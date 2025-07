Germán Valera: "Me siento muy bien físicamente"

Segunda derrota consecutiva del Elche en pretemporada con sensaciones un tanto contrariadas. Se perdió ante el Hércules en el derbi y también ante el Blackburn Rovers. Tras terminar el tercer partido de preparación, en el césped del Pinatar Arena, el futbolista del Elche, Germán Valera ha comparecido para responder una serie de preguntas. "Siempre da rabia perder, pero cada vez nos vamos encontrando mejor y vamos cogiendo más ritmo. Esa es la idea para poder llegar lo mejor posible al primer partido de liga", opinaba el futbolista murciano.

Durante la pretemporada, Eder Sarabia está rotando y dando minutos a muchos futbolistas. "A los futbolistas nos gusta siempre tener protagonismo, pero en los minutos que he jugado me he sentido cómodo, rápido y muy bien físicamente. Todo esto solo va a hacer que ir a más", avisaba Germán Valera.

Tres caras nuevas ha incorporado el Elche durante este mercado estival. Léo Petrot, Alejandro Iturbe y Álvaro Rodríguez, que todavía no ha podido debutar. Sobre la relación con los fichajes, Valera ha reconocido que es "muy buena". Ha destacado el gran vestuario que ostenta el Elche y al conocer el idioma francés, su relación con Léo Petrot está siendo mucho más fácil y buena.

"Aquí he sido muy feliz y he disfrutado mucho. Por suerte he podido llegar en propiedad y estoy muy feliz, tengo muchas ganas de hacer un gran año en el Elche y de poder estar mucho tiempo con la franja", señalaba el extremo izquierdo.

La pretemporada del Elche está siendo muy intensa y aún faltan partidos ante Hércules, Almería, Getafe, Al Ain o Al Ahli. Sobre esto, Germán Valera opina lo siguiente. "En lo que queda de pretemporada vamos a intentar llegar con las mejores sensaciones posibles. Físicamente, tenemos que ir mejorando cada día más con los partidos que nos vienen, para así poder llegar al primer encuentro de liga de la mejor forma posible".

"Mi objetivo personal para final de temporada siempre es superarme en los años anteriores. Es cierto que es otra división, ya que ahora es Primera. Voy a intentar cerrar un gran año y que al equipo le vaya genial también", sentenciaba el futbolista murciano.