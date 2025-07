La falta ortográfica que cambia el sentido de un cartel que pretendía insultar al Elche CF

No importa cómo de grande sea el cartel con el que pretendes insultar a una afición ni el dinero que hayas empleado: una coma puede cambiar completamente el sentido y el discurso del mismo. Y es que la ortografía es algo a tener también en cuanto a faltas de respeto se refiere, aunque por poner un esfuerzo aún mayor lo suyo sería eliminarlas por completo del deporte.

En la previa del derbi entre el Hércules CF y el Elche CF, ha aparecido una pancarta en la carretera con un mensaje ofensivo que ha llamado la atención de muchos aficionados:

"Elche recuerda, sigues siendo una mierda".

Si el mensaje lo que busca es claramente ofender y provocar a la afición rival, hay algo que no encaja... ¿Está bien construida la frase? ¿Transmite realmente lo que pretendía el responsable del cartel? La respuesta es que no, y el motivo la tiene la gramática. El cartel colocado para ofender al Elche CF no solo no quiere decir lo que pretende sino que, entendiendo rivalidades implícitas, podría significar lo contrario. Es decir: que Elche podría recordar que otro sujeto es "una mierda". En definitiva, la frase completa sugiere que Elche recuerda que alguien sigue siendo una mierda, lo cual no tiene sentido lógico, y desde luego no resulta tan ofensivo como se pretendía.

¿Qué significa literalmente "Elche recuerda, sigues siendo una mierda"?

Si analizamos la frase desde un punto de vista lingüístico encontramos:

"Elche recuerda" es una oración completa en la que Elche es el sujeto y recuerda es el verbo . Es decir, literalmente significa que la ciudad de Elche está recordando algo .

es una oración completa en la que y . Es decir, literalmente significa que . La segunda parte, "sigues siendo una mierda", está formulada como una frase dirigida a alguien (en este caso, "tú"). El verbo "sigues" indica que es un mensaje personal, ofensivo y directo, pero no concuerda con el sujeto anterior.

Se interpreta, en definitiva, como que Elche recuerda que alguien (sin especificar) sigue siendo una mierda.

Gramática y respeto

¿La fórmula correcta? Lo más probable es que el autor de la pancarta quisiera construir una frase con un sentido lógico, aunque como ha quedado claro (y grande) no lo haya conseguido. Una frase bien construida habría seguido una estructura basada en un verbo imperativo donde Elche funcionara como vocativo. Por ejemplo: "Recuerda, aficionado: la gramática y el respeto son importantes."