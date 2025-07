¿Luces de alarma en el Elche?

Christian Bragarnik tiene un modus operandi y lo lleva demostrando desde el primer año en Elche. No le teme el hecho de arrancar la temporada oficial sin tener la plantilla cerrada, ni mucho menos. No sería nada descabellado que ante el Betis el próximo 18 de agosto fuese necesaria la utilización de varios jugadores del Ilicitano, o incluso que tengan que ser de la partida en el once titular.

Quizás, esta forma de trabajar pueda generar ansiedad a algún sector de la parroquia franjiverde, pero solo hay que echar la vista atrás y hacer un ejercicio de memoria.

Si el Elche está donde está es gracias a ello. La temporada pasada, la del anhelado ascenso, arrancó de la peor manera. Tras los primeros partidos se pidió la dimisión de Eder Sarabia o incluso la de Christian Bragarnik. Se exigían explicaciones y la gente se preguntaba porque no se había hecho el trabajo antes.

Se llegó a decir que el Elche iba a descender y que con el propietario argentino el club ilicitano estaba abocado al desastre. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar y el Elche está en Primera División, además de ser el club español más sostenible en el apartado de las finanzas.

La primera jornada del año pasado también estuvo llena de incertidumbre y pesimismo. Para empezar, el portero titular fue Edgar Badía, el cual terminó marchándose al Tenerife poniendo punto y final a su relación con el Elche. También fueron titulares Matia Barzic y Rafa Núñez, ambos cedidos en busca de minutos, ya que con las nuevas incorporaciones dejaron de ser importantes.

Fue de la partida también Mario Gaspar, un futbolista que más allá de entrar como refresco en varios partidos no tuvo mucha más importancia. En la segunda mitad compareció en el partido Cristian Salvador, actualmente en el Tianjin Jinmen Tiger de la Superliga de China. Todo esto sirve para dimensionar y para hacerse una idea de lo que cambiará la plantilla de la franja durante el próximo mes.

Hay que tener calma y dejar trabajar, la pretemporada pasada se perdió 6-0 ante el Castellón y todo el mundo sabe cómo terminó. Es cierto que la situación actual del Elche no invita al optimismo por el tema de los fichajes y de los resultados en los amistosos. Desde el club se está trasladando que en pretemporada es más común ser más irregular, ya que las piezas se están engrasando, faltan muchos activos por llegar y hay que probar muchas cosas nuevas, pero la comparación con otros conjuntos está siendo odiosa.

El Elche está perdiendo a varios futbolistas contrastados y más que competentes para Primera División porque algunos conjuntos rivales se están adelantando y están cerrando a los jugadores con mayor brevedad. Manu Sánchez es el último ejemplo, el madrileño se ha decantado por la propuesta del Levante, quizás más suculenta económicamente hablando. Algunos nombres suenan, pero a la hora de la verdad se esfuman o se comprometen con otras opciones.

No obstante, se está trabajando con más velocidad de lo habitual. A finales de julio el Elche cuenta con cuatro fichajes y esta es la primera vez que se consigue desde que Christian Bragarnik adquirió la mayoría accionarial del club en 2019. Los precedentes en los últimos mercados de fichajes demuestran que estamos viviendo una anomalía.

El verano pasado, el Elche sumó nueve incorporaciones y siete de estas fueron en el mes de agosto, apurando hasta última hora. En 2023, a estas alturas se contaba con tres fichajes, Aleix Febas, Álex Martín y Miguel San Román. Hace ya tres veranos, en 2022 solo se había comunicado un nuevo fichaje.

La derrota ante el Hércules picó por el hecho de que es el gran rival y hacía años que no se disputaba un partido de tal magnitud. Pero como bien recordó Joaquín Buitrago, "no es más que un amistoso". Nunca gusta perder y hacerlo ante el vecino menos aún. Servirá de aliciente para el Festa d'Elx del próximo 9 de agosto sin duda. El traspié ante el Blackburn Rovers estaba fuera de la hoja de ruta, pero el conjunto inglés cuajó un partido muy serio en el que apenas permitieron peligro por parte de los ilicitanos.

Muchas cosas por hacer, tanto en la confección de la plantilla como en lo deportivo, pero hay tiempo. Sarabia pasó de ser criticado a venerado por toda la parroquia franjiverde el año pasado. Una campaña en el mundo del fútbol es muy larga y la pretemporada sirve para esto, para probar cosas nuevas y experimentar. Si no se hace ahora nunca más se podrá hacer. El fuego real arranca en menos de un mes y ahí ya se podrá empezar con el pesimismo o la ilusión, pero por el momento, calma.