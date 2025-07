Aleix Febas y el arte de pasar desapercibido en el Elche

El 6 de julio de 2023 aterrizaba Aleix Febas en Elche. Con dudas e incertidumbre arrancaba el leridano su andadura en la ciudad de las palmeras bajo las órdenes de Sebastián Beccacece. Tras pasar por el Castilla, Zaragoza, Albacete y Mallorca, llegó al Málaga, su última aventura antes del club ilicitano. Fue fichado a coste cero del conjunto malagueño, club con el que acababa de descender a Primera Federación. En una temporada desastrosa para los boquerones, el centrocampista fue de lo poco rescatable. Una buena temporada individual lastrada por los resultados colectivos, ese fue el resumen de la 2022-2023 de Aleix Febas.

Febas protege el balón ante el Castellón. / Matías Segarra

El leridano, bajo las órdenes de Eder Sarabia, ha cerrado una temporada excelente, con regularidad y sin errores. Pese no generar titulares y no partir con la atención de otros futbolistas, ha sido durante el curso del ascenso la prolongación del técnico en el césped. Todo entrenador necesita un hombre de su confianza sobre el verde, que cuando la pelota queme y los nervios jueguen una mala pasada, pueda dar una dosis de calma y no se altere con el esférico a sus pies. Este ha sido Febas, un futbolista al que es imposible robarle el balón sin falta.

Sin recibir la atención merecida, se ha convertido en el tercer futbolista con más minutos de campo en el Elche, solo por detrás de José Salinas y David Affengruber. Ha sido el comandante de todo el fútbol creado por el equipo, todo iniciaba y pasaba por Aleix Febas. Elegía siempre con criterio lo que pedía el momento; reculaba hacia detrás, daba pases en largo y arrancaba cabalgadas individuales para romper líneas. No se le recuerdan grandes errores en la que ha sido la temporada de su consagración.

Un gol maradoniano

Su único tanto esta última temporada fue ante el Eldense. Una obra magistral. Febas desatascó el partido con una mezcla de Messi y Maradona. Recibió el balón a pase de Affengruber, empezó dejando atrás a Timor y Fede Vico, luego superó a Marc Mateu. Nadie lo podía parar y bajo la amenaza del penalti; Piña, Camarasa y otra vez Timor observaron en primer plano la definición excelsa. Febas cruzó el balón al palo largo, imposible para Dani Martín. Un gol perfecto que fue galardonado como el mejor del Elche en la temporada 2024-2025 en la encuesta realizada por INFORMACIÓN.

Aleix también fue, para los aficionados, el segundo mejor futbolista de la campaña, solo por detrás de David Affengruber. Robarle el balón sin hacer falta se ha convertido en algo imposible para los rivales, y eso se ha traducido en datos. El centrocampista ha sido objeto de sanción en un total de 119 ocasiones, el que más del Elche y también de toda la Segunda División. Si quitarle el balón se había vuelto tarea inviable, justo al contrario no ha ocurrido lo mismo. El leridano ha sido el futbolista franjiverde que más tackles satisfactorios ha llevado a cabo, con un total de 63.

Febas celebra, junto a Josan, el gol ante el Eldense. / Matías Segarra

Su excelsa temporada la corroboran muchos datos más. Ha sido el futbolista con más duelos ganados (255) de toda la Segunda División, también el tercero en pases precisos (90,71%). Sus 471 pases en el tercio final lo han situado como el quinto de toda la división de plata.

Periodo en el ostracismo

Su primera temporada como franjiverde arrancó de la mejor manera con Beccacece. Durante la primera parte del curso, Febas lo jugó todo y fue de los mejores en el cuadro ilicitano. El Elche estaba bien situado, coqueteando con las posiciones de "play-off", pero a final de temporada todo se truncó. El club se cayó y dinamitó todas sus opciones de conseguir algo importante. Durante este tiempo Febas cayó en el ostracismo y pasó a un segundo plano. Sin motivos aparentes y viniendo de ser uno de los mejores, dejó de ser clave para el entrenador argentino, algo que se le achacó al técnico en aquel momento.

Con Eder Sarabia no ocurrió lo mismo. El técnico vasco le dio la batuta al centrocampista y el Elche bailó al ritmo que el leridano iba decidiendo. Había miedo en que el equipo volviese a caer y los fantasmas de temporadas pasadas apareciesen, pero no fue así. Con Febas controlando el juego, el club consiguió el ascenso dos temporadas después. Ahora, en Primera División, el Elche se verá la cara con los más grandes y la exigencia será mucho mayor. Febas tendrá que bailar con los Bellingham, Pedri, Isco o Sancet de turno y la dificultad crecerá notablemente.