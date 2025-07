Eder Sarabia: "Estamos buscando cosas en todas las posiciones"

El primer gran revés de la temporada para el Elche de Sarabia llegó en el derbi ante el máximo rival. La franja cayó por 2 a 0 ante el Hércules y sumó su primera derrota de la pretemporada. "Nos ha costado al inicio, con el paso del tiempo hemos empezado a hacer lo que buscábamos y a ser más dominadores teniendo el control del balón. En la segunda parte ellos han tenido un punto más de hambre y a nosotros nos ha faltado ser más competitivos. El gol nos ha hecho desordenarnos, es una derrota que a nadie le gusta y más siendo un derbi, pero sirve para aprender", opinaba Eder Sarabia tras finalizar el encuentro.

Matías Dituro da un paso en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

Como viene siendo habitual en pretemporada, gran parte de los futbolistas que saltaron al verde eran canteranos, sobre ellos, el técnico franjiverde reconoció que no cuajaron su mejor partido. "Hoy no han estado tan finos como el otro día. El otro día fue todo mucho más colectivo y hoy con el paso del tiempo hemos intentado hacer la guerra por nuestra cuenta y ahí nos hemos equivocado. Nos han ganado en situaciones individuales y han tenido más acierto que nosotros. Mucho margen de mejora, en las pretemporadas se suele ser más irregular. No nos preocupa".

Álvaro Rodríguez estuvo durante la previa del encuentro realizando carreras junto a Yago Santiago por el césped del Rico Pérez. Sobre su incorporación, Sarabia ha reconocido que desde un principio tenían claro que era un perfil que gustaba al club. Lo conocían sobre todo por su etapa en el Castilla, ya que es un jugador de presente y con gran proyección.

Pretemporada sin plantilla completa

"Ya sabemos lo que es la pretemporada. El otro día tampoco nos quejábamos, porque nos permite probar y ver cosas nuevas. Hoy hemos cometido más errores y el rival ha puesto más deseo que nosotros. Eso en el fútbol es determinante y es parte del aprendizaje. Para el partido en el Martínez Valero ya tenemos un aliciente más y tenemos muchas ganas de que llegue. Con nuestra gente será un partido competitivo", añadía Sarabia.

El derbi sirvió para ver los primeros minutos de Iturbe con la elástica franjiverde, así como el segundo encuentro de Léo Petrot con la franja. "Es verdad que Iturbe no ha tenido suerte en el segundo gol. Son chicos que han venido con muchas ganas y hasta que no encuentren la soltura del todo, van a encontrarse más torpes. Estamos muy contentos con sus incorporaciones. Léo ha estado muy bien, en defensa correcto y poderoso. En un par de situaciones ha tenido un poco de dudas. Iturbe ha tenido un par de cosas que nos vienen bien para trabajar, como la falta. No es nada preocupante, seguirán mejorando”, opinaba Eder Sarabia.

Bigas y Mendoza observan un disparo desde la larga distancia de Ben Hamed. / Rafa Arjones

"Estamos buscando un tercer portero, pero estamos tranquilos. La portería es de esos puestos en los que estamos tranquilos, Owen nos está ayudando mucho. También estamos buscando cosas en todas las posiciones, abiertos a jugadores que encajen en lo que queremos. Que sean buenos y que entendamos que nos pueden mejorar o darnos mayor competitividad", desveló el preparador vasco.

Sobre Yago de Santiago, Sarabia señaló que se encuentra muy bien, que está trabajando con el club, pero que aún le faltan un par de meses para estar de vuelta al 100%. El técnico no escondió que el futbolista está feliz, pero están trabajando con mucha tranquilidad porque aún le queda un poco.

"El año pasado, al final, hablamos del ascenso, pero una de las virtudes que tuvimos fue no ponernos un objetivo a final de temporada. Yo creo que el objetivo es seguir mejorando. Volvemos a tener un partido el viernes y empezamos a acumular más carga. Tenemos que recuperar bien y aprender de lo de hoy. Intentaremos llegar al primer partido de liga lo mejor posible y a partir de ahí si conseguimos tener muchas de las cosas del año pasado podremos disfrutar de la temporada, que es lo principal", sentenciaba Eder Sarabia.