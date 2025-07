"La afición del Elche está más viva que nunca"

El pasado 9 de julio, la Federación de Peñas del Elche celebró sus elecciones para conocer la nueva Junta Directiva. La candidatura elegida ha sido la encabezada por Antonio Brotons Olivares, de la Peña Ilicitana Durante. Con ilusión y con espíritu de renovación, la nueva Junta Directiva afronta la candidatura. Por su parte, el presidente cuenta con una vida ligada al Elche, desde bien pequeño sus padres le inculcaron el sentimiento de la franja y ahora él hace lo propio con sus hijos.

Pregunta: ¿Qué significa para usted ser presidente de la Federación de Peñas del Elche?

Respuesta: Mucha responsabilidad, pero estamos con ganas de hacer cosas nuevas. Toda la gente que me acompaña en este reto es nueva, exceptuando a la secretaria Carmen Rivero, que estuvo un año en la última legislatura. Es la única que repetirá, pero nos viene genial para conocer mejor el apartado del operativo y el protocolo. La idea es hacer cosas, no estar por estar. Queremos renovarlo todo, hacer que las peñas se involucren más, hacer más cosas para la afición, mejorar el trato con el club, con el Ayuntamiento… Queremos tener una conexión con todos e integrar a mucha más gente dentro de la federación. También queremos que la gente entienda cómo funciona y cómo se puede inscribir. A veces la gente lo ve como un apartado aislado y no sabe cómo entrar aquí.

P: ¿Cómo ha sido la relación con el club durante su vida?

R: Soy abonado desde bien pequeño, empecé yendo al fútbol con mis padres y mis tíos. Luego empezaron a entrar mis primos también y uno de ellos me acompañará en la junta. Los primeros recuerdos que tengo del Elche son durante los años 90 en 2ª B con Benito Sánchez, Miguel, Capón, Jesús, Boria, los hermanos Mejías… Me acuerdo de estar jugando en el foso de abajo con otros niños, porque al final éramos tan pequeños que muchas veces el fútbol te daba igual, ibas para jugar y pasarlo bien con el resto. En mi familia teníamos la tradición de que siempre comíamos en casa de mis abuelos cuando jugaba el Elche en casa. De normal jugábamos los domingos por la tarde a las 5, entonces nosotros comíamos y después nos íbamos toda la familia al fútbol. Siempre hemos sido todos muy futboleros a excepción de mi abuelo, que pese a no gustarle, era abonado como todos nosotros.

De izquierda a derecha; Carmen Rivero (secretaria), Laura Dandela (primer vocal), Antonio Brotons (presidente) y David Lloyd (segundo vocal) / INFORMACIÓN

P: ¿Cuál es su mejor recuerdo relacionado con el club?

R: El ascenso en Barakaldo de 1997. Antes de empezar el partido me acuerdo de ir con mis amigos a las tiendas a comprar papel higiénico para tirarlo al campo. Tengo un gran recuerdo de ese día. Cuando jugamos aquí en Elche no había casi gente, pero allí fuimos sobre 1500. Aquel ascenso, casi de milagro, es de lo mejor que he vivido con el Elche. También tengo muy buen recuerdo del gol de Nino contra el Melilla, justo se marcó el gol cerca de donde siempre he tenido el abono.

P: ¿Cuál ha sido su principal motivación para presentarse a presidente de la Federación de Peñas?

R: A mi esto me viene un poco pronto. Yo empecé en la federación el año pasado, empecé a involucrarme y me metieron en un grupo de trabajo con gente activa e involucrada. Me empezaron a pedir que fuese a las reuniones porque me veían capaz de gestionarlo todo. Mi motivación es unificar más a todas las peñas que hay, intentar involucrar a más gente dentro de la federación y que se sientan identificados. También quiero hacer crecer a las peñas, que a lo mejor en su día tuvieron su momento, pero ahora están un poco más hacia abajo. Quiero ayudarles a que refloten. Me gusta mucho el tema de animación. En relación a los mosaicos creo que el Elche lo está haciendo muy bien. En esa línea hay que agradecerle al club, cada vez hay mejor ambiente los días de partido.

"Estoy seguro que llegaremos a los 28.000 abonados"

P: ¿Qué cree que puede aportar?

R: Por un lado, ilusión, renovación y capacidad de gestión. Después de ver los estatutos y los reglamentos creo que a nivel burocrático hay que hacer algunas cosas que pienso que a la federación le faltaba hacer. También aportaré una mejor gestión económica para intentar que los peñistas se sientan con más beneficios a la hora de, por ejemplo, poder hacer más viajes. Puedo aportar ideas para hacer más cosas propias o para intentar conseguir subvenciones o ayudas económicas a nivel público.

P: ¿Cómo vivió el ascenso?

R: En su momento no muy bien. Mis hijos me han renovado la ilusión por el fútbol, al nacer les hice abonados. Esta última temporada me los he llevado a Burgos y a Castellón, intenté ir con ellos también a La Coruña, pero era muy dificil por el tema del viaje. Vi el partido en un campo y mi idea era celebrarlo en la Glorieta con ellos, pero por las circunstancias no se pudo. Uno se puso malo y el otro se durmió después del partido, así que tuve que bajar solo con la gente de mi peña. Al día siguiente ya estuve con mis dos hijos en la Plaza de Baix y lo pudieron disfrutar perfectamente. Se me quedó la espinita clavada de no haber ido a La Coruña. Viéndolo todo a posteriori me hubiese gustado ir.

P: ¿Qué opinión tiene sobre la afición franjiverde durante la última temporada?

R: La veo muy bien, ha evolucionado muchísimo estos últimos años, en cuanto a números sobre todo. Ya no somos los 7000 o los 8000 de antes. Hay más motivación y más gente joven. También se ven muchas más camisetas de fútbol, más bufandas. Están todos más involucrados en el tema de la animación, eso se pudo ver con los mosaicos. Todo esto se está notando en las previas, los recibimientos, los viajes… Las circunstancias deportivas acompañan, pero veo que hay más masa social, incluso gente de fuera. Ahora mismo la afición está más viva que nunca, se desplaza más. Ya no solo del Elche, creo que la gente está más despierta con los clubes de su ciudad. Estoy seguro que llegaremos a los 28.000 abonados.

P: ¿Qué cree que le faltaba a la federación antiguamente?

R: Les faltaba comunicar mejor las cosas a la prensa y a la gente. A raíz de ello, nos gustaría mejorar este apartado, para que todo el mundo pueda ver qué cosas hacemos y también para que toda la gente que quiera se pueda unir. Queremos que la gente vea que estamos haciendo cosas, que no estamos por estar.