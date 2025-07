El Elche avanza en la renovación de Albert Niculaesei

La no aparición de Albert Niculaesei entre los canteranos que comenzaron la pretemporada del Elche fue una de las "sorpresas" del primer día franjiverde. El lateral izquierdo hispanorrumano es un futbolista muy del agrado de Eder Sarabia. A sus 17 años (generación de 2008), ya debutó la pasada campaña tanto en Copa del Rey como en liga, frente al Eibar en la jornada 24.

Se convirtió en el segundo debut más prematuro con el Elche en Copa, solo por detrás de Carrazoni, y fue un habitual en los entrenamientos del primer equipo, donde completaba el flanco izquierdo junto a José Salinas (ahora en el Espanyol) y Jairo Izquierdo (todavía en plantilla). Su constante participación en las sesiones del Díez Iborra contrastó con su ausencia en las pruebas médicas del pasado sábado 5 de julio, en las que figuraban hasta 11 canteranos entre los que no se encontraba Albert.

Niculaesei, que ingresó en la base franjiverde con apenas 5 años y ha desarrollado toda su trayectoria futbolística en el club, finaliza su contrato con el Elche en junio de 2026. La entidad ilicitana decidió no promocionar al prometedor lateral hasta resolver su situación contractual, tal y como explicó Rubens Hernández, coordinador de la cantera, en una entrevista concedida a este medio la semana pasada.

"El fútbol ya sabes cómo funciona. Nosotros necesitamos asegurarnos de que los jugadores van a tener una continuidad en el club para así poder proyectarlos. A día de hoy, (Niculaesei) tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero si no renueva, no vamos a potenciar a un futbolista que no va a seguir. Potenciaremos al que tenga contrato en el club, porque para eso generamos activos", declaró Rubens el pasado 7 de julio.

Albert Niculaesei, sonriente tras su debut en Segunda División con el Elche. / ECF

Sin embargo, desde aquella entrevista, ambas partes han acercado posturas para que Albert prolongue su vinculación más allá de la decimotercera temporada con la franja que cumple este año. En caso de terminar cerrándose, una opción que a estas alturas parece la más probable, el internacional con las categorías inferiores de Rumanía se incorporaría automáticamente a la pretemporada ilicitana. De esta forma, continuaría con su meteórica progresión en el Elche, consolidándose como uno de los mayores proyectos de futbolista que tiene el club en su cantera.