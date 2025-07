El Elche se queda sin Manu Sánchez

Revés para la confección de la nueva plantilla. Una gran apuesta y un nombre contrastado en la élite del fútbol español ha declinado al Elche en favor de un rival directo, el Levante. Manu Sánchez no recalará en las filas del conjunto ilicitano en su vuelta a Primera División, por lo que la búsqueda de un lateral izquierdo sigue en marcha.

El futbolista en propiedad del Celta de Vigo se sumará al proyecto del Levante mediante una cesión con opción de compra. Tras cuajar una gran temporada con el Alavés y estar curtido en Primera División, el conjunto vigués no contaba con él. El primer interesado fue el Elche, pero la propuesta del equipo dirigido por Julián Calero ha sido la decisiva.

No cesa el trabajo en las oficinas del Martínez Valero y los días siguen pasando. La no contratación de Manu Sánchez supone un traspié, puesto que se trataba de una gran incorporación. No obstante, hay tiempo y el mercado está lleno de sorpresas.