Heredia, fue el máximo goleador ilicitano de aquella temporada con 7 tantos. Un empate en Altabix en la última jornada ante el Zaragoza, junto a la derrota del Castellón en Atocha frente a la Real Sociedad, fue suficiente para que el equipo de la franja certificase su presencia otra temporada más en Primera División.

1984, tercer ascenso. En este caso, la temporada posterior a la consecución del objetivo no dejó un buen recuerdo como las anteriores. El Elche descendió a Segunda División con 26 puntos, insuficientes para mantener la categoría. Ni Antonio Ruiz, ni Carlos Macià Bonet pudieron solucionar la papeleta, ya que ambos fueron los entrenadores del club durante la temporada 1984-1985, estando al cargo 17 jornadas cada uno. Aquella liga la ganaría el Barcelona y la permanencia la marcó el Hércules con 30 puntos, uno más que el CD Málaga.

1988, cuarto paso del club a la máxima categoría y el resultado fue el mismo que en la última ocasión. La temporada 1988-1989 fue una campaña desastrosa y prueba de ello fue que el club tuvo hasta cuatro entrenadores diferentes. Mesones, Kubala, Lico y Lezcano pasaron por el banquillo franjiverde y ninguno fue capaz de levantar a un equipo avocado a la pérdida de la categoría. El Elche cerró la temporada último en la clasificación, a 18 puntos del CD Málaga, equipo que marcó la permanencia. Solo cuatro victorias en 38 partidos consiguió el club en Primera División. Datos muy pobres que fueron más que suficientes para consumar una temporada histórica en aspectos negativos.

El paso por Segunda División se alargó e incluso hubo tramos por Segunda B, pero 24 temporadas más tarde, el Elche volvió a Primera División. El curso 2012-2013 devolvió a los franjiverdes a la élite. La temporada posterior al año de los récords cerró el telón con el Elche consiguiendo la salvación. Un empate a 0 ante un Barcelona con jugadores de la talla de Messi, Iniesta o Busquets en la jornada 37, junto a otro empate del Osasuna frente al Espanyol, permitió que el equipo dirigido por Fran Escribá formase parte de la Primera División otra temporada más.

El año de la pandemia, el último ascenso del Elche a Primera División. Tras el descenso administrativo de la temporada 2014-15, el conjunto franjiverde volvió a codearse con los mejores gracias al tanto de Pere Milla en Girona. Durante la siguiente campaña, el club contó con dos entrenadores, Fran Escribá y Jorge Almirón. El valenciano estuvo durante las dos primeras jornadas, luego cogió el testigo el argentino y tras ser cesado en la jornada 23, Escribá volvió para salvar al club en la última jornada ante el Athletic Club. Tres temporadas duraría la franja en Primera hasta el descenso de 2023.

Dos años han bastado para que el Elche vuelva a estar donde merece, en Primera División. Eder Sarabia ha igualado el récord de Roque Olsen y la franja, la próxima temporada, se paseará por los mejores campos de España con la ambición y las ganas intactas.