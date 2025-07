San Román se despide del Elche

Terminó su vinculación con el Elche el pasado 30 de junio y ya ha llegado el momento de la despedida. El ascenso de categoría significa una reconstrucción de la plantilla para conseguir los nuevos objetivos y con ello llega el momento de desprenderse de piezas a las que se le tiene mucho cariño. Miguel San Román era uno de los más queridos por la afición, ya que llevaba la franja en el corazón. Pese a no ser el portero titular, nunca ha dirigido una mala palabra, siempre ha estado disponible para los entrenadores y ha sido uno de los líderes del vestuario.

Durante la fiesta del ascenso se arrancó a cantar en la grada, dejando una estampa preciosa de unión entre afición y futbolistas. Ha defendido la portería del Elche en 29 ocasiones en diferentes etapas y ha mantenido la portería a cero en 15 partidos. Cuenta con dos ascensos a Primera División, el conseguido en 2020 y el último en 2025.

Miguel San Román ha dicho adiós a la familia franjiverde mediante sus redes sociales y se ha mostrado "eternamente agradecido". El comunicado arrancaba con "Como si no fuera difícil abandonar un lugar que amas, a mí me toca hoy hacerlo por segunda vez. Pero no quiero hacerlo sin despedirme de la gente de Elche, de mi gente".

En la publicación ha comentado que el mayor agradecimiento se lo debe a la afición, ya que gracias a todos los seguidores del club su estancia en Elche ha sido mucho más fácil. San Román, pese a tener ofertas de Segunda División, priorizaba una renovación con la entidad franjiverde que no llegó. Ahora como agente libre arrancará un nuevo reto lejos de la ciudad de las palmeras.